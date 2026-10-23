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Órákig beszélt a bíróság előtt Matolcsy György: délután dönthetnek a volt jegybankelnök letartóztatásáról
Zárt ülésen dönt a bíróság a szerdán őrizetbe vett Matolcsy György volt jegybankelnök, valamint két gyanúsított társa letartóztatásáról. Az ügynek összesen öt érintettje van, de ketten – köztük Matolcsy fia – jelenleg ismeretlen helyen tartózkodnak, ezért ellenük nemzetközi elfogatóparancs van érvényben - közölte a HVG.
A Fővárosi Törvényszék szóvivője, Madarasi Anna tájékoztatása szerint a péntek reggel kezdődött ülésen a korábbi jegybankelnök két és fél órán át beszélt. Érvelésének részletei a zárt ülés miatt nem ismertek. A bíróság az eljárás során meghallgatja az ügyben szintén őrizetbe vett Valkó Mihályt, a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatóját, valamint Sándor Tamás ügyvédet is. A kényszerintézkedésekről szóló döntés várhatóan elhúzódik, így az eredmény csak a délutáni órákban derülhet ki.
Matolcsy György védője, Bátki Pál az ülés előtt közölte, hogy a mintegy hatezer oldalas nyomozati iratanyagot csak csütörtökön vették át, így annak teljes feldolgozására még nem volt idejük. Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy a volt jegybankelnök egyelőre nem tett vallomást, de a későbbiekben biztosan fog. Hozzátette, az iratok alapján semmi sem utal arra, hogy bárki vádalkut kötött volna az eljárás során.
A védő arra is rámutatott, hogy a hivatalos gyanúsítás jelentősen eltér attól, ami a sajtóban MNB-ügyként elterjedt. Állítása szerint a papírokban szó sincs több száz milliárd forintos vagyonvesztésről vagy -gyarapodásról, a hatóságok mindössze egy értékpapír-kölcsönzési szerződést vizsgálnak. Bátki Pál kitért arra is, hogy a szintén gyanúsított Matolcsy Ádám hollétéről nincsenek információi.
Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA
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