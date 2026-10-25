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Gazdaság

Négyszeresére emelik a magyar vízügy fejlesztési keretét: erre is jut majd a 221 milliárd forintból

Pénzcentrum
2026. október 25. 19:33 1 perc

A 2027-es költségvetésben a korábbi keret négyszeresére, 221 milliárd forintra emelkedik a vízügyi és környezetvédelmi fejlesztésekre szánt összeg – írta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Facebook-bejegyzésében.

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A jelentősen megemelt forrásból a vízmegtartó beruházások mellett az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés és az árvízvédelem korszerűsítését finanszírozzák. A vízkészletek megóvása és a szélsőséges időjáráshoz való alkalmazkodás nem halogatható tovább, ezért a környezeti infrastrukturális fejlesztések kiemelt prioritást élveznek a pénzügyi tervezésben.

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A megnövelt forrásokkal párhuzamosan a tudományos és kutatás-fejlesztési stratégiát is a környezeti kihívásokhoz igazítják. Ennek megfelelően a kutatások fókuszában a jövőben a klímaváltozás hatásainak, az aszályos időszakoknak, valamint a rendkívüli időjárás okozta károknak a mérséklése áll majd.

"Számomra fontos, hogy a költségvetés ne csak a jelen kihívásaira adjon választ, hanem a jövőnkről is szóljon. A vízkészleteink védelme és a környezetünk állapota alapvetően meghatározza, milyen országot hagyunk a következő generációkra" – hangsúlyozta a tárcavezető.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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