Ezen a héten is összegyűjtöttük a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit.
Négyszeresére emelik a magyar vízügy fejlesztési keretét: erre is jut majd a 221 milliárd forintból
A 2027-es költségvetésben a korábbi keret négyszeresére, 221 milliárd forintra emelkedik a vízügyi és környezetvédelmi fejlesztésekre szánt összeg – írta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Facebook-bejegyzésében.
A jelentősen megemelt forrásból a vízmegtartó beruházások mellett az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés és az árvízvédelem korszerűsítését finanszírozzák. A vízkészletek megóvása és a szélsőséges időjáráshoz való alkalmazkodás nem halogatható tovább, ezért a környezeti infrastrukturális fejlesztések kiemelt prioritást élveznek a pénzügyi tervezésben.
A megnövelt forrásokkal párhuzamosan a tudományos és kutatás-fejlesztési stratégiát is a környezeti kihívásokhoz igazítják. Ennek megfelelően a kutatások fókuszában a jövőben a klímaváltozás hatásainak, az aszályos időszakoknak, valamint a rendkívüli időjárás okozta károknak a mérséklése áll majd.
"Számomra fontos, hogy a költségvetés ne csak a jelen kihívásaira adjon választ, hanem a jövőnkről is szóljon. A vízkészleteink védelme és a környezetünk állapota alapvetően meghatározza, milyen országot hagyunk a következő generációkra" – hangsúlyozta a tárcavezető.
Csökkenő forgalomban mérséklődött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a négynapos kereskedési héten.
Hamis e-maileket küldenek ismeretlenek a miskolci polgármester nevében.
Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS), a jelenlegi engedély ugyanis október 30-án lejár.
Vitézy Dávid bejelentette: újraindítják a régóta halogatott óriásberuházást, több ezer fiatal juthat megfizethető otthonhoz
Újraindítják a ferencvárosi Diákváros beruházását, amelynek keretében több ezer kollégiumi férőhelyet, megfizethető lakásokat, zöldfelületeket és új közösségi tereket alakítanak ki a Ráckevei-Duna partján.
Fokozzák a rendőri és rendészeti jelenlétet a Blaha Lujza téren, naponta két pár ügyel majd a közbiztonságra.
Kiszivárgott, mennyit ajánlhatott fel Matolcsy György a szabadlábon védekezésért: hiába próbálhatta elkerülni a letartóztatást
Egy hónapra elrendelte a bíróság Matolcsy György volt jegybankelnök letartóztatását, miután elutasította a védelem által felajánlott 30 millió forintos óvadékot.
Új fűtési támogatásról döntöttek: szigorú feltételekhez kötik, sok háztartás kimaradhat a segítségből
Belgium 15 millió eurót különít el a téli fűtőolaj-támogatás megerősítésére, miután a közel-keleti válság következtében az energiaárak meredeken emelkedtek.
A Heineken arra figyelmeztette brit vendéglátóipari partnereit, hogy a GLP-1-készítmények használói kevesebb alkoholt fogyasztanak.
Vegyesen alakult a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben pénteken kora este a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A bíróság egy hónapra elrendelte Matolcsy György volt jegybankelnök, valamint fia, Matolcsy Ádám két bizalmasának letartóztatását.
Magyar Péter ünnepi beszédének legfontosabb gondolatait tíz pontban foglaltuk össze.
Ursula von der Leyen az 1956-os megemlékezésen: "a magyaroknak nem kell elmagyarázni, mit jelent a demokrácia újjáélesztése"
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján, az Országházban tartott ünnepi megemlékezésen tartott beszédet.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének hetvenedik évfordulóján tartott ünnepi díszülésen Baka András köztársasági elnök a nemzeti összefogást és az események egyetemes üzenetét méltatta.
Kármán András megszólalt a 93 milliárdos norvég támogatásról: ezeken a területeken jöhetnek fejlesztések
Magyarország közel 93 milliárd forint fejlesztési forrást kap Norvégiától a zöld átállás, az egészségügy és a helyi közösségek támogatására.
Órákig beszélt a bíróság előtt Matolcsy György: délután dönthetnek a volt jegybankelnök letartóztatásáról
Zárt ülésen dönt a bíróság a szerdán őrizetbe vett Matolcsy György volt jegybankelnök, valamint két gyanúsított társa letartóztatásáról.
Ítéletet mondott Magyarországról a Fitch: érinti a 2032-es euróbevezetést is a hitelminősítő előrejelzése
A Fitch szerint a magyar kormány 2027-re szóló költségvetési tervezete és a középtávú államháztartási hiánycélok összeegyeztethetők az euróövezeti csatlakozás feltételeivel.
Letartóztathatják Matolcsy György volt jegybankelnököt, akit jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítanak.
Megugrott a dohánytermékek iránti kereslet a november 1-jén életbe lépő jövedékiadó-emelés előtt, a dohányboltok ugyanis előre feltöltik készleteiket.
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Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
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Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
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Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.