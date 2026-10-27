Megütötték a forintot a száguldó dollár miatt: így alakul kedd nap közben az euró, dollár árfolyama

A forint kedd délelőtt az euróval szemben tartotta magát, a dollárral szemben azonban gyengült az amerikai deviza nemzetközi erősödése miatt. Az eurót a magas energiaárak is nyomás alatt tartják. Közben a Fitch Ratings szerint Magyarország legkorábban 2032-ben vezethetné be az eurót, ehhez azonban tartós költségvetési kiigazításra lenne szükség.

Kedd késő délelőtt 367 körül járt az EUR/HUF jegyzése, a magyar deviza a délelőtti kereskedésben kisebb erősödésre is képes volt. Ez ugyanakkor lényegében megegyezett a hétfői zárószinttel. A dollárral szemben kedvezőtlenebbül alakult a helyzet: a kora reggeli 328,6-ról délelőttre 329 forintra emelkedett a zöldhasú árfolyama.

A mozgást elsősorban a dollár nemzetközi felértékelődése magyarázta. A dollár több vezető devizával szembeni teljesítményét mérő dollárindex a hétfői emelkedés után kedden is tovább kapaszkodott. Az euró délelőttre 0,3 százalékot veszített értékéből a dollárral szemben, az EUR/USD jegyzése 1,1138-ig süllyedt.

Hétfőn még viszonylag szűk sávban mozgott az euró-forint árfolyam. A magyar deviza a reggeli gyengülés után 366,7-ig korrigált, majd a nap hátralévő részében jellemzően a 367–367,5-ös sávban oldalazott. Az ING elemzői szerint a 368-as szintnél megjelenő euróeladók ismét a forint felértékelődése felé billenthetik a kereskedést.

A régióban a lengyel zloty teljesített gyengén, az euróval szemben 2023 óta nem látott mélypontra került. Ennél jóval hevesebb mozgás zajlott hétfőn Brazíliában, ahol a reál a piacnyitáskor 12,5 százalékot zuhant, miután a vasárnapi elnökválasztási második fordulóban Luiz Inácio Lula da Silva legyőzte Flavio Bolsonarót. A veszteség egy részét később ledolgozta a brazil deviza, estére egy dollárért 5,42–5,45 reált adtak.

A magas energiaárak is nyomás alatt tartják az eurót

Az euró gyengülésében a dollár ereje mellett az energiaárak emelkedése is szerepet játszhat. Az európai földgázpiac irányadó TTF-jegyzése a hét elején megközelítette a megawattóránkénti 100 eurót, miközben a Brent típusú kőolaj ára a hordónkénti 120 dolláros szint közelében mozgott. Utóbbi az iráni–amerikai háború kitörésekor elért csúcs környékét jelenti.

Az Európai Unió jelentős energiaimportra szorul, így a tartósan magas olaj- és gázárak növelik a cserearányromlást és a behozatal költségét, ami kedvezőtlenül hat a közös európai fizetőeszközre is.

A Fitch szerint 2032 lehet az euróbevezetés legkorábbi céldátuma

Magyarország legkorábban 2032-ben vezethetné be a közös valutát a Fitch kedden megjelent elemzése szerint. Ennek feltétele a költségvetési hiány tartós lefaragása, valamint az, hogy az ország 2029-ben csatlakozzon az ERM–2 árfolyamrendszerhez. Ez az euróbevezetést megelőző mechanizmus, amelyben a részt vevő tagállam devizájának lebegési sávját és stabilitását tesztelik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hitelminősítő a maastrichti költségvetési kritériumok teljesítését tartja a legnagyobb kihívásnak, miközben Magyarországgal szemben jelenleg is uniós túlzottdeficit-eljárás (EDP) zajlik. A 2026-ra várt 7,5 százalékos GDP-arányos deficit után a jövő évi büdzsé tervezete 4,9 százalékos hiánycéllal számol. Az elsődleges hiány mérséklődése, valamint a stabil gazdasági növekedés a Fitch prognózisa szerint 78 százalék alatt stabilizálhatja az államadósság-rátát 2026–2027-ben.

A tartós dezinfláció szintén elengedhetetlen. Az áremelkedés mérséklődését eddig részben a forinterősödés segítette, ez a bázishatás azonban várhatóan kifullad. A gyors bérdinamika, a feszes munkaerőpiac és a szabályozott árak magas részaránya továbbra is felfelé mutató inflációs kockázatot jelent. Az MNB inflációs céljának 2028 januárjától tervezett, 3-ról 2,5 százalékra való csökkentése ugyanakkor támogathatja az euróövezeti nominális konvergenciát.

A Fitch megítélése szerint az euró bevezetése érdemben javítaná Magyarország szuverén adósbesorolását az árfolyamkockázat kiiktatásán és a szuverén finanszírozási költségek leszorításán keresztül. Egy korábbi felminősítéshez azonban a fiskális sérülékenység lefaragására, nagyobb makrogazdasági stabilitásra és erősebb intézményi hitelességre lenne szükség.

Sűrű hét vár a devizapiacra

A következő napok nemzetközi piaci hangulatát elsősorban a Fed szerdai és az Európai Központi Bank csütörtöki kamatdöntése alakíthatja. Magyarországon a 2027-es költségvetési törvényjavaslat napokban esedékes benyújtása hozhat új részleteket a kormány terveiről, pénteken pedig megjelenik a harmadik negyedéves előzetes GDP-adat.