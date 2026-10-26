A szűkülő importot a belső tartalékok sem tudják megnyugtatóan ellensúlyozni.
Baljós figyelmeztetést adtak ki a szakértők: elképesztő áremelkedés és keresletromlás jöhet az energiapiacon
Az amerikai nyersolaj ára hétfőn több mint 2 százalékot esett, miután a befektetők mérlegelték a szaúdi energetikai infrastruktúra elleni újabb támadások kockázatát, miközben a tartósan magas árak keresletromboló hatásától is tartanak, jelentette a CNBC.
A WTI határidős jegyzése 2,19 százalékos csökkenéssel 101 dollárra esett hordónként, míg a Brent 1,89 százalékos mínuszban, 114,51 dolláron mozgott. A korrekció a pénteki hirtelen áremelkedést követte, amelyet a jemeni húszi lázadók Szaúd-Arábia elleni támadásai váltottak ki.
A húszik szombaton a rijádi nemzetközi repülőteret és több olajlétesítményt vették célba, míg Szaúd-Arábia vasárnap újabb elfogott rakétákról és drónokról számolt be. A királyság vasárnap részlegesen újraindította a repülőtér működését, bár a lázadók újabb csapásokkal fenyegetőztek.
A folyamatos fegyveres konfliktus felerősítette a szaúdi energetikai infrastruktúra sebezhetőségével kapcsolatos aggodalmakat. A piaci szereplők egyre inkább a termelési, finomítási és exportkapacitások súlyos fennakadásának kockázatára összpontosítanak.
Michael Alfaro, a Gallo Partners befektetési igazgatója a CNBC-nek adott nyilatkozatában úgy becsülte, hogy a geopolitikai bizonytalanság már most mintegy 20 dolláros hordónkénti felárat épített be az olajárakba.
Hozzátette, hogy a szaúdi Kelet–Nyugat-csővezeték vagy további finomítói kapacitások elleni jelentősebb csapás tovább hajthatná felfelé a jegyzéseket, ez azonban végül a kereslet rovására menne. Véleménye szerint amennyiben a Brent ára meghaladná a 120–140 dolláros szintet, már jelentős keresletcsökkenéssel kellene számolni.
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Az azonnali kínálati kockázatokon túl a finomítói infrastruktúra sérülése tartósabb problémákat is okozhat a globális energiapiacokon. "Az igazi kihívást a finomítói kapacitás jelenti" – figyelmeztetett Alfaro, aki szerint az ellátási zavarok 2027-re és azon túlra is átnyúló strukturális problémává válhatnak.
Eközben Szaúd-Arábia 2027 második felétől nyersolajat kíván tárolni Szingapúrban, ezzel is megerősítve az ázsiai ellátási lánc ellenálló képességét. Az Egyesült Államokban az energiaügyi minisztérium pénteken 400 ezer hordó kőolaj felszabadítását engedélyezte a stratégiai tartalékokból egy louisianai finomítói fennakadás kezelésére. Az amerikai termelők ugyanakkor továbbra is óvatosak, így bár néhány új fúrótornyot üzembe állítottak, a beruházási kiadások érdemi növelésére az ingadozó árak és a geopolitikai kockázatok miatt egyelőre nem hajlandók.
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