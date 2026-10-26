Estére gyengült a forint: az euró 367 forint fölé, a dollár pedig 328 forint fölé emelkedett.
Elutasították Gyárfás Tamás kérvényét: nem lesz perújítás, börtönben marad az egykori sportvezető-üzletember
Elutasította a Fővárosi Ítélőtábla Gyárfás Tamás perújítási indítványát a Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolása ügyében. A volt úszószövetségi elnök ügyvédje új tanúk nyilatkozataira hivatkozva kérte az eljárás megismétlését, valamint a börtönbüntetés végrehajtásának félbeszakítását. A bíróság szerint a benyújtott nyilatkozatok nem felelnek meg az új bizonyítékokra vonatkozó törvényi feltételeknek. A döntés még nem végleges, a védelem a Kúriához fellebbezhet, írja a Telex.
A Fővárosi Ítélőtábla elutasította Gyárfás Tamás perújítási indítványát a Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolása miatt indult büntetőügyben. A bíróság október 20-i tanácsülésén hozott végzése szerint az indítványban megjelölt személyek nyilatkozatai nem felelnek meg az új bizonyítékokra vonatkozó törvényi feltételeknek. A döntés nem végleges: Gyárfás védője a kézbesítéstől számított nyolc napon belül fellebbezhet a Kúriához.
Gyárfás ügyvédei május végén nyújtották be a perújítási kérelmet, arra hivatkozva, hogy a jogerős ítélet óta olyan új, szerintük perdöntő bizonyítékok kerültek elő, amelyeket korábban nem vizsgáltak. Laczó Adrienn ügyvéd elmondta, hogy több új tanú is jelentkezett. Egyikük állítása szerint tudja, ki volt a gyilkosság felbujtója, és szerinte nem Gyárfás Tamás. Egy másik férfi annak kapcsán került elő, hogy a védelem szerint ő juttathatott el Gyárfásnak részleteket az elítélést alátámasztó hangfelvétel leiratából.
Gyárfást 2025 áprilisában másodfokon is elítélték, hét év börtönbüntetést kapott, május közepén pedig bevonult a váci börtönbe. Az ítélet szerint büntetése háromnegyedének letöltése után bocsátható feltételes szabadságra.
Az ügyben idén februárban a Kúria is elutasította a jogerős ítélet felülvizsgálatára benyújtott indítványt. A felülvizsgálati kérelmet Gyárfás Tamás és az ügyben életfogytiglanra ítélt Portik Tamás nyújtotta be, a Legfőbb Ügyészség pedig Gyárfás kérelmének elutasítását indítványozta.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
A tartósan beteg gyermekek után járó emelt családi pótlék havi 46 600 forintra nőhet, de más támogatások is duplázódnak.
Nincsenek kőbe vésve a vagyonadó és a KATA részletei? Megszólalt a Pénzügyminisztérium: ezt mérlegeli még a kormány
Megkezdték az új vagyonadóról, valamint kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése során beérkezett észrevételek értékelését.
Rács mögött karácsonyozhat Hankó Balázs: indítványozták, hogy hosszabbítsák meg a volt miniszter letartóztatását
Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs volt miniszter és társai letartóztatásának három hónapos meghosszabbítását.
Horvátország számára egyértelmű gazdasági előnyökkel, köztük alacsonyabb kamatokkal és a devizakockázatok megszűnésével járt az euró 2023-as bevezetése
Baljós figyelmeztetést adtak ki a szakértők: elképesztő áremelkedés és keresletromlás jöhet az energiapiacon
A WTI határidős jegyzése 2,19 százalékos csökkenéssel 101 dollárra esett hordónként, míg a Brent 1,89 százalékos mínuszban, 114,51 dolláron mozgott.
A szűkülő importot a belső tartalékok sem tudják megnyugtatóan ellensúlyozni.
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
Csökkenő forgalomban mérséklődött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a négynapos kereskedési héten.
A 2027-es költségvetésben a korábbi keret négyszeresére, 221 milliárd forintra emelkedik a vízügyi és környezetvédelmi fejlesztésekre szánt összeg.
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
Ezen a héten is összegyűjtöttük a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeit.
Áll a bál a budapesti parkolás miatt: több kerületi polgármester is szembefordult Karácsony Gergellyel
A budapesti parkolási rendszer átalakítását célzó döntés visszavonását és új egyeztetések indítását követeli több fővárosi kerület polgármestere.
Leáldozott a Velencei-tó turizmusának? Sorra húzzák le a rolót a vendéglátósok, így csábítanák vissza a turistákat
Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a Velencei-tó környékén működő turisztikai vállalkozások a tó vízhiánya miatt.
A hitelesek és a bérből élők is megérezhetik az MNB lépését: a kamathoz hozzá sem nyúlt, mégis szigorított a jegybank
Az MNB lépése illeszkedik a régiós gyakorlathoz, közelebb visz az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos inflációs céljához és a jegybank szerint támogatja az euróbevezetés...
Hamis e-maileket küldenek ismeretlenek a miskolci polgármester nevében.
Működési engedélyének újabb meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS), a jelenlegi engedély ugyanis október 30-án lejár.
Vitézy Dávid bejelentette: újraindítják a régóta halogatott óriásberuházást, több ezer fiatal juthat megfizethető otthonhoz
Újraindítják a ferencvárosi Diákváros beruházását, amelynek keretében több ezer kollégiumi férőhelyet, megfizethető lakásokat, zöldfelületeket és új közösségi tereket alakítanak ki a Ráckevei-Duna partján.
Fokozzák a rendőri és rendészeti jelenlétet a Blaha Lujza téren, naponta két pár ügyel majd a közbiztonságra.
Kiszivárgott, mennyit ajánlhatott fel Matolcsy György a szabadlábon védekezésért: hiába próbálhatta elkerülni a letartóztatást
Egy hónapra elrendelte a bíróság Matolcsy György volt jegybankelnök letartóztatását, miután elutasította a védelem által felajánlott 30 millió forintos óvadékot.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.