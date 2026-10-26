Elutasították Gyárfás Tamás kérvényét: nem lesz perújítás, börtönben marad az egykori sportvezető-üzletember

Elutasította a Fővárosi Ítélőtábla Gyárfás Tamás perújítási indítványát a Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolása ügyében. A volt úszószövetségi elnök ügyvédje új tanúk nyilatkozataira hivatkozva kérte az eljárás megismétlését, valamint a börtönbüntetés végrehajtásának félbeszakítását. A bíróság szerint a benyújtott nyilatkozatok nem felelnek meg az új bizonyítékokra vonatkozó törvényi feltételeknek. A döntés még nem végleges, a védelem a Kúriához fellebbezhet, írja a Telex.

A Fővárosi Ítélőtábla elutasította Gyárfás Tamás perújítási indítványát a Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolása miatt indult büntetőügyben. A bíróság október 20-i tanácsülésén hozott végzése szerint az indítványban megjelölt személyek nyilatkozatai nem felelnek meg az új bizonyítékokra vonatkozó törvényi feltételeknek. A döntés nem végleges: Gyárfás védője a kézbesítéstől számított nyolc napon belül fellebbezhet a Kúriához.

Gyárfás ügyvédei május végén nyújtották be a perújítási kérelmet, arra hivatkozva, hogy a jogerős ítélet óta olyan új, szerintük perdöntő bizonyítékok kerültek elő, amelyeket korábban nem vizsgáltak. Laczó Adrienn ügyvéd elmondta, hogy több új tanú is jelentkezett. Egyikük állítása szerint tudja, ki volt a gyilkosság felbujtója, és szerinte nem Gyárfás Tamás. Egy másik férfi annak kapcsán került elő, hogy a védelem szerint ő juttathatott el Gyárfásnak részleteket az elítélést alátámasztó hangfelvétel leiratából.

Gyárfást 2025 áprilisában másodfokon is elítélték, hét év börtönbüntetést kapott, május közepén pedig bevonult a váci börtönbe. Az ítélet szerint büntetése háromnegyedének letöltése után bocsátható feltételes szabadságra.

Az ügyben idén februárban a Kúria is elutasította a jogerős ítélet felülvizsgálatára benyújtott indítványt. A felülvizsgálati kérelmet Gyárfás Tamás és az ügyben életfogytiglanra ítélt Portik Tamás nyújtotta be, a Legfőbb Ügyészség pedig Gyárfás kérelmének elutasítását indítványozta.

Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA