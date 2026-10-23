Megszólalt Matolcsy György ügyvédje: nincs jele, hogy valaki vádalkut kötött volna az ügyben

Letartóztathatják Matolcsy György volt jegybankelnököt, akit jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítanak. Védője szerint a hatezer oldalas nyomozati anyagban egyelőre nincs nyoma vádalkunak, a hatóságok pedig nem a sajtóban emlegetett százmilliárdos vagyonvesztést, hanem egy értékpapír-kölcsönzési szerződést vizsgálnak - közölte a HVG.

A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét szerdán vették őrizetbe, az ügyészség pedig kezdeményezte a letartóztatását. Bátki Pál, Matolcsy ügyvédje a Budai Központi Kerületi Bíróság péntek reggeli ülése előtt újságíróknak elmondta, hogy a döntés kimenetele bizonytalan. A védelem enyhébb kényszerintézkedést, illetve annak teljes mellőzését indítványozta a bíróságnál.

A védelem csütörtökön kapta meg a mintegy hatezer oldalas gyanúsítási anyagot. Az ügyvéd jelezte, hogy a hatalmas iratmennyiséget még nem tudták teljes körűen feldolgozni, de eddig semmi sem utal arra, hogy az ügyben bárki vádalkut kötött volna. Bátki Pál hozzátette, hogy védence eddig még nem tett vallomást, a későbbiekben azonban biztosan tenni fog.

Az ügyvéd kiemelte, hogy a hivatalos gyanúsítás jelentősen eltér attól, amit a közvélemény és a sajtó MNB-ügyként tart számon. Állítása szerint a nyomozati iratokban szó sincs több száz milliárd forintos vagyonvesztésről vagy gyanús vagyongyarapodásról, a hatóságok kizárólag egy értékpapír-kölcsönzési szerződés körülményeit vizsgálják.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán