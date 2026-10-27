Elsöprő többség áll a vagyonadó mellett: az érintett cégek 39 százaléka viszont már elbocsátásokra készül

A magyarok elsöprő többsége támogatja az 1 milliárd forint feletti vagyonokra tervezett vagyonadót, a vállalati szektorban azonban jóval bizonytalanabb a kép – derül ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. friss felméréseiből. Miközben a lakosság 85 százaléka igazságosabb közteherviselést vár az új adótól, a cégek egy része beruházások elhalasztásával, létszámleépítéssel vagy átszervezéssel számol. A kutatás szerint a végleges szabályoknak kulcsszerepük lesz abban, hogy a vagyonadó valóban többletbevételt hoz-e, vagy inkább alkalmazkodási és elkerülési reakciókat vált ki az érintettekből.

A kormány októberben társadalmi egyeztetésre bocsátotta az 1 milliárd forint feletti nettó magánvagyont terhelő vagyonadó tervezetét. Az első befizetések 2027-ben esedékesek, a javaslat azonban már most heves vitát váltott ki: kritikusai a tőke elvándorlásától, a beszedés nehézségeitől és a gazdaságra gyakorolt hatásától tartanak, támogatói ellenben igazságosabb közteherviselést várnak tőle.

A GKI felméréseiben vizsgálta, hogyan látja a tervezett adót a lakosság és a vállalati szektor. A lakosság 85 százaléka támogatja az 1 milliárd forint feletti vagyonok megadóztatását, a támogatottság minden vizsgált társadalmi csoportban többségi. A vállalkozások fele szerint az adónak nem lenne hatása a működésükre, 18 százalékuk számít hatásra, közel harmaduk pedig egyelőre nem tudja megítélni. Akik hatással számolnak, elsősorban az eredményesség romlására, a beruházások visszafogására és elbocsátásokra készülnek.

Erős többség az adó mellett

A GKI szeptemberben végzett, 1000 fős, a felnőtt lakosságra reprezentatív felmérésében azt kérdezte, egyetértenek-e a válaszadók azzal, hogy a kormány vagyonadót vessen ki az 1 milliárd forint feletti vagyonokra. A válaszadók 59%-a teljes mértékben egyetértett, további 26% inkább egyetértett. A javaslatot tehát a lakosság 85%-a támogatja. Inkább nem értett egyet 9%, és mindössze 6% utasította el teljesen.

Egyetért-e Ön azzal, hogy a kormány vagyonadót vetne ki az 1 milliárd forint feletti vagyonokra?

Forrás: GKI

A magas támogatottságot részben az is magyarázhatja, hogy az 1 milliárd forintos küszöb a felnőtt lakosság körülbelül 0,2%-át érinti közvetlenül, így a kérdés a nagy többség számára egy tőlük különböző, szűk réteg megadóztatásáról szól.

A lakosság széles köre támogatja a vagyonadót

A támogatottság a társadalmi csoportok között meglepően egyenletes. A férfiak 82, a nők 87 százaléka támogatja az adót, ami statisztikailag elhanyagolható különbség. A községekben valamivel alacsonyabb a támogatók aránya (79%), mint a fővárosban (88%) vagy a megyeszékhelyeken (89%), ez azonban nagyrészt az eltérő iskolai végzettségből fakad. Ha ezt figyelembe vesszük, a lakóhely hatása már nem mutatható ki.

A jövedelem szerinti különbségek is mérsékeltek, és ellentmondanak annak a gyakori feltevésnek, hogy a vagyonadó elsősorban az alacsonyabb jövedelműek követelése. A havi 300 ezer forint alatti háztartási jövedelmű csoportban a legkisebb a támogatottság (79%), az 500 ezer és 1 millió forint közötti sávban a legnagyobb (91%).

A legstabilabb törésvonal az iskolai végzettség. Az érettségizettek és a diplomások egyaránt 89%-ban támogatják a vagyonadót, a legfeljebb szakmunkás végzettségűek viszont csak 78%-ban. Ez a különbség akkor is fennáll, ha az életkor, a nem és a lakóhely hatását kiszűrjük. A fiatalok és a munkaerőpiacon kívül lévők szintén szkeptikusabbak: a 18–29 évesek 75, a 60 év felettiek 89 százaléka támogatja az adót, a munkaerőpiacon kívül lévők (tanulók, gyermekgondozási ellátáson lévők, munkanélküliek, háztartásbeliek) körében pedig 72 százalék ez az arány.

A cégek fele szerint nem lenne hatása a működésükre, harmaduk bizonytalan

A vagyonadót magánszemélyek fizetik, közvetetten érinti azonban a vállalatokat is az új adó, hiszen a tulajdonosok cégrészesedése beleszámít az adóalapba. A GKI októberben végzett felmérésében 650 vállalkozás válaszolt arra a kérdésre, hogy a tervezett adónak lenne-e hatása a cégük működésére. A minta a négy szektor között kiegyensúlyozott (ipar 25%, építőipar 21%, kereskedelem 28%, szolgáltatás 26%), miközben a válaszadók bő fele 10 fő alatti mikrovállalkozás, 35%-a 10–50 fős, 13%-a pedig 50 fő feletti cég. A válaszadók 51%-a szerint nem lenne hatás a cég működésére, 18% szerint lenne érzékelhető hatás, 31% pedig nem tudta megítélni.

Megítélése szerint a tervezett vagyonadónak lenne-e hatása az Önök cégének működésére?

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Forrás: GKI

A bizonytalanok magas aránya önmagában is figyelemre méltó. Ez részben abból is adódhat, hogy az adó a tulajdonosokat terheli, a cégek többsége így nem feltétlenül lát rá arra, hogyan alakul majd a teher és mivel reagálnak rá a tulajdonosok.

A vállalatméret szerint kimutatható különbség van, elsősorban azért, mert a mikrovállalkozások határozottabban állítják, hogy nem érinti őket a vagyonadó: a 10 fő alatti cégek 57 százaléka így válaszolt, az 50 fő felettieknél pedig csak 40 százalék. A hatásra számítók aránya a mérettel nő (16%, 19%, illetve 24%). A határozott véleményt formálók között (tehát a „nem tudja megítélni” válaszokat kiszűrve) már egyértelműbb a kép: körükben a mikrovállalkozások 21%-a, az 50 fő felettiek 38%-a számít hatásra. Ez összhangban van az adó logikájával, hiszen a nagyobb cégek tulajdonosainál valószínűbb, hogy a vagyon átlépi az 1 milliárd forintos küszöböt. A szektorok között a hatásra számítók arányában nincs különbség, mind a négy területen 16 és 19 százalék között mozog.

Beruházásokból és létszámból spórolnának az érintett cégek

A hatásra számító vállalkozásoktól azt is megkérdeztük, milyen következményekre számítanak (több válasz is megjelölhető volt). A leggyakoribb válasz a cég eredményességének romlása (48%), ezt a belföldi beruházások visszafogása (44%) és a munkaerő elbocsátása (39!) követi. A tulajdonosi szerkezet változására 22%, a tevékenység egy részének külföldre helyezésére 19% számít. Fejlesztéssel vagy bővítéssel csak egyetlen cég „menekülne előre”.

Ha lenne ilyen hatás, milyen következményekre számítanak?

Forrás: GKI

Mivel a visszaforgatott nyereség sok cégnél a beruházások fő forrása, a legkézenfekvőbb alkalmazkodás a beruházások visszafogása. Ez a nagyobb cégeknél gyakrabban merült fel: az érintett 10 fő feletti vállalkozások több mint fele számít erre, a mikrovállalkozások 30 százaléka.

Az elbocsátásokkal számoló cégek kétharmada a beruházásokat is visszafogná, vagyis ezek a vállalkozások átfogó költségcsökkentésre készülnek. Egy másik csoport az adó kikerülésén gondolkodik: az érintett cégek harmada a tulajdonosi szerkezet átalakítását vagy a tevékenység egy részének külföldre helyezését is megjelölte. Ez éppen az a kockázat, amitől a javaslat kritikusai tartanak, hiszen ami átszervezéssel vagy áthelyezéssel kivonható az adó alól, az a költségvetési bevételt és a hazai gazdasági aktivitást is csökkenti.

A teljes válaszadói körre vetítve a megkérdezett vállalkozások 8%-a fogná vissza beruházásait, 7%-a bocsátana el munkavállalókat, 6%-a pedig átszervezéssel vagy a tevékenység külföldre helyezésével reagálna. Ezek az arányok felső becslésnek tekinthetők: a válaszok szándékot jeleznek, és egy új adójavaslatnál a cégek egy része a következmények hangsúlyozásával a javaslattal szembeni ellenvéleményét is kifejezheti.