2026. október 27. kedd Szabina
11 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pénz: Közelkép Alexander Hamilton portréjáról az amerikai 10 dolláros bankjegyen
Gazdaság

Elsöprő többség áll a vagyonadó mellett: az érintett cégek 39 százaléka viszont már elbocsátásokra készül

Pénzcentrum
2026. október 27. 03:31 6 perc
  Gyors összefoglaló
Nincs időd most végigolvasni? Itt a lényeg röviden

A magyarok elsöprő többsége támogatja az 1 milliárd forint feletti vagyonokra tervezett vagyonadót, a vállalati szektorban azonban jóval bizonytalanabb a kép – derül ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. friss felméréseiből. Miközben a lakosság 85 százaléka igazságosabb közteherviselést vár az új adótól, a cégek egy része beruházások elhalasztásával, létszámleépítéssel vagy átszervezéssel számol. A kutatás szerint a végleges szabályoknak kulcsszerepük lesz abban, hogy a vagyonadó valóban többletbevételt hoz-e, vagy inkább alkalmazkodási és elkerülési reakciókat vált ki az érintettekből.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A kormány októberben társadalmi egyeztetésre bocsátotta az 1 milliárd forint feletti nettó magánvagyont terhelő vagyonadó tervezetét. Az első befizetések 2027-ben esedékesek, a javaslat azonban már most heves vitát váltott ki: kritikusai a tőke elvándorlásától, a beszedés nehézségeitől és a gazdaságra gyakorolt hatásától tartanak, támogatói ellenben igazságosabb közteherviselést várnak tőle.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A GKI felméréseiben vizsgálta, hogyan látja a tervezett adót a lakosság és a vállalati szektor. A lakosság 85 százaléka támogatja az 1 milliárd forint feletti vagyonok megadóztatását, a támogatottság minden vizsgált társadalmi csoportban többségi. A vállalkozások fele szerint az adónak nem lenne hatása a működésükre, 18 százalékuk számít hatásra, közel harmaduk pedig egyelőre nem tudja megítélni. Akik hatással számolnak, elsősorban az eredményesség romlására, a beruházások visszafogására és elbocsátásokra készülnek.

Erős többség az adó mellett

A GKI szeptemberben végzett, 1000 fős, a felnőtt lakosságra reprezentatív felmérésében azt kérdezte, egyetértenek-e a válaszadók azzal, hogy a kormány vagyonadót vessen ki az 1 milliárd forint feletti vagyonokra. A válaszadók 59%-a teljes mértékben egyetértett, további 26% inkább egyetértett. A javaslatot tehát a lakosság 85%-a támogatja. Inkább nem értett egyet 9%, és mindössze 6% utasította el teljesen.

Egyetért-e Ön azzal, hogy a kormány vagyonadót vetne ki az 1 milliárd forint feletti vagyonokra?

Forrás: GKIForrás: GKI

A magas támogatottságot részben az is magyarázhatja, hogy az 1 milliárd forintos küszöb a felnőtt lakosság körülbelül 0,2%-át érinti közvetlenül, így a kérdés a nagy többség számára egy tőlük különböző, szűk réteg megadóztatásáról szól.

A lakosság széles köre támogatja a vagyonadót

A támogatottság a társadalmi csoportok között meglepően egyenletes. A férfiak 82, a nők 87 százaléka támogatja az adót, ami statisztikailag elhanyagolható különbség. A községekben valamivel alacsonyabb a támogatók aránya (79%), mint a fővárosban (88%) vagy a megyeszékhelyeken (89%), ez azonban nagyrészt az eltérő iskolai végzettségből fakad. Ha ezt figyelembe vesszük, a lakóhely hatása már nem mutatható ki.

A jövedelem szerinti különbségek is mérsékeltek, és ellentmondanak annak a gyakori feltevésnek, hogy a vagyonadó elsősorban az alacsonyabb jövedelműek követelése. A havi 300 ezer forint alatti háztartási jövedelmű csoportban a legkisebb a támogatottság (79%), az 500 ezer és 1 millió forint közötti sávban a legnagyobb (91%).

Költségvetés 2027: ilyen gazdaságpolitikai fordulat Európában is ritka, fontos feladványt old meg a Tisza-kormány
EZ IS ÉRDEKELHET
Költségvetés 2027: ilyen gazdaságpolitikai fordulat Európában is ritka, fontos feladványt old meg a Tisza-kormány
A 2027-es költségvetés jelentős gazdaságpolitikai fordulatot és az Európai Unióban is kiemelkedő mértékű hiánycsökkentést hoz.

A legstabilabb törésvonal az iskolai végzettség. Az érettségizettek és a diplomások egyaránt 89%-ban támogatják a vagyonadót, a legfeljebb szakmunkás végzettségűek viszont csak 78%-ban. Ez a különbség akkor is fennáll, ha az életkor, a nem és a lakóhely hatását kiszűrjük. A fiatalok és a munkaerőpiacon kívül lévők szintén szkeptikusabbak: a 18–29 évesek 75, a 60 év felettiek 89 százaléka támogatja az adót, a munkaerőpiacon kívül lévők (tanulók, gyermekgondozási ellátáson lévők, munkanélküliek, háztartásbeliek) körében pedig 72 százalék ez az arány.

A cégek fele szerint nem lenne hatása a működésükre, harmaduk bizonytalan

A vagyonadót magánszemélyek fizetik, közvetetten érinti azonban a vállalatokat is az új adó, hiszen a tulajdonosok cégrészesedése beleszámít az adóalapba. A GKI októberben végzett felmérésében 650 vállalkozás válaszolt arra a kérdésre, hogy a tervezett adónak lenne-e hatása a cégük működésére. A minta a négy szektor között kiegyensúlyozott (ipar 25%, építőipar 21%, kereskedelem 28%, szolgáltatás 26%), miközben a válaszadók bő fele 10 fő alatti mikrovállalkozás, 35%-a 10–50 fős, 13%-a pedig 50 fő feletti cég. A válaszadók 51%-a szerint nem lenne hatás a cég működésére, 18% szerint lenne érzékelhető hatás, 31% pedig nem tudta megítélni.

Megítélése szerint a tervezett vagyonadónak lenne-e hatása az Önök cégének működésére?

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Forrás: GKIForrás: GKI

A bizonytalanok magas aránya önmagában is figyelemre méltó. Ez részben abból is adódhat, hogy az adó a tulajdonosokat terheli, a cégek többsége így nem feltétlenül lát rá arra, hogyan alakul majd a teher és mivel reagálnak rá a tulajdonosok.

A vállalatméret szerint kimutatható különbség van, elsősorban azért, mert a mikrovállalkozások határozottabban állítják, hogy nem érinti őket a vagyonadó: a 10 fő alatti cégek 57 százaléka így válaszolt, az 50 fő felettieknél pedig csak 40 százalék. A hatásra számítók aránya a mérettel nő (16%, 19%, illetve 24%). A határozott véleményt formálók között (tehát a „nem tudja megítélni” válaszokat kiszűrve) már egyértelműbb a kép: körükben a mikrovállalkozások 21%-a, az 50 fő felettiek 38%-a számít hatásra. Ez összhangban van az adó logikájával, hiszen a nagyobb cégek tulajdonosainál valószínűbb, hogy a vagyon átlépi az 1 milliárd forintos küszöböt. A szektorok között a hatásra számítók arányában nincs különbség, mind a négy területen 16 és 19 százalék között mozog.

Beruházásokból és létszámból spórolnának az érintett cégek

A hatásra számító vállalkozásoktól azt is megkérdeztük, milyen következményekre számítanak (több válasz is megjelölhető volt). A leggyakoribb válasz a cég eredményességének romlása (48%), ezt a belföldi beruházások visszafogása (44%) és a munkaerő elbocsátása (39!) követi. A tulajdonosi szerkezet változására 22%, a tevékenység egy részének külföldre helyezésére 19% számít. Fejlesztéssel vagy bővítéssel csak egyetlen cég „menekülne előre”.

Ha lenne ilyen hatás, milyen következményekre számítanak?

Forrás: GKIForrás: GKI

Mivel a visszaforgatott nyereség sok cégnél a beruházások fő forrása, a legkézenfekvőbb alkalmazkodás a beruházások visszafogása. Ez a nagyobb cégeknél gyakrabban merült fel: az érintett 10 fő feletti vállalkozások több mint fele számít erre, a mikrovállalkozások 30 százaléka.

Az elbocsátásokkal számoló cégek kétharmada a beruházásokat is visszafogná, vagyis ezek a vállalkozások átfogó költségcsökkentésre készülnek. Egy másik csoport az adó kikerülésén gondolkodik: az érintett cégek harmada a tulajdonosi szerkezet átalakítását vagy a tevékenység egy részének külföldre helyezését is megjelölte. Ez éppen az a kockázat, amitől a javaslat kritikusai tartanak, hiszen ami átszervezéssel vagy áthelyezéssel kivonható az adó alól, az a költségvetési bevételt és a hazai gazdasági aktivitást is csökkenti.

A teljes válaszadói körre vetítve a megkérdezett vállalkozások 8%-a fogná vissza beruházásait, 7%-a bocsátana el munkavállalókat, 6%-a pedig átszervezéssel vagy a tevékenység külföldre helyezésével reagálna. Ezek az arányok felső becslésnek tekinthetők: a válaszok szándékot jeleznek, és egy új adójavaslatnál a cégek egy része a következmények hangsúlyozásával a javaslattal szembeni ellenvéleményét is kifejezheti.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #adó #elbocsátás #gazdaság #felmérés #cégek #lakosság #gki #beruházások #vagyonadó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:32
07:14
07:02
06:31
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 27. 07:32 Kedd reggel eldőlt, merre mozdul tovább a forint? Így változott az euró és a dollár árfolyama
október 26. 17:42 Brutális összeomlás a tőzsdén: pánikszerű zuhanás miatt leállították a kereskedést, miközben az évszázad IPO-ja készül
október 26. 13:50 Nem tartott sokáig a forint fellélegzése: hirtelen fordult a piac, veszélyes szinteken az euró
október 26. 10:39 Elszabadult a pokol a brazil választás után, kilőtt a gázár: a Mol menti meg a pesti tőzsdét
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 26. 17:01
Megrengette a Balkánt a szerb ellenzék győzelme: mi lesz Orbán Viktor nagy szövetségesével?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Bankmonitor  |  2026. október 26. 16:24
Mennyit kell még idén befektetned a maximális adójóváíráshoz?
Ha a nyugdíjadra gyűjtesz, van egy szabály, ami mindenkire igaz: a befizetést nem érdemes jövőre tol...
KonyhaKontrolling  |  2026. október 26. 08:49
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen s...
Holdblog  |  2026. október 25. 10:47
A tollvonás, ami működött: hogyan lett félmillióval több dolgozó Magyarországon?
Nem kell visszaállítani a 2010 előtti rendszerek rombolását csak azért, mert vissza lehet.  Államok...
Összkép  |  2026. október 25. 00:51
Forró nyár, hidegháború: ki meddig bírja pénzzel a hatalmi játszmát? - Szigorú üzenetek a világ 15 vezető think tankjének nyári írásaiból
A világ vezető think tankjeinek nyári elemzéseit áttekintve egyre inkább a hidegháborús logika szerv...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 27.
Súlyos válságba keveredett Európa egyik legerősebb hatalma: itt a forgatókönyv, ami Magyarországra is fájdalmas recessziót hozhat
2026. október 26.
Mi lesz, ha váratlanul meghal a családfenntartó? Ennyi pénzből úszná meg a család a lecsúszást, ha havi 400 ezret keresett
2026. október 27.
Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete: sokan kimaradhatnak a Wekerle Plusz programból, áremelkedés jöhet a felújításoknál
2026. október 26.
Teszten 14 márka mobiltelefonjai: ezek a legjobbak 2026-ban, nem lehet mellényúlni velük
2026. október 26.
Megáll az ész: havi majdnem 1 milliós fizetésért toboroznak raktárosokat, végzettség és nyelvtudás sem kell hozzá
NAPTÁR
Tovább
2026. október 27. kedd
Szabina
44. hét
Október 27.
Az audiovizuális örökség világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Könnyes búcsút inthetünk a forintnak: megvan a dátum, innentől jöhet az euró Magyarországon
2
5 napja
Fact check: tényleg 91,8 milliárd forintot foglaltak le Matolcsy Györgytől az őrizetbe vételekor?
3
1 hete
Magyar Péter: 9 százalékra csökken a minimálbér esetén fizetendő szja, duplájára emelkedik a családi pótlék 2027-től
4
2 napja
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
5
2 napja
A hitelesek és a bérből élők is megérezhetik az MNB lépését: a kamathoz hozzá sem nyúlt, mégis szigorított a jegybank
PÉNZÜGYI KISOKOS
Topografikus kockázat
a kockázatba vont elemi károk bekövetkezésének a helyi adottságoktól függő valószínűségi foka, amely a vidékre jellemző helyi időjárási viszonyoktói, domborzattól, az erdőktől, vagy nagyobb vízfelületektől való távolságától stb. függ.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 27. 05:29
Súlyos válságba keveredett Európa egyik legerősebb hatalma: itt a forgatókönyv, ami Magyarországra is fájdalmas recessziót hozhat
Pénzcentrum  |  2026. október 27. 04:33
Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete: sokan kimaradhatnak a Wekerle Plusz programból, áremelkedés jöhet a felújításoknál
Agrárszektor  |  2026. október 27. 06:02
Kész, ennyi volt? Végleg búcsúzhatunk a híres magyar gyümölcstől?