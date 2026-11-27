A KRESZ tervezett módosítása értelmében a bérelhető elektromos rollerek végsebességét óránként 20 kilométerben korlátozzák, így a használatukhoz nem lesz kötelező a bukósisak viselése. A kormány és a főváros egyetért abban is, hogy a járdán való rollerezést kivételes esetekre kell szűkíteni, miközben jelentős kerékpáros- és útinfrastruktúra-fejlesztések indulnak Budapesten.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának csütörtöki ülését követően Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter ismertette a KRESZ-módosítás részleteit. Kiemelte, hogy a közösségi rollerek esetében nem tartják életszerűnek a bukósisak kötelezővé tételét.

A szakértői vélemények alapján a bevezetendő 20 km/órás sebességkorlátozás kellő mértékben csökkenti a baleseti kockázatot, ami ellensúlyozza a védőfelszerelés hiányát. A tárcavezető ugyanakkor megjegyezte, hogy vidéken adódhatnak olyan helyzetek, amikor mégis biztonságosabb a járdán haladni, mint egy forgalmas országos főúton.

Karácsony Gergely főpolgármester egyetértett a kormány azon javaslatával, amely alapesetben megtiltaná, és csak kivételes indokkal engedélyezné a járdán történő rollerezést. Hangsúlyozta, hogy a biztonságos közlekedés alapfeltétele a kerékpárút-hálózat folyamatos bővítése. Ennek finanszírozásához elengedhetetlennek nevezte a budapesti parkolási rendszer egységesítését, mivel az ebből származó, évi 10-15 milliárd forintos többletbevételt közvetlenül az útfelújítási keret növelésére fordíthatnák.

A biztonságos mikromobilitási hálózat kialakításához kormányzati és uniós támogatás is érkezik. Vitézy Dávid megerősítette, hogy az európai uniós forrásokból megvalósuló, jelentős fővárosi kerékpáros-infrastrukturális fejlesztések előkészítése már zajlik.

Fotó: Róka László, MTI/MTVA