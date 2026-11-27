Péntektől vasárnapig változékony, télies időjárásra kell készülni.
Bejelentette Vitézy Dávid: nagy változás jön az e-rollerek ügyében
A KRESZ tervezett módosítása értelmében a bérelhető elektromos rollerek végsebességét óránként 20 kilométerben korlátozzák, így a használatukhoz nem lesz kötelező a bukósisak viselése. A kormány és a főváros egyetért abban is, hogy a járdán való rollerezést kivételes esetekre kell szűkíteni, miközben jelentős kerékpáros- és útinfrastruktúra-fejlesztések indulnak Budapesten.
A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának csütörtöki ülését követően Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter ismertette a KRESZ-módosítás részleteit. Kiemelte, hogy a közösségi rollerek esetében nem tartják életszerűnek a bukósisak kötelezővé tételét.
A szakértői vélemények alapján a bevezetendő 20 km/órás sebességkorlátozás kellő mértékben csökkenti a baleseti kockázatot, ami ellensúlyozza a védőfelszerelés hiányát. A tárcavezető ugyanakkor megjegyezte, hogy vidéken adódhatnak olyan helyzetek, amikor mégis biztonságosabb a járdán haladni, mint egy forgalmas országos főúton.
Karácsony Gergely főpolgármester egyetértett a kormány azon javaslatával, amely alapesetben megtiltaná, és csak kivételes indokkal engedélyezné a járdán történő rollerezést. Hangsúlyozta, hogy a biztonságos közlekedés alapfeltétele a kerékpárút-hálózat folyamatos bővítése. Ennek finanszírozásához elengedhetetlennek nevezte a budapesti parkolási rendszer egységesítését, mivel az ebből származó, évi 10-15 milliárd forintos többletbevételt közvetlenül az útfelújítási keret növelésére fordíthatnák.
A biztonságos mikromobilitási hálózat kialakításához kormányzati és uniós támogatás is érkezik. Vitézy Dávid megerősítette, hogy az európai uniós forrásokból megvalósuló, jelentős fővárosi kerékpáros-infrastrukturális fejlesztések előkészítése már zajlik.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Fotó: Róka László, MTI/MTVA
A Pénzcentrum 2026. november 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Komoly fejlesztések előtt állhat Budapest, miután újabb megállapodásokat kötött a főváros és a kormány.
Bejelentették: 5 milliós gyorssegélyt ad a MÁV a mezőkövesdi vonatbalesetben megsérült fiatal nő családjának
Kritikus állapotban van a húszéves nő, akit egy induló vonat húzott magával Mezőkövesden.
A budai hegyvidéken különösen nehéz a közlekedés: több buszjárat leállt, máshol rövidített útvonalon járnak a járművek.
A tragikus baleset során a fiatal nő táskáját becsípte a mozgásba lendülő szerelvény ajtaja, a karja pedig belegabalyodott a pántba.
Vasárnaptól drasztikus lehűlés éri el Magyarországot, így az éjszakai órákban északon akár mínusz 10 Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérséklet
Itt a szerdai hótérkép, ezekben az országrészekben hullhat még hó: ciklon hoz csapadékot Magyarországra
Kiterjedt csapadékzóna vonul át csütörtökön Magyarország felett, ezért az ország jelentős részén számottevő mennyiségű csapadékra kell készülni.
A BKK 2027-re is felvesz egy 30 milliárd forintos folyószámlahitelt a likviditása biztosítására.
A Normafán ismét megnyílt az út a téli sportok előtt: a Hegyvidéki Önkormányzat újra megkapta a sífutó- és szánkópálya működtetéséhez szükséges engedélyt.
Európa több mint 6400 karácsonyi vására közül mindössze 27 került be a versenybe.
A Pénzcentrum 2026. november 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Napi félmillió budapesti ingázó szívja emiatt a fogát: egy külföldi módszer mentheti meg a magyar fővárost a közlekedési összeomlástól
Budapest és környéke fejlődésében nagy probléma az, hogy a települések külön döntenek sok olyan ügyről, amelynek következményeit közösen viselik.
Megérkezett az idei első hó, ami az északi és nyugati országrészben akár 10-20 centiméternyi havat is hozhat.
Magyarország egyik fő sípályáján, Eplényben beindították a hóágyúkat.
Val Thorens lett a világ legjobb síterepe, a szállodák között a svájci W Verbier végzett az élen, a freestyle szerelmeseinek pedig LAAX lehet különösen érdekes.
Délnyugat felől érkező mediterrán ciklon hoz egyre erősödő csapadékot Magyarországra, már a hó is sok helyen esik.
Újra kell építeni a Sziget nemzetközi közönségét, miközben a fesztivál tartós működéséhez átmeneti pénzügyi segítségre is szükség lehet.
A Pénzcentrum 2026. november 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Három dolog, amit minden autósnak észben kell tartani: így spórolhatsz tízezreket a kötelező biztosításon
Szobonya Lászlót, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetőjét kérdeztük.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.