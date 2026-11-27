Péntektől vasárnapig változékony, télies időjárásra kell készülni.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. november 27.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. november 27., péntek.
Névnap
Virgil
Friss hírek
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Befektetés, tőzsde
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Országos középtávú előrejelzés
2026.11.28: Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd észak, északkelet felől lassan szakadozik, helyenként csökken a felhőzet. Az ország egyes részein időszakosan várható változó halmazállapotban gyenge csapadék (szitálás, ónos szitálás, hószállingózás, havas eső, eső egyaránt). A csapadéktevékenység egyre inkább dél felé tolódik a nap során. Az északias szelet többfelé kísérik élénk, helyenként erős lökések. Reggelre -4 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet, kora délután 0, +7 fok valószínű.
2026.11.29: Az ország északkeleti részein több órára kisüthet a nap, másutt inkább felhős marad az idő. Napközben csapadéknak már kicsi az esélye. Az északkeleti, keleti szelet helyenként élénk lökések kísérik. A hőmérséklet reggel általában -5 és +1, délután 0 és +5 fok között alakul.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.11.27. péntek éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hideg fronthatás várható pénteken, fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése lehet panasz az erre érzékenyeknél. (2026.11.27)
Akciók
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