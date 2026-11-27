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Visszatér a fagypont alatti hideg: ekkor csap le a kemény havazás, ónos eső Magyarországra
Péntektől vasárnapig változékony, télies időjárásra kell készülni, a többször ismétlődő esőt és havas esőt az északnyugati országrészben, valamint a hegyekben havazás váltja fel. A hétvége folyamán a csapadék fokozatosan megszűnik, de a szeles időben éjszakánként egyre többfelé fagy majd, és napközben sem lesz melegebb 7 foknál.
A HungaroMet előrejelzése szerint pénteken több hullámban érkezik a csapadék. Bár jellemzően esőre, szitálásra és havas esőre kell számítani, az ország nyugati és északnyugati harmadában, illetve a hegyvidékeken havazás, hószállingózás is várható, néhol pedig ónos eső is kialakulhat. Az északi, északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A nappali csúcshőmérséklet 0 és 7 fok között alakul, késő estére -2 és 5 fok közé hűl a levegő.
Szombaton kezdetben borult lesz az ég, majd észak-északkelet felől lassan felszakadozik a felhőzet. Elszórtan továbbra is előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék – eső, havas eső, hószállingózás vagy ónos szitálás –, amely a nap előrehaladtával egyre inkább a déli tájak felé húzódik. Az északi szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban -4 és 4, kora délután pedig 0 és 7 fok közötti értékeket mérhetünk.
Vasárnap napközben már elenyésző a csapadék esélye. Az északkeleti országrészben több órára is naposra fordulhat az idő, máshol azonban felhős marad az ég. Az élénk északkeleti, keleti szélben a reggelek kimondottan csípősek lesznek, a hajnali órákban -5 és 1 fok között alakul a hőmérséklet, és délutánra is csak 0 és 5 fok közé melegszik a levegő.
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