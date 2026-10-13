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Gazdaság

Ennyi támogatást kap egy egyedülálló szülő Ausztriában: letaglózó a szakadék a magyar rendszerhez képest – de mire elég az ottani pénz?

Borbándi Dániel
2026. október 13. 16:02

Ausztriában jelentős pénzbeli segítségre számíthatnak a gyermeküket egyedül nevelő szülők, mégis sokan kerülnek közülük nehéz anyagi helyzetbe. Egyetlen keresetből a magasabb támogatások mellett sem könnyű fenntartani egy családot, különösen akkor, ha a másik szülőre sem a gyerektartásban, sem a mindennapi feladatokban nem lehet számítani. Az osztrák rendszer a külföldön élő vagy újabb költözést tervező magyar családok számára is fontos lehet.

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Egy különköltözés után a család kiadásai nem csökkennek olyan arányban, amilyenben a közös kasszába érkező jövedelem, és ez a trend természetesen nemcsak Magyarországra igaz. Válás esetén a gyereknek továbbra is szüksége van megfelelő otthonra, miközben a vele élő szülőnek a munkáját is össze kell egyeztetnie a mindennapi gondoskodással. Ilyenkor különösen sokat számít az állami segítség és az elérhető gyermekfelügyelet.

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A Der Standard videójában Sonja Dörfler-Bolt, a Bécsi Egyetem Osztrák Családkutató Intézetének szociológusa mutatta be, hogyan boldogulnak az egyedülálló szülők Ausztriában. A beszélgetés alapján a viszonylag bőkezű támogatások mellett is maradnak komoly hiányosságok, amelyek főként az alacsony keresetű anyákat hozzák nehéz helyzetbe. Mégis: az ottani rendszer egy újabb letaglózó szakadékra mutat rá a hazai szociális juttatással való összevetésben.

Mennyi támogatást kaphat egy egyedülálló anya Ausztriában?

A bemutatott modellszámítás szerint a legalacsonyabb jövedelmi tizedbe tartozó, egy gyermeket egyedül nevelő szülőnél átlagosan havi 865 eurót tesznek ki a figyelembe vett támogatások. Két gyermek esetében gyermekenként körülbelül 845 euróval számoltak, ami összesen havi 1690 eurót jelent.

Ez többféle segítség együttes összege, amely nem jár automatikusan minden egyedülálló anyának. Azt sem mutatja meg, mennyi marad a család zsebében a hónap végén: ehhez a munkajövedelmet, az esetleges gyermektartást és a kiadásokat is ismerni kellene. A kereset és a gyermekek száma mellett a lakóhely is számít, hiszen a tartományi és önkormányzati ellátások, például a lakhatási és fűtési támogatások feltételei Ausztrián belül is eltérnek.

Az sem mindegy, milyen formában érkezik a segítség. A Familienbonus Plus adókedvezmény, így kihasználhatósága az adókötelezettségtől függ. Az alacsony keresetűeknek nyújtott Kindermehrbetrag a szakértő által említett összeg szerint évi mintegy 700 euró.

Ez elosztási kérdéseket is felvet, hiszen aki teljes munkaidőben dolgozik, de rosszul fizetett állása van, az adókedvezményből kevesebbet tud hasznosítani.

Miért nehéz mégis egyedülálló szülőként megélni egyetlen keresetből Ausztriában?

A videóban idézett kutatások szerint az egyszülős háztartások közel felét fenyegeti szegénység vagy társadalmi marginalizálódás. Egy gyermekét egyedül nevelő anya lakásigénye alig kisebb egy kétszülős családénál, miközben megszűnik a közös költségviselés. Ráadásul a külön élő másik szülőnek is olyan otthonra lehet szüksége, ahol a gyermeket fogadni tudja.

A helyzetet az elmaradó gyermektartás is súlyosbítja: az ismertetett felmérések alapján az egyedülálló szülők több mint harmada nem kap rendszeresen teljes összegű tartásdíjat. Előfordul, hogy a gyermeket nevelő szülő a konfliktus elkerülése érdekében nem követeli a megfelelő hozzájárulást, ezzel azonban a gyermek számára rendelkezésre álló pénz csökken.

A külföldi szakértő egy olyan osztrák támogatási alapra is kitér, amely a gyermektartás és az állami tartásdíj-előleg nélkül maradó egyszülős családokat segíti. Ebből a szakértő szerint átlagosan havi 240 euró juthat gyermekenként, körülbelül 2800 eurós havi nettó jövedelmi határ mellett.

Azonban a meglévő támogatások sem jutnak el feltétlenül minden jogosulthoz. A lakhatási segítség igénylése például bonyolult lehet, más ellátásokról pedig az érintettek egy része nem tud. Egy túlterhelt szülő számára az ügyintézés önmagában is akadállyá válhat.

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Magyarországon mit jelent egyedül nevelni a gyermeket?

A magyar rendszerben a családi pótlék különbséget tesz az egyszülős és a kétszülős családok között, de az egyedülállóknak járó többlet alapesetben gyermekenként havi 1000–1500 forint. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a havi összegek a következők:

Ennél nagyobb segítséget jelenthet a családi adó- és járulékkedvezmény. A 2026-os szabályok szerint egy gyermeknél havi mintegy 20 ezer, két gyermeknél gyermekenként 40 ezer, három vagy több gyermeknél gyermekenként 66 ezer forinttal növelheti a nettó jövedelmet, ha a jogosult a teljes keretet ki tudja használni. A személyi jövedelemadóból fel nem használt rész meghatározott feltételekkel a társadalombiztosítási járulékot is csökkentheti.

Az egyedülálló státusz önmagában nem növeli ezt a keretet, egyetlen alacsony kereset mellett pedig nehezebb lehet teljesen kihasználni, mint két jogosult kereső esetén. Egyes anyáknak az életkorukhoz és gyermekeik számához kötött szja-mentesség is segítséget jelenthet, ez azonban szintén a megfelelő jövedelemmel rendelkezőknél hoz tényleges pénzügyi előnyt.

Célzott segítség a 2026-os iskolakezdési támogatás, amelyre az egyedülálló szülők iskolás gyermekei is jogosultak lehetnek. Összege gyermekenként 100 ezer forint, fele pénzben, fele iskolakezdési utalványként jár. A jogosultságnál számít az egyedülálló státusz családtámogatási nyilvántartásban való szereplése és az augusztusra folyósított iskoláztatási támogatás.

Az osztrák, havi 865 eurós modellösszeget ugyan félrevezető lenne pusztán a magyar családi pótlékkal összevetni, hiszen előbbi több támogatás együttes hatását mutatja, a két rendszer közötti különbség az összegek nagyságrendjét tekintve mégis drámai.

Az osztrák rendszer az Angliában és az Egyesült Királyság más részein élő magyar családoknak is fontos lehet, ha újabb külföldi letelepedést mérlegelnek. Korábbi cikkünkben bemutattuk, hogy az Egyesült Királyság sokat veszített a vonzerejéből, miközben Ausztria lett a magyar kivándorlás legfontosabb célpontja.

Arról ugyanakkor nincs megfelelő magyar statisztika, hogy a szigetországot elhagyók közül hányan telepednek le Ausztriában. Egy egyedülálló szülő számára a költözésnél a várható fizetés és a támogatások mellett az elérhető gyermekfelügyelet is döntő lehet, különösen akkor, ha rokonok vagy ismerősök segítségére sem számíthat.
Címlapkép: Getty Images
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