Még másfél hónapjuk van az egészségpénztári tagoknak arra, hogy befizetéseikkel növeljék a jövő évi adó-visszatérítésüket, amely akár 150 ezer forint is lehet. Ez a lehetőség egyébként az új belépőknek is adott. A Netrisk összeállítása szerint, aki egyszeri 5 ezer forint befizetése után havi 25 ezer, azaz évi 300 ezer forintot be tud fizetni, az a pénztári költségek levonása után is 38–43 ezer forintos megtakarítást érhet el. Érdemes azonban összevetni a kasszák ajánlatait, mert a költségek miatt azonos összegű befizetés esetén is akár több tízezer forintos eltérés lehet a tényleges megtakarításban.

Az év vége közeledtével érdemes számba venniük a családoknak, hogy jövőre várhatóan mennyit költenek majd gyógyszerekre, magánorvosi vizsgálatokra, fogászati kezelésekre vagy éppen szemüvegre. Ezeken a kiadásokon jelentős összeget spórolhatnak, ha az egészségpénztárakon keresztül finanszírozzák azokat. Az egészségpénztárakba történő befizetések után ugyanis állami támogatás, az éves befizetésekre vetítve 20 százalékos adó-visszatérítés, maximum 150 ezer forint jár.

A befizetéseknek december 31-ig kell beérkezniük, csak így vehető figyelembe a következő évi adóbevallásban. Az idén december végéig teljesített egészségpénztári befizetések után ugyanis a jövő májusban esedékes személyijövedelemadó-bevallásban igényelhető az adó-visszatérítés – hívja fel a figyelmet a biztosítások, lakossági hiteltermékek, és önkéntes pénztári ajánlatok összehasonlításával és közvetítésével is foglalkozó Netrisk.hu.

„Az egészségpénztári megtakarítás egyik legfontosabb előnye, hogy a háztartásokban rendszeresen jelentkező kiadásokon lehet spórolni. Az adó-visszatérítésnek köszönhetően olcsóbban lehet például gyógyszereket vásárolni, vagy szakorvosi vizsgálatot igénybe venni, de a kontaktlencsék, pelenkák, babaápolási termékek, illetve bizonyos speciális élelmiszerek megvásárlása is finanszírozható a pénztári megtakarításból. Emellett a jogosult családtagok egészségügyi kiadásai is elszámolhatók. Az év végéig befizetett összeget pedig nem kell az idén elkölteni, az akár a következő években felmerülő egészségügyi kiadásokra is felhasználható” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

A hivatalos adatokat idézve a szakember elmondta, hogy tavaly a magyar háztartásokban az egy főre jutó kiadás közel 2,2 millió forint volt, ennek pedig a majdnem a 6 százaléka, bő 125 ezer forint ment egészségügyi kiadásokra.

Mennyit lehet spórolni?

A Netrisk egészségpénztári ajánlatokat összevető kalkulátora szerint viszonylag alacsony összegű befizetésekkel is érdemi megtakarítás érhető el. Évi 130 ezer forintos befizetés esetén a 26 ezer forintos adó-visszatérítésből a pénztári költségek levonása után, kerekítve 12–18 ezer forint maradhat az ügyfeleknél megtakarításként. Amennyiben az érintett egy 5 ezer forintos egyszeri, valamint havi 25 ezer forintos befizetést tud vállalni, akkor ez évente 305 ezer forintos összeget jelent, az első évben a megtakarítás összege pedig kasszától függően 38–43 ezer forint. Évi 425 ezer forintos összegnél pedig 54–62 ezer forint, 605 ezer forintnál pedig már 79–95 ezer forint lehet az első éves tényleges megtakarítás. A legkedvezőbb ajánlattal elérhető megtakarítás tehát jelentősen meghaladja a legalacsonyabbat.

Az eltéréseket elsősorban az egészségpénztárak különböző költségstruktúrája magyarázza. A befizetésekből levont költségek széles sávban mozoghatnak, emellett a belépési díjak és az egészségpénztári kártyák díjai is különbözhetnek.

Érdemes arra is figyelni, hogy minél nagyobb a befizetett összeg, annál nagyobb a különbség a különböző pénztárak ajánlatai között, a maximális adóvisszatérítés kihasználásához szükséges 750 ezer forint befizetésénél már több tízezer forint is lehet.

Mire kell figyelni az év végén?

A befizetést nem érdemes az utolsó napokra hagyni, ha mégis így alakult, akkor azonnali átutalással az összeg perceken belül jóváíródik a pénztár számláján. A bankkártyás befizetés átfutása akár 4–5 napig is tarthat. Ha a befizetés átcsúszik 2027-re, az adójóváírás már csak a 2028-ban benyújtandó adóbevallásban érvényesíthető.

Fontos az is, hogy a maximális, 150 ezer forintos adó-visszatérítés évi 750 ezer forint elhelyezésével érhető el. Azonban az önkéntes nyugdíj-, egészség- és önsegélyező pénztárakra közös adó-visszatérítési keret vonatkozik, valamint a kedvezmény igénybevételéhez megfelelő összegű, az egyéb adókedvezmények után fennmaradó személyi jövedelemadóval kell rendelkezni. Az adó-visszatérítés nem a pénztártag bankszámlájára, hanem a pénztári számlájára érkezik, így tovább növeli az egészségügyi és egyéb elszámolható kiadásokra fordítható összeget.