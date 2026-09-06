Növekvő forgalom mellett csökkent a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten
Húzós évek jöhetnek a vidéki háztulajdonosoknak: kétmillió magyar otthont érinthet az új uniós szigor
Összeszedtük, mely cikkek pörögtek a legjobban a Pénzcentrumon a 36. héten: megmutatjuk, mit olvastak a legtöbben, és mely témák vitték a hetet. Az írásokat a címekre vagy a kiajánló dobozokra kattintva tudod elolvasni.
Húzós évek várnak a vidéki házasokra: kétmillió magyar otthonra csap le az új uniós szigor
Magyarországon több mint kétmillió lakóingatlan – zömében vidéki családi ház – tartozik a legrosszabb energiahatékonysági kategóriába. Egy átfogó hazai kutatás rávilágított, hogy a felújítási programok hatékonysága és az uniós elvárásoknak való megfelelés érdekében a műszaki szempontok mellett a társadalmi sérülékenységet és az energiaszegénységet is kiemelten kell kezelni.
Hiába a tiltakozás: megjelentek a munkagépek a Balaton-parton, épül a 99 lakásos luxuslakópark
Megérkeztek a munkagépek, és szeptember 1-jén hivatalosan is elkezdődött a Cordia fonyódi beruházásának kivitelezése. A 99 lakásos The View közvetlenül a Balaton partján épül, a projekt azonban korábban komoly helyi és civil ellenállást váltott ki.
Ebben a mesebeli faluban él a hazai sztár: helyi látványosságnak hitték a turisták csodás kertjét
Nem mindennapi kertet alakított ki magyarpolányi otthona körül dr. Katona Szandra. A Kincsvadászokból ismert műkereskedő tizenöt éve él a Bakony egyik festői településén, és ez idő alatt saját kezűleg formálta a házhoz tartozó zöld területet. A kert annyira látványosra sikerült, hogy előfordult: a Magyarpolányba érkező turisták azt hitték, a porta is a település egyik látnivalója.
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
Egy autógyártó eltűnése nemcsak a márka jövőjét, hanem a már meglévő autók tulajdonosait is komoly bizonytalanságba sodorhatja. Mi történik a garanciával, honnan lehet majd alkatrészt szerezni, és ki javítja meg az autót, ha a gyártó csődbe megy? A kisebb, új márkák vásárlói különösen nagy kockázatot vállalhatnak, az elmúlt évtizedek példái pedig azt mutatják, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen körülmények között tűnik el egy autómárka Európából.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Kitört a háború a Budapest melletti slágertelepülésen: rengeteg lakó félti a házát és a telkét az új tervtől
Több ezer embert érintő, éles konfliktus alakult ki Biatorbágyon a külterületi zártkertek és szőlőhegyek rohamos beépülése miatt. Miközben az önkormányzat egy új településfejlesztési koncepcióval – a kistelkes ingatlanok összevonásával és a szabályozás szigorításával – próbálja megakadályozni a helyi infrastruktúra és a környezet túlterhelődését, az ott élők a kiszorításuktól és otthonaik elvesztésétől tartanak.
Nem mindennapi hús érkezik a Lidl-be: mélyen a zsebébe kell nyúlnia, aki ebből akar vacsorázni
Nem mindennapi termék kerül a Lidl hűtőpultjaiba: szeptember 3-tól kilónként 59 990 forintért kínálnak magyar Wagyu marhahátszínt és marharostélyost. Bár a Wagyu világszerte a prémium húsok közé tartozik, az ár még így is látványosan kilóg egy diszkontlánc megszokott kínálatából. Ráadásul ugyanebben az akcióban több más Wagyu-termék is megjelenik, jóval alacsonyabb kilóáron.
Működik az új lakáshitel-trükk: így jutnak olcsó milliókhoz az élelmes magyar vásárlók az Otthon Start után
Egy éve indult el az Otthon Start program, amely alapjaiban rendezte át a magyar lakáshitelpiacot. Az első lakásukat vásárlók számára elérhető, legfeljebb 3 százalékos kamatú konstrukcióból már 56 ezer szerződést kötöttek, mintegy 2000 milliárd forint értékben. Közben a piaci lakáshitelek átlagos kamata továbbra is 6,4 százalék körül alakul, a bankok pedig egyre erősebb árversenyt folytatnak. Megnéztük, hogy 10, 20 és 30 millió forintos lakáshitelnél milyen ajánlatok közül választhatnak most az ügyfelek.
Ekkora lenne a szerepe Magyarországnak az USA-ban, ha csatlakoznánk 51. államként: azért ez nem lenne kis pozíció
Az Egyesült Államok gazdasági súlyát jól mutatja, hogy több tagállama önmagában is akkora teljesítményt produkál, mint a világ vezető országai.
A főbb devizákkal szemben mind gyengült a forint az esti zárásra, az euró nagyjából tartja magát a dollárral szemben.
Pofátlan banki csalást lepleztek le: videón az újabb próbálkozás, így próbálják kifosztani a számládat
A jól ismert módon, magát ügyintézőnek kiadva próbálkozott egy telefonos csaló, pechére azonban a kiszemelt áldozatot nem ejtették a fejére.
Rendkívüli bejelentés: eszméletlen vagyon került vissza az államhoz, milliárdos osztalék folyik be a kasszába
A tranzakció a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) augusztus végi megszüntetésének következménye.
Erősödött péntek reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Felülvizsgálja a 4iG Nyrt. hitelminősítését a Scope Ratings, a vizsgálat célja pedig egy esetleges leminősítés.
Az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke szerint a nemzeti és a hagyományos uniós büdzsék már nem elegendőek az éghajlatváltozásra való felkészülés finanszírozására.
Gazdasági gondokat is okozhat az, hogy minden egyes nyár egyre forróbb az egész kontinesen. Egy új elemzés rávilágít, hogy a legnagyobb veszélben az idősek vannak.
Rendkívüli fordulat a magyar tőzsdén: elképesztő magasságba lőtt ki a BUX-index, megállíthatatlanul törnek előre a hazai gigacégek
A részvénypiac forgalma 18,7 milliárd forintot ért el, a vezető részvények mindegyike erősödött.
A módosított 2026-os költségvetésben több mint 65 milliárd forinttal csökkentette a kormány a kiskereskedelmi adóból várt bevételt.
Jelentősen erősödött a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben.
A Magyar Nemzeti Bank a várakozások szerint szünetelteti kamatcsökkentési ciklusát, és a szeptemberi ülésén 5,5 százalékon tartja az alapkamatot.
Rendkívüli bejelentést tett a kormány: óriási segítség érkezik a rezsivel és hitelekkel küzdő magyaroknak
Három órától kormányzati tájékoztatót tartott Magyar Péter miniszterelnök és a kormányszóvívők, ahol a szerdai, maratoni kormányülés döntéseiről számolnak be.
Továbbra is történelmi léptékű, súlyos aszály sújtja Magyarországot, és a jövő hét közepéig nem várható a szárazságot érdemben enyhítő csapadék.
A miniszterelnök az első száz nap eredményeiről tájékoztatja Baka András köztársasági elnököt, emellett cáfolta a paksi fenékküszöbbel kapcsolatos, szerinte pánikkeltő sajtóhíreket.
Kamuznak rendületlenül: tele az internet megtévesztően reklámozott étrendkiesgészítővel, így ne dőlj be nekik
Nagyon fontos, hogy a vásárlók több ellenőrzést is végrehajtsanak vásárlás előtt az étrendkiegészítők piacán, mert csúnya meglepetések érhetik őket.
A feljelentés alapját az MNB-Ingatlan Kft. működésének átvilágításáról készített jelentés, valamint az egyes ingatlanok értékbecslései képezik.
Rendkívüli bejelentés a kormánytól: óriási támogatás jön az azbesztmentesítésre, de komoly feltételei vannak
Az önkormányzatok pályázhatnak az azbesztmentesítés költségeire, de önerőt is vállalniuk kell a település méretétől függően.
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Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
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Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.