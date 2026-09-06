Húzós évek jöhetnek a vidéki háztulajdonosoknak: kétmillió magyar otthont érinthet az új uniós szigor

Összeszedtük, mely cikkek pörögtek a legjobban a Pénzcentrumon a 36. héten: megmutatjuk, mit olvastak a legtöbben, és mely témák vitték a hetet. Az írásokat a címekre vagy a kiajánló dobozokra kattintva tudod elolvasni.

Magyarországon több mint kétmillió lakóingatlan – zömében vidéki családi ház – tartozik a legrosszabb energiahatékonysági kategóriába. Egy átfogó hazai kutatás rávilágított, hogy a felújítási programok hatékonysága és az uniós elvárásoknak való megfelelés érdekében a műszaki szempontok mellett a társadalmi sérülékenységet és az energiaszegénységet is kiemelten kell kezelni.

Megérkeztek a munkagépek, és szeptember 1-jén hivatalosan is elkezdődött a Cordia fonyódi beruházásának kivitelezése. A 99 lakásos The View közvetlenül a Balaton partján épül, a projekt azonban korábban komoly helyi és civil ellenállást váltott ki.

EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt a magyar klímakutató: tényleg sokkal kevesebb időnk van hátra, mint gondoltuk? Az idei nyáron a rendkívüli hőhullámok és a hosszú, csapadékmentes időszakok miatt különösen aktuálissá vált a klímaváltozás kérdése.

Nem mindennapi kertet alakított ki magyarpolányi otthona körül dr. Katona Szandra. A Kincsvadászokból ismert műkereskedő tizenöt éve él a Bakony egyik festői településén, és ez idő alatt saját kezűleg formálta a házhoz tartozó zöld területet. A kert annyira látványosra sikerült, hogy előfordult: a Magyarpolányba érkező turisták azt hitték, a porta is a település egyik látnivalója.

EZ IS ÉRDEKELHET A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba Tévhit, hogy a saját szervezésű út mindig olcsóbb: a nagy utazási irodák csoportszintű beszerzései sok esetben kedvezőbb csomagárakat eredményezhetnek,

Egy autógyártó eltűnése nemcsak a márka jövőjét, hanem a már meglévő autók tulajdonosait is komoly bizonytalanságba sodorhatja. Mi történik a garanciával, honnan lehet majd alkatrészt szerezni, és ki javítja meg az autót, ha a gyártó csődbe megy? A kisebb, új márkák vásárlói különösen nagy kockázatot vállalhatnak, az elmúlt évtizedek példái pedig azt mutatják, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen körülmények között tűnik el egy autómárka Európából.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Több ezer embert érintő, éles konfliktus alakult ki Biatorbágyon a külterületi zártkertek és szőlőhegyek rohamos beépülése miatt. Miközben az önkormányzat egy új településfejlesztési koncepcióval – a kistelkes ingatlanok összevonásával és a szabályozás szigorításával – próbálja megakadályozni a helyi infrastruktúra és a környezet túlterhelődését, az ott élők a kiszorításuktól és otthonaik elvesztésétől tartanak.

EZ IS ÉRDEKELHET Bejelentette Frei Tamás, tulajdonost váltott a Cafe Frei: ezt tervezik a kávézólánccal Frei Tamás visszaszerezte a Cafe Frei kávézólánc teljes irányítását, miután eddigi üzlettársa kiszállt a cégből.

Nem mindennapi termék kerül a Lidl hűtőpultjaiba: szeptember 3-tól kilónként 59 990 forintért kínálnak magyar Wagyu marhahátszínt és marharostélyost. Bár a Wagyu világszerte a prémium húsok közé tartozik, az ár még így is látványosan kilóg egy diszkontlánc megszokott kínálatából. Ráadásul ugyanebben az akcióban több más Wagyu-termék is megjelenik, jóval alacsonyabb kilóáron.

Egy éve indult el az Otthon Start program, amely alapjaiban rendezte át a magyar lakáshitelpiacot. Az első lakásukat vásárlók számára elérhető, legfeljebb 3 százalékos kamatú konstrukcióból már 56 ezer szerződést kötöttek, mintegy 2000 milliárd forint értékben. Közben a piaci lakáshitelek átlagos kamata továbbra is 6,4 százalék körül alakul, a bankok pedig egyre erősebb árversenyt folytatnak. Megnéztük, hogy 10, 20 és 30 millió forintos lakáshitelnél milyen ajánlatok közül választhatnak most az ügyfelek.