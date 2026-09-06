2026. szeptember 6. vasárnap Zakariás
18 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy idős hölgy leveleket kapott, amelyekben számlák, közüzemi számlák, hitel-törlesztések vagy bankszámlakivonatok voltak. Komolyan és figyelmesen foglalkozik velük. Papírmunka otthon. A háztartás mindennapi teendői és házimunkák.
Gazdaság

Húzós évek jöhetnek a vidéki háztulajdonosoknak: kétmillió magyar otthont érinthet az új uniós szigor

Pénzcentrum
2026. szeptember 6. 19:58

Összeszedtük, mely cikkek pörögtek a legjobban a Pénzcentrumon a 36. héten: megmutatjuk, mit olvastak a legtöbben, és mely témák vitték a hetet. Az írásokat a címekre vagy a kiajánló dobozokra kattintva tudod elolvasni.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Húzós évek várnak a vidéki házasokra: kétmillió magyar otthonra csap le az új uniós szigor

Magyarországon több mint kétmillió lakóingatlan – zömében vidéki családi ház – tartozik a legrosszabb energiahatékonysági kategóriába. Egy átfogó hazai kutatás rávilágított, hogy a felújítási programok hatékonysága és az uniós elvárásoknak való megfelelés érdekében a műszaki szempontok mellett a társadalmi sérülékenységet és az energiaszegénységet is kiemelten kell kezelni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hiába a tiltakozás: megjelentek a munkagépek a Balaton-parton, épül a 99 lakásos luxuslakópark

Megérkeztek a munkagépek, és szeptember 1-jén hivatalosan is elkezdődött a Cordia fonyódi beruházásának kivitelezése. A 99 lakásos The View közvetlenül a Balaton partján épül, a projekt azonban korábban komoly helyi és civil ellenállást váltott ki.

Működik az új lottótrükk: így kaszálnak milliókat az élelmes magyarok az új rendszerrel
EZ IS ÉRDEKELHET
Működik az új lottótrükk: így kaszálnak milliókat az élelmes magyarok az új rendszerrel
Egy éve – a vasárnapi mellett - már csütörtökön is lehet fogadni a Hatoslottón.
Megszólalt a magyar klímakutató: tényleg sokkal kevesebb időnk van hátra, mint gondoltuk?
EZ IS ÉRDEKELHET
Megszólalt a magyar klímakutató: tényleg sokkal kevesebb időnk van hátra, mint gondoltuk?
Az idei nyáron a rendkívüli hőhullámok és a hosszú, csapadékmentes időszakok miatt különösen aktuálissá vált a klímaváltozás kérdése.

Ebben a mesebeli faluban él a hazai sztár: helyi látványosságnak hitték a turisták csodás kertjét

Nem mindennapi kertet alakított ki magyarpolányi otthona körül dr. Katona Szandra. A Kincsvadászokból ismert műkereskedő tizenöt éve él a Bakony egyik festői településén, és ez idő alatt saját kezűleg formálta a házhoz tartozó zöld területet. A kert annyira látványosra sikerült, hogy előfordult: a Magyarpolányba érkező turisták azt hitték, a porta is a település egyik látnivalója.

A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba
EZ IS ÉRDEKELHET
A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba
Tévhit, hogy a saját szervezésű út mindig olcsóbb: a nagy utazási irodák csoportszintű beszerzései sok esetben kedvezőbb csomagárakat eredményezhetnek,

 

Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek

Egy autógyártó eltűnése nemcsak a márka jövőjét, hanem a már meglévő autók tulajdonosait is komoly bizonytalanságba sodorhatja. Mi történik a garanciával, honnan lehet majd alkatrészt szerezni, és ki javítja meg az autót, ha a gyártó csődbe megy? A kisebb, új márkák vásárlói különösen nagy kockázatot vállalhatnak, az elmúlt évtizedek példái pedig azt mutatják, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen körülmények között tűnik el egy autómárka Európából.

Magyar turistaként milliomosnak érezheted magad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
EZ IS ÉRDEKELHET
Magyar turistaként milliomosnak érezheted magad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
A közép-amerikai országban az expatok 90 százaléka szerint a rendelkezésére álló jövedelem elég a kényelmes élethez,

 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kitört a háború a Budapest melletti slágertelepülésen: rengeteg lakó félti a házát és a telkét az új tervtől

Több ezer embert érintő, éles konfliktus alakult ki Biatorbágyon a külterületi zártkertek és szőlőhegyek rohamos beépülése miatt. Miközben az önkormányzat egy új településfejlesztési koncepcióval – a kistelkes ingatlanok összevonásával és a szabályozás szigorításával – próbálja megakadályozni a helyi infrastruktúra és a környezet túlterhelődését, az ott élők a kiszorításuktól és otthonaik elvesztésétől tartanak.

Bejelentette Frei Tamás, tulajdonost váltott a Cafe Frei: ezt tervezik a kávézólánccal
EZ IS ÉRDEKELHET
Bejelentette Frei Tamás, tulajdonost váltott a Cafe Frei: ezt tervezik a kávézólánccal
Frei Tamás visszaszerezte a Cafe Frei kávézólánc teljes irányítását, miután eddigi üzlettársa kiszállt a cégből.

Nem mindennapi hús érkezik a Lidl-be: mélyen a zsebébe kell nyúlnia, aki ebből akar vacsorázni

Nem mindennapi termék kerül a Lidl hűtőpultjaiba: szeptember 3-tól kilónként 59 990 forintért kínálnak magyar Wagyu marhahátszínt és marharostélyost. Bár a Wagyu világszerte a prémium húsok közé tartozik, az ár még így is látványosan kilóg egy diszkontlánc megszokott kínálatából. Ráadásul ugyanebben az akcióban több más Wagyu-termék is megjelenik, jóval alacsonyabb kilóáron.

Működik az új lakáshitel-trükk: így jutnak olcsó milliókhoz az élelmes magyar vásárlók az Otthon Start után

Egy éve indult el az Otthon Start program, amely alapjaiban rendezte át a magyar lakáshitelpiacot. Az első lakásukat vásárlók számára elérhető, legfeljebb 3 százalékos kamatú konstrukcióból már 56 ezer szerződést kötöttek, mintegy 2000 milliárd forint értékben. Közben a piaci lakáshitelek átlagos kamata továbbra is 6,4 százalék körül alakul, a bankok pedig egyre erősebb árversenyt folytatnak. Megnéztük, hogy 10, 20 és 30 millió forintos lakáshitelnél milyen ajánlatok közül választhatnak most az ügyfelek.

Óriási változás az üvegvisszaváltásoknál Magyarországon: ezentúl így nem fizetnének a palackok után
EZ IS ÉRDEKELHET
Óriási változás az üvegvisszaváltásoknál Magyarországon: ezentúl így nem fizetnének a palackok után
Kivezetné a készpénzkifizetést a palackvisszaváltási rendszerből a MOHU.
Kiderült a magyar nyugdíjrendszer sötét titka: rengeteg pénzt bukhat, aki rossz évben vonul vissza
EZ IS ÉRDEKELHET
Kiderült a magyar nyugdíjrendszer sötét titka: rengeteg pénzt bukhat, aki rossz évben vonul vissza
A minimálnyugdíj emelése önmagában nem oldja meg a problémát a szakértő szerint: sok nyugdíjas egyre jobban leszakadhat.
Címlapkép: Getty Images
#lakáshitel #Balaton #ingatlan #lidl #csőd #pénzügyek #családi ház #gazdaság #összefoglaló #penzcentrum #agglomeráció #energiahatékonyság #heti összefoglaló #hírösszefoglaló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:58
18:32
17:58
17:29
17:14
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 4. 16:50
Mi lesz, ha az MNB tényleg befejezi a kamatcsökkentést?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Összkép  |  2026. szeptember 5. 21:23
Kihal vagy csak átalakul az értelmiség?
Az értelmiségi lét teret veszít az egész világon. Ez a folyamat a tudás iparrá szervezésével indult...
Kasza Elliott-tal  |  2026. szeptember 5. 20:21
The Marzetti Company - elemzés
Majdnem felkerült a szeptemberi Top 10-re, és mivel még csak nem is hallottam róla, gondoltam, ránéz...
MEDIA1  |  2026. szeptember 4. 16:14
Gyenesei Leila műsorvezető és olimpikon, a Network4 elnökének élettársa lett a Testnevelési Egyetem kuratóriumának elnöke
A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem - közismert régi nevén a TF - a közösségi oldalán je...
Holdblog  |  2026. szeptember 4. 11:28
Nem a méret a lényeg (feat. Zsiday)
Évadnyitó HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Zsiday Viktorral és Szabó Balázzsal. Milyen platformokon...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 6.
Beszálltak az árháborúba a kínaiak, ezek most a legolcsóbb elektromos autók: nagy meglepetés a dobogón
2026. szeptember 5.
Befuccsolt az eddig méregdrága balatoni álom? Milliókat nyerhet, aki ezen a helyen vesz nyaralót a parton
2026. szeptember 6.
Ezekben az országokban éri meg igazán nyugdíjba menni 2026-ban: a korábbi fizetés 80 százaléka is megmaradhat
2026. szeptember 6.
Elképesztő fordulat a magyar autópiacon: már alig drágább az új kocsi, mint a használt?
2026. szeptember 5.
Itt van Bill Gates brutális jóslata a mesterséges intelligenciáról: bevezethetik az AI-adót, rengeteg jól fizető melónak örökre befellegzett
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 6. vasárnap
Zakariás
36. hét
Szeptember 6.
Bányásznap
Szeptember 6.
A nagyszülők napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt a pénzügyminiszter: nagy változás jöhet a 14. havi nyugdíjnál és a katás adózásnál is
2
1 hete
Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
3
5 napja
Robbant a bomba a magyar banknál: ezermilliárdos bűnügyben csapott le a rendőrség
4
1 hete
Megrogyott a forint: ennyibe kerül most az euró, a dollár és a svájci frank
5
2 hete
Kegyetlen fűtési szezon előtt állunk: olyan gázárak jöhetnek, amire évek óta nem volt példa
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjelőírás
a naptári évben fizetendő biztosítási díj összege. Alacsonyabb, mint az állománydíj), mert az év közben megkötött szerződések díjelőírásaiban csak annyi havi díj szerepel, amennyi a megkötéstől az év végéig még hátravan.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 6. 17:58
Kvíz: Jól ismered az ásványokat, drágaköveket? Ebből a kérdéssorból kiderül!
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 6. 16:06
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 36. játékhéten, vasárnap
Agrárszektor  |  2026. szeptember 6. 19:34
Nem várt meleg rohanta le Magyarországot: durva értéket mértek