Drasztikus takarékoskodásba kezdett a főváros: befagyasztják a kiadásokat, hogy októberben még ki tudják fizetni a béreket

Budapest vezetése minden nem létfontosságú kiadást befagyasztott, valamint létszám- és beruházási stopot rendelt el a főváros működőképességének fenntartása érdekében. Bár az október eleji bérek kifizetése még biztosított, a későbbi fizetésképtelenség elkerüléséhez elengedhetetlen a kormánnyal való megállapodás. A pénzügyi nehézségek mellett a városvezetésnek a szociális és közbiztonsági helyzet romlásával, többek között a megélhetési palackgyűjtéssel és a szerhasználat terjedésével is meg kell küzdenie - közölte a Portfolio.

Szeptember közepére a főváros a csőd elkerülése érdekében a legszigorúbb intézkedéseket hozta meg. Teljes kötelezettségvállalási, létszám- és beruházási stop lépett életbe, amelynek értelmében az önkormányzatnál és a hivatalnál minden új kiadás külön engedélyhez kötött. Az intézményeknél húszmillió forintban határozták meg a limitet, emellett új munkavállalót is kizárólag engedéllyel lehet felvenni. A BKV-nál már egyes kifizetések elhalasztására is szükség volt. Kiss Ambrus főigazgató tájékoztatása szerint a szeptember 16-án befolyt iparűzésiadó-bevételekből a főváros törlesztette a folyószámlahitel-keretét, így az év hátralévő részében már nem támaszkodhat erre a forrásra. A szigorú korlátozásoknak köszönhetően a BKK 45 milliárd forintos forgóeszközhitelének törlesztése a hónap végéig, valamint az október eleji bérfizetés még biztosított.

A folyamatos működés fenntartásához azonban elengedhetetlen a kormánnyal folytatott tárgyalások sikere. Október közepén ugyanis 86 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kellene befizetnie a fővárosnak, amelyre jelenleg nincs fedezet. Megállapodás hiányában ez az összeg azonnal teherként nehezedik majd minden beérkező forrásra, a BKK elkezdi felhalmozni a kifizetetlen számláit, novemberre pedig már a bérek átutalása is veszélybe kerül.

A pénzügyi nehézségek mellett a fővárosnak a közbiztonság és a köztisztaság kihívásaival is szembe kell néznie. Bár a lakosság biztonságérzete romlott, a fővárosi szakemberek adatai szerint az utcán élő hajléktalanok száma valójában stagnál, sőt helyenként csökken. A kukák átkutatása és a palackgyűjtés sokkal inkább egy új szociális válság tünete, hiszen a közmunkások alacsony bére és az építőipar visszaesése miatt egyre többen szorulnak jövedelemkiegészítésre, így a jelenség már korántsem csak a hajléktalanokat érinti. A helyzet kezelése érdekében a városvezetés folyamatosan egyeztet a rendőrséggel, a leginkább érintett kerületekkel és a Belügyminisztériummal is.

A probléma enyhítésére Budapest még idén elindít egy támogatott lakhatást biztosító, kezdetben nyolcfős programot az utcán élők számára, amelyet a pénzügyi helyzet rendeződése esetén a későbbiekben tovább bővítenének. A szerhasználat elsősorban egészségügyi kérdés, amellyel szemben a főváros az állami addiktológiai kapacitások bevonásával, a kormánnyal együttműködve kíván fellépni. Különös figyelmet fordítanak a gyermekvédelmi rendszerből megszökött, az utcán sodródó és gyakran kábítószert fogyasztó fiatalokra. Számukra a főváros szociális intézménye, a BMSZKI egy új közösségi teret nyit meg, amely a társadalmi integrációjukat segíti elő, kitörési pontot kínálva az utcai létből.

Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán