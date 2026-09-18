A ma zajló egyeztetések kiemelt témái között szerepel a regionális biztonság, az energiaellátás, a logisztika, valamint a határon átnyúló gazdasági hálózatok fejlesztése.
A kínai import egyre nagyobb nyomást helyez a régióra: több magyar ágazat is nehéz helyzetbe kerülhet
Egyre kevésbé az számít, melyik közép- és kelet-európai országban működik egy vállalat, sokkal inkább az, hogy melyik ágazathoz tartozik – derüt ki egy friss elemzéséből. A régióba irányuló kínai import egyetlen év alatt 17 százalékkal nőtt, ami különösen a járműiparban, a vegyiparban és a fémiparban fokozza a versenyt. Magyarországon eközben a kiskereskedelem kedvezőbb helyzetben van, míg a vegyipart a gyenge kereslet és az energiafüggőség is nehéz helyzetben tartja.
A közép- és kelet-európai vállalatok kilátásait egyre kevésbé lehet pusztán az adott ország általános gazdasági helyzetéből levezetni. A Coface CEE Sectorial Heatmap 2026 tanulmánya szerint egyre nagyobbak az ágazatok közötti különbségek: miközben az ICT (információs és kommunikációs ágazat) és több, uniós források által támogatott terület kedvezőbb helyzetben van, a fémipar és a vegyipar számos országban magas energiaköltségekkel, szabályozási terhekkel és erős külföldi versennyel küzd.
A régió egészére egyre nagyobb nyomást gyakorol a kínai import erősödése is. A Közép- és Kelet-Európába érkező kínai termékek behozatala éves összevetésben mintegy 17 százalékkal nőtt. A visszafogott kínai belső kereslet miatt a kínai gyártók egyre erőteljesebben jelennek meg az exportpiacokon, ezen belül Európában. A közgazdászok által egyre gyakrabban „China Shock 2.0”-ként emlegetett folyamat fokozza a versenyt, nyomás alatt tartja a helyi vállalatokat és szűkíti a profitkilátásokat. A legnagyobb kihívásokkal jelenleg a járműipar, a vegyipar és a fémipar vállalatai szembesülnek.
Az energiapiaci kockázatok mindenhol megjelenhetnek
További kockázatot jelentenek a Hormuzi-szoroson áthaladó vízi szállítás fennakadásai, amelyek hatása messze túlmutat az energiapiacokon. Az olaj, a földgáz, a műtrágyák, az alumínium és a petrolkémiai termékek drágulása az ellátási láncokon keresztül növeli a gyártók költségeit, és hozzájárulhat az infláció újbóli erősödéséhez a régióban.
Az egyes ágazatok helyzete ugyanakkor jelentősen eltér. Az ICT továbbra is a régió egyik legkedvezőbb kilátásokkal rendelkező szektora. Az ágazatot a digitális átállást ösztönző programok, a technológiai szolgáltatások iránti erős kereslet és a magasan képzett munkaerő támogatja, így továbbra is fontos szerepet játszik a térség gazdasági felzárkózásában és versenyképességének erősítésében.
A kiskereskedelem már jóval vegyesebb képet mutat. Egyes országokban kedvező a működési környezet, másutt magasabbak a kockázatok. A különbségeket elsősorban a helyi gazdasági helyzet, a költségvetési intézkedések és a fogyasztói bizalom alakulása határozza meg, vagyis ezen a területen különösen erősen érvényesülnek az egyes országok eltérő gazdaságpolitikai adottságai.
Az uniós források több ágazatnak is támaszt adhatnak
A kedvezőtlen külső környezet mellett több tényező is erősítheti a közép- és kelet-európai gazdaságok ellenállóképességét. Az Európai Unió Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközéből (RRF), valamint a SAFE programból finanszírozott beruházások jelentős lendületet adhatnak az építőipari, egészségügyi, védelmi ipari, digitalizációs és infrastrukturális projekteknek.
Ezek a beruházások részben ellensúlyozhatják a geopolitikai bizonytalanság gazdasági következményeit, és több ágazatban is támogathatják a vállalati aktivitást. A Coface előrejelzése szerint a régió gazdasági növekedése a 2025-ös 2,1 százalékról 2026-ban 2 százalékra mérséklődik, 2027-ben azonban már 2,3 százalékos bővülés várható.
Országonként is jelentősek az eltérések
Lengyelország továbbra is az Európai Unió egyik leggyorsabban növekvő nagy gazdasága, amit az élénk fogyasztói kereslet és az uniós forrásból finanszírozott beruházások támogatnak. Románia ezzel szemben recessziós környezettel néz szembe, mivel a költségvetési konszolidáció visszafogja a háztartások fogyasztását. Szlovákiában a kiskereskedelemre a magasabb adóterhek és a gyengébb fogyasztás nehezedik, Bulgáriában viszont az építőipar továbbra is profitál a kedvező finanszírozási feltételekből és az urbanizációs folyamatokból.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Magyarország gazdasági növekedése idén várhatóan a tavalyi 0,5 százalékról 1,9 százalékra gyorsul, majd 2027-ben 2,4 százalékra még tovább erősödhet, amit a stabil lakossági fogyasztás és az uniós források várható felszabadítása támogat. A kedvezőbb helyzetben lévő ágazatok közé tartozik a kiskereskedelem, ahol az értékesítési volumen már megközelíti a járványt követő csúcsszintet. A Coface szerint ehhez az erősödő vásárlóerő, az alacsony infláció és a választási évhez kapcsolódó költségvetési intézkedések is hozzájárulnak.
A vegyipar helyzete ezzel szemben továbbra is nehéz. Az ágazat árbevétele jelentősen elmarad a 2021-es csúcstól, miközben az energiafüggőség – különösen az orosz földgáztól és kőolajtól való kitettség –, valamint a járműipar és az építőipar gyenge kereslete továbbra is szűkíti a vállalatok profitkilátásait.
Mateusz Dadej, a Coface közép- és kelet-európai régiójának vezető közgazdásza az elemzést kommentálva azt mondta: „Az ágazatok közötti különbségek ma már nagyobbak, mint az országok közötti eltérések. A jövőbeni siker egyre kevésbé múlik az általános gazdasági növekedésen, és sokkal inkább azon, hogy az egyes iparágak milyen hatékonyan alkalmazkodnak a változó költségszerkezethez, a technológiai átalakuláshoz és a globális versenyhez.”
Ehhez Jarosław Jaworski, a Coface közép- és kelet-európai régiójának vezérigazgatója hozzátette: „A vállalatok számára ma nem az információhiány jelenti a legnagyobb kihívást, hanem annak felismerése, hogy mely tényezők a valóban meghatározók. Mivel a kockázatok egyre gyorsabban változnak az egyes ágazatokban és piacokon, a megbízható adatok és az előremutató elemzések elengedhetetlenek a megalapozott döntésekhez és az ellenállóképesség erősítéséhez.”
A tervezett száznál is több, közel 130 hazai vállalkozást keresett fel személyesen a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) a „100 nap – 100 vállalkozás”...
A vártnál erősebb nyári bevételeknek köszönhetően a légitársaság javította a második negyedéves előrejelzését.
Súlyos fennakadásokkal és fiktív kézbesítési kísérletekkel küzd a Magyar Posta Logisztika (MPL) egy rendszerátállás miatt.
Magyar Péter bejelentése: bosszantó díjat töröl el a kormány, rengeteg magyar mentesül a fizetés alól
A bejelentést Magyar Péter tette közzé Facebook oldalán, állítása szerint az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozást érint.
Reagált Jellinek Dániel cége a milliárdos előállítására: a vezérigazgató együttműködik a hatóságokkal
Az Indotek határozottan visszautasítja a vádakat, és hangsúlyozza, hogy a cégvezető ártatlan, a vállalatcsoport működése pedig zavartalan.
Hiába a tiltás, még mindig rengetegen terjesztik illegálisan ezt a cuccot: nem semmi mennyiséget foglalt le belőle a NAV
A pénzügyőrök az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyére tereltek ki egy magyar személyautót.
A szektor válsága valójában a magyar társadalom jövedelmi helyzetéről, a középosztály gyengeségéről és Budapest túlsúlyáról is szól.
Lehullt a lepel a népszerű magyar fitneszmárkáról? Engedély nélkül, tiltott állításokkal árulhatták a slágertermékeket
A versenyhatóság észlelte, hogy az étrend-kiegészítő gyártó vállalkozás az ágazati rendelkezéseknek nem megfelelő egészségre vonatkozó, valamint tiltott gyógyhatásra vonatkozó állításokat tesz.
A térség textiliparát sújtó gazdasági nehézségek jeleként az elmúlt hetekben egy másik helyi üzem is csoportos létszámleépítést hajtott végre.
Komoly üzleti kockázattá válhat az utódlás a hazai családi vállalkozásoknál – mutat rá az EY második alkalommal elkészített Vállalkozói Barométer kutatása.
A cégvezető Párizsban, az Audi új kompakt elektromos modellje, az A2 e-tron bemutatóján adott interjút a Reuters hírügynökségnek.
Na ne! Dubajba lécelne le Balásy Gyula: luxusingatlant vásárolt, és már új cége is van - ebből vajon mi lesz?
Az újonnan alapított dubaji cég ráadásul komoly tőkéhez juthatott.
Bejelentette Kapitány István: több milliárd forintnyi kötvénymutyira derült fény - azonnal feljelentést tesz
Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium.
Kész, vége az egykori mini-Dubaj álomnak: megérkeztek a munkagépek, azonnali bontás kezdődött Rákosrendezőn
A tarthatatlan állapotok miatt több mint ezer környékbeli lakos írt alá petíciót a helyzet rendezése érdekében.
Nyolcmilliárd forintos támogatást nyújt a kormány mintegy 800, többségében vidéki turisztikai mikro- és kisvállalkozásnak a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program keretében.
A döntés hátterében a robotaxik térnyerése és a szervezeti hatékonyság növelésének igénye áll.
William Ruto kenyai elnök felszólította az indiai Tata Chemicals vállalatot az ország elhagyására, mivel szerinte a cég nem teremtett elegendő hozzáadott értéket Kenyában.
A cégek többsége szerint gyorsítja a munkát az AI, mégis csak kevesen érzik ennek valódi pénzügyi hatását.
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.