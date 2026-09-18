Ezekben a városokban még mediánbérből is összejöhet a saját lakás: Budapesten már nagyon szűkösen jön ki a matek

Tízmillió forint megtakarítással és mediánbérrel az Otthon Start segítségével szinte valamennyi megyeszékhelyen elérhető lehet egy 50 négyzetméteres lakás, piaci lakáshitellel azonban már egészen más a helyzet. Budapesten egy ilyen ingatlan finanszírozásához szükséges piaci hitel törlesztője a nettó mediánkereset több mint 73 százalékát vinné el, Debrecenben pedig 82 százalék fölé emelkedne az arány. Az első évben ráadásul a vagyonszerzési illeték is komoly terhet jelenthet: a fővárosban a hitel és az illeték megfizetése után alig 83 ezer forint maradna egy mediánbérből élő vásárlónak.

A Bankmonitor azt vizsgálta meg, hogy a 2026 első félévére vonatkozó megyei nettó mediánkeresetekből megoldható-e egy 50 négyzetméteres lakás megvásárlása Budapesten és a megyeszékhelyeken, ha a vevőnek 10 millió forint megtakarítása van. A számításhoz a KSH kereseti adatait és az ingatlan.com augusztusi kínálati átlagárait használták.

A vizsgált területek közül Budapesten volt a legmagasabb a nettó mediánkereset az év első felében, 503 174 forint. Győr-Moson-Sopron vármegyében 450 921, Komárom-Esztergom vármegyében pedig 449 662 forint volt az érték. A másik végletet Szabolcs-Szatmár-Bereg jelentette 339 938 forinttal, míg Nógrádban 343 671, Békésben 349 049 forint volt a nettó medián.

Közel 58 millió egy 50 négyzetméteres budapesti lakás

A lakásáraknál 5 százalékos alkuval számoltak, így egy 50 négyzetméteres lakás becsült vételára Budapesten 57,9 millió forint, míg a legolcsóbb vizsgált városban, Salgótarjánban 16,4 millió forint lett. A szakértők két finanszírozási lehetőséget hasonlítottak össze: a 25 éves futamidejű, fix 3 százalékos Otthon Start hitelt, illetve egy 20 éves futamidejű, 6,88 százalékos kamatozású piaci lakáshitelt. Azt vizsgálták, hogy a 10 millió forintos önerő felett szükséges hitel törlesztőrészlete belefér-e a nettó mediánkereset felébe.

Otthon Starttal 19 városból 18-ban kijön a matek

Az Otthon Starttal a 19 vizsgált város közül 18-ban megfelelne ennek a feltételnek egy 50 négyzetméteres lakás finanszírozása. Egyedül Debrecen lóg ki: az 52,4 millió forintos, alku utáni vételárhoz 42,4 millió forint hitelre lenne szükség, amelynek 201 025 forintos havi törlesztője a helyi nettó mediánkereset 50,8 százaléka.

Budapesten a 10 milliós önerő mellett 47,9 millió forintos hitel kellene. Ennek havi törlesztőrészlete 227 303 forint lenne, ami a fővárosi nettó mediánkereset 45,2 százalékának felel meg. A számítás azért működik, mert a szükséges hitelösszeg még az Otthon Start 50 millió forintos plafonja alatt marad, ahogy az átlagos négyzetméterár is belefér a program korlátjába.

Piaci lakáshitellel viszont mindössze hat városban – Tatabányán, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szolnokon, Miskolcon és Békéscsabán – maradna a törlesztőrészlet a nettó mediánkereset fele alatt. Budapesten a havi törlesztő 368 178 forint lenne, a mediánbér 73,2 százaléka, Debrecenben pedig 325 613 forint, vagyis 82,3 százalék.

Budapesten 83 ezer forint maradna minden másra

A vásárlóknak azonban nemcsak a hitelt kell kigazdálkodniuk. A vételár után fizetendő 4 százalékos vagyonszerzési illetékkel is számolni kell. A Bankmonitor ezt 12 havi részletre osztva vizsgálta meg, hogy kiderüljön, mekkora terhet jelentene a lakásvásárlás első éve.

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Egy 57,9 millió forintos budapesti lakás után mintegy 2,3 millió forint illetéket kellene fizetni. Havi bontásban ez 193 110 forintot jelent, ami a 227 303 forintos Otthon Start-törlesztővel együtt már 420 413 forintos kiadást eredményezne. Az 503 174 forintos nettó mediánbérből így mindössze 82 761 forint maradna rezsire, élelmiszerre, közlekedésre és minden más kiadásra.

Más nagyvárosokban még szűkösebb lehet az első év: Szegeden 37 984, Veszprémben 60 122, Nyíregyházán 60 463, Kecskeméten pedig 62 433 forint maradna havonta a törlesztő és az illetékrészlet után.

Az albérlet is elviszi a fizetés felét

Az elemzés a bérleti díjakat is összevetette a helyi keresetekkel. Hat városban a medián albérleti díj meghaladja a nettó mediánkereset felét. Debrecenben a 220 ezer forintos medián lakbér a kereset 55,6 százalékát, Budapesten a 260 ezer forintos összeg 51,7 százalékát teszi ki. Nyíregyházán, Kecskeméten, Veszprémben és Szegeden szintén 50 százalék feletti az arány.

A Bankmonitor számítása szerint ugyanakkor az Otthon Start havi törlesztője mind a 19 vizsgált városban alacsonyabb a helyi medián bérleti díjnál. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a vásárlás kedvezőbb döntés, mivel a bérelt és a megvásárolható ingatlan elhelyezkedése, állapota és minősége jelentősen eltérhet.