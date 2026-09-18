Az ágazatban sokáig az a nézet uralkodott, hogy a nehezen pénzzé tehető eszközök és a hosszú távú kötelezettségek időben kiegyenlítik egymást, semlegesítve a kamatkockázatot.
Komoly gyomrost kapott a forint árfolyama: így áll most a magyar pénz, ez áll a brutális gyengülés hátterében
Bár a forint erősödéssel kezdte a napot, a közel-keleti feszültségek és a megugró olajárak hatására gyors és jelentős gyengülésbe kezdett, így az euró árfolyama a 365-ös, a dolláré pedig a 318-as szint fölé ugrott. Eközben a nemzetközi piacokon a japán jegybank kamatemelése, az Európai Központi Bank jövőbeli lépéseivel kapcsolatos várakozások, valamint a vártnál gyengébb amerikai feldolgozóipari adatok mozgatták a befektetőket. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
A forint árfolyama a reggeli órákban még a 362-es szintet közelítette az euróval szemben, és 316 alatt járt a dollárral szemben, amit az olajár átmeneti esése is támogatott. A helyzet azonban gyorsan megváltozott, amikor a Közel-Keletről érkező kedvezőtlen hírek hatására az olaj ismét drágulni kezdett, ami azonnal nyomás alá helyezte a forintot. A lejtmenet ezt követően is kitartott, a magyar deviza árfolyama az euróval szemben meredeken zuhant, és végül a 365-ös határt is átlépte, míg a dollár jegyzése 318 fölé emelkedett.
A nemzetközi piacokon a nap egyik legfontosabb eseménye a japán jegybank kamatdöntése volt. Bár a várakozásoknak megfelelően a döntéshozók 31 éves csúcsra, 1,25 százalékra emelték az irányadó kamatot, a japán jen mégis közel egy százalékot gyengült a dollárral szemben.
Ennek oka a monetáris tanács megosztottságára vezethető vissza – két tag ugyanis ellenezte a szigorítást –, valamint arra, hogy a jegybanki közleményből hiányzott a határozott előretekintő iránymutatás a jövőbeli lépésekről. Ez a bizonytalanság növeli annak az esélyét, hogy decemberben elmarad az újabb kamatemelés.
Az eurózónában a háztartások augusztusi inflációs várakozásainak emelkedése okoz aggodalmat. A Bloomberg legfrissebb felmérése szerint a közel-keleti konfliktus miatt dráguló energia újabb kamatemelésre kényszerítheti az Európai Központi Bankot (EKB). A közgazdászok többsége úgy véli, hogy decemberben az irányadó betéti kamat 2,75 százalékra nőhet. Ezzel párhuzamosan az EKB vezetésével kapcsolatban is megjelentek hírek, piaci információk szerint Christine Lagarde elnök 2027-ben, mandátuma lejártakor távozik a posztjáról. Az utódlásért folyó versenyből a Bundesbank elnöke, Joachim Nagel források szerint már kiesett.
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Az energiaárak emelkedése régiós szinten is érezteti hatását. A lengyel jegybank monetáris tanácsának egyik tagja, Wiesław Janczyk arra figyelmeztetett, hogy náluk is kamatemelésre lehet szükség, szembehelyezkedve a jegybankelnök kamattartást támogató, galamb-beállítottságú álláspontjával.
A tengerentúlról időközben negatív gazdasági meglepetés érkezett, az Egyesült Államokban ugyanis idén először csökkent váratlanul a feldolgozóipari termelés augusztusban. A Federal Reserve adatai alapján a szektor kibocsátása 0,3 százalékkal esett vissza, holott az elemzők előzetesen ugyanekkora mértékű növekedést vártak.
Történelmi csúcsra emelkedett a nyár folyamán a kormányzat likvid betéteit tartalmazó Kincstári Egységes Számla (KESZ) egyenlege.
Megállhat a Magyar Nemzeti Bank nyári kamatcsökkentési sorozata, miután az Európai Központi Bank és az amerikai Fed is 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatot.
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A döntés nem végleges, mivel a gyanúsítottak és védőik fellebbezést nyújtottak be.
Erősödött kissé a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
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Húsz évre visszamenőleg vizsgálja majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a magas beosztású politikusok és családtagjaik vagyonosodását.
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Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 8,55 pontos, 0,01 százalékos csökkenéssel, 154 173,40 ponton zárt csütörtökön, minimálisan elmaradva az előző napi történelmi csúcsától.
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Budapest vezetése minden nem létfontosságú kiadást befagyasztott, valamint létszám- és beruházási stopot rendelt el a főváros működőképességének fenntartása érdekében.
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