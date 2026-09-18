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Egy euró érme a kézben és magyar forint az asztalon
Gazdaság

Komoly gyomrost kapott a forint árfolyama: így áll most a magyar pénz, ez áll a brutális gyengülés hátterében

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 18:05

Bár a forint erősödéssel kezdte a napot, a közel-keleti feszültségek és a megugró olajárak hatására gyors és jelentős gyengülésbe kezdett, így az euró árfolyama a 365-ös, a dolláré pedig a 318-as szint fölé ugrott. Eközben a nemzetközi piacokon a japán jegybank kamatemelése, az Európai Központi Bank jövőbeli lépéseivel kapcsolatos várakozások, valamint a vártnál gyengébb amerikai feldolgozóipari adatok mozgatták a befektetőket. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

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A forint árfolyama a reggeli órákban még a 362-es szintet közelítette az euróval szemben, és 316 alatt járt a dollárral szemben, amit az olajár átmeneti esése is támogatott. A helyzet azonban gyorsan megváltozott, amikor a Közel-Keletről érkező kedvezőtlen hírek hatására az olaj ismét drágulni kezdett, ami azonnal nyomás alá helyezte a forintot. A lejtmenet ezt követően is kitartott, a magyar deviza árfolyama az euróval szemben meredeken zuhant, és végül a 365-ös határt is átlépte, míg a dollár jegyzése 318 fölé emelkedett.

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A nemzetközi piacokon a nap egyik legfontosabb eseménye a japán jegybank kamatdöntése volt. Bár a várakozásoknak megfelelően a döntéshozók 31 éves csúcsra, 1,25 százalékra emelték az irányadó kamatot, a japán jen mégis közel egy százalékot gyengült a dollárral szemben.

Ennek oka a monetáris tanács megosztottságára vezethető vissza – két tag ugyanis ellenezte a szigorítást –, valamint arra, hogy a jegybanki közleményből hiányzott a határozott előretekintő iránymutatás a jövőbeli lépésekről. Ez a bizonytalanság növeli annak az esélyét, hogy decemberben elmarad az újabb kamatemelés.

Az eurózónában a háztartások augusztusi inflációs várakozásainak emelkedése okoz aggodalmat. A Bloomberg legfrissebb felmérése szerint a közel-keleti konfliktus miatt dráguló energia újabb kamatemelésre kényszerítheti az Európai Központi Bankot (EKB). A közgazdászok többsége úgy véli, hogy decemberben az irányadó betéti kamat 2,75 százalékra nőhet. Ezzel párhuzamosan az EKB vezetésével kapcsolatban is megjelentek hírek, piaci információk szerint Christine Lagarde elnök 2027-ben, mandátuma lejártakor távozik a posztjáról. Az utódlásért folyó versenyből a Bundesbank elnöke, Joachim Nagel források szerint már kiesett.

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Az energiaárak emelkedése régiós szinten is érezteti hatását. A lengyel jegybank monetáris tanácsának egyik tagja, Wiesław Janczyk arra figyelmeztetett, hogy náluk is kamatemelésre lehet szükség, szembehelyezkedve a jegybankelnök kamattartást támogató, galamb-beállítottságú álláspontjával.

A tengerentúlról időközben negatív gazdasági meglepetés érkezett, az Egyesült Államokban ugyanis idén először csökkent váratlanul a feldolgozóipari termelés augusztusban. A Federal Reserve adatai alapján a szektor kibocsátása 0,3 százalékkal esett vissza, holott az elemzők előzetesen ugyanekkora mértékű növekedést vártak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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