Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)

A Pesti Vigadóban megtartott jubileumi gálán Ádám Imre, az igazgatótanács elnöke, dr. Zámbó Ákos vezérigazgató és Kovács István Tamás, a Felügyelő Bizottság elnöke együtt vágták fel a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület fennállásának 30. évfordulójára készült ünnepi tortát.

A néhány pillanatig tartó ceremónia mögött három évtizednyi építkezés áll.

A történet a kilencvenes évek közepén kezdődött, amikor fuvarozó vállalkozók erősödő összefogással keresték a megoldást az egyre nehezebben vállalható biztosítási terhekre.

1996-ban megszületett a Közlekedési Biztosító Egyesület, amely egy családi ház melléképületéből indult, egyszerű keretek között, de valós piaci igényekre reagálva.

Ma a KÖBE éves díjbevétele meghaladja a 20 milliárd forintot, befektetési állománya 20 milliárd feletti, szerződéseinek száma közel 300 ezer. A biztosító 10 milliárdos törzstőkével, jelentős ingatlanvagyonnal és több mint 20 termékkel van jelen a nem-életbiztosítási piacon. A lakossági nyitás, az országos ügyfélkiszolgálás és a korszerű kárrendezés is nagyban hozzájárult a gyors növekedéshez.

Természetesen a jubileumi estén az üzleti eredmények mellett az egyesületi szellemiséghez kapcsolódó társadalmi szerepvállalás is kiemelt hangsúlyt kapott. Elhangzott, hogy a KÖBE 2009-ben létrehozta a Szent Kristóf Alapítványt, amely a közúti balesetben elhunyt egyesületi tagok családjait támogatja. Az Egyesület a gyermekek közlekedésbiztonságára is megkülönböztetett figyelmet fordít, számukra rendszeresen szervez például szemléletformáló programokat.

A kezdetek lelkesedését úgy kellett folyamatosan megőriznünk, hogy közben minden tekintetben professzionális biztosítóvá váljunk” – fogalmaz Kovács István Tamás.

Dr. Zámbó Ákos ünnepi beszédében a rendkívüli üzleti sikerek mellett azt is megemlítette, hogy az elmúlt 30 évet konfliktusok és piaci nehézségek is kísérték. A KÖBE közösségére jellemző módon azonban bármilyen probléma merült is fel, mindig győzött az összetartás, és az Egyesület megerősödve jött ki a legnehezebb helyzetekből is.

Ádám Imre azt hangsúlyozta, hogy a harminc év eredményei ellenére még bőven van hová előrelépni. Ezt bizonyítja az is, hogy Nyugat-Európában a biztosító egyesületek nem ritkán több száz éves múltra tekintenek vissza, és jó néhány országban a nem-életbiztosítási piac meghatározó részét birtokolják.

Amikor a közel 400 meghívott jelenlétében a vezetők felvágták az ünnepi tortát, abban a pillanatban a résztvevők nemcsak egy születésnapot, hanem harminc év közös teljesítményét is ünnepelték. A ceremónia lezárta az est egyik jelképes pillanatát, miközben a KÖBE történetének következő fejezete már el is kezdődött.

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