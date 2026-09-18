Fillérekért vehetsz lakást ebben a jóléti országban: óriási csapdába esik, aki bedől a nyomott áraknak

A finn lakáspiac mélyrepülését nem lehet egyetlen okra visszavezetni. Az elmúlt évek lakásépítési hulláma éppen akkor ért véget, amikor megugrottak a kamatok, romlottak a gazdasági kilátások, és egyre jobban kiütköztek az ország demográfiai problémái. Mindez ráadásul nagyon eltérően érinti Finnország egyes részeit. Van, ahol továbbra is akad vevő, máshol már az a kérdés, ki veszi meg a piacra kerülő ingatlanokat. A Pénzcentrum új sorozatában a különböző európai országok lakhatási helyzetét vizsgáljuk meg.

A finn statisztikai hivatal friss adatai alapján 2026 júliusában 3,4 százalékkal kerültek kevesebbe a használt lakások, mint egy évvel korábban. A nagyvárosok sem lógnak ki a sorból. Helsinkiben 4,4 százalékkal, Vantaában 6,2 százalékkal, Turkuban pedig 6,4 százalékkal estek az árak egy év alatt. A második negyedév egészét nézve országosan 3,9 százalékos, a Helsinki régióban 4,2 százalékos visszaesést mértek.

A mostani helyzet gyökerei azonban jóval mélyebbre nyúlnak. A finn lakáspiac egyik alapvető problémája a népesség területi átrendeződése. Miközben Helsinki és néhány nagyobb város továbbra is vonzza az embereket, az ország jelentős részén éppen az ellenkezője történik. 2025-ben 227 finn településen csökkent a lakosság, és mindössze 77-ben nőtt.

Ennek előbb vagy utóbb az ingatlanpiacon is nyoma marad. Ha egy településről elköltöznek a fiatalok, kevesebb család alapít ott otthont, kevesebb lakásra lesz szükség. A házak és lakások viszont maradnak. Egy idő után több eladó ingatlan jut kevesebb vevőre, ami lefelé nyomja az árakat.

A Finn Nemzeti Bank elemzései szerint Helsinki térségén kívül hosszabb távon is csökkenhet a munkaképes korú népesség. Egy zsugorodó városban pedig nemcsak az jelent problémát, hogy ma nehéz vevőt találni. Az is kérdésessé válik, hogy öt, tíz vagy húsz év múlva mennyit ér majd az ott megvásárolt ingatlan.

Sok lakás épült, aztán eltűntek a vevők

A demográfia csak az egyik fele a történetnek. A másik oldalon ott van az a lakásépítési hullám, amely az olcsó pénz éveiben futott fel. Amíg alacsonyak voltak a kamatok, a fejlesztők sorra indították az új beruházásokat. Olcsóbb volt a finanszírozás, a lakáshitelek iránt erős volt a kereslet, és a piac is jóval derűlátóbban tekintett a következő évekre.

Aztán rövid idő alatt minden megváltozott. Megugrott az infláció, emelkedni kezdtek a kamatok, és egyre drágább lett hitelből lakást vásárolni. A kereslet megtorpant, csakhogy az addig megkezdett építkezéseket már nem lehetett egyik napról a másikra eltüntetni. A piacra így akkor is érkeztek új lakások, amikor a vevők már jóval óvatosabbak voltak. Több térségben túlkínálat alakult ki, a Finn Nemzeti Bank elemzései pedig arra is rámutattak, hogy a fejlesztőknél jelentős mennyiségű eladatlan új lakás halmozódott fel. Mindehhez az építési költségek emelkedése is társult. A fejlesztők tehát két oldalról kerültek szorításba. Drágábban építettek, miközben nehezebben tudták eladni az elkészült lakásokat.

A finn hitelesek gyorsan megérezték a kamatemelést

A kamatsokk Finnországban különösen gyorsan elérte a háztartásokat. A lakáshitelek jelentős része olyan konstrukcióhoz kötődik, amelynél a piaci kamatok változása viszonylag hamar megjelenik a havi törlesztőrészletben. Amikor az európai kamatok emelkedésnek indultak, sok finn hiteles rövid idő alatt szembesült magasabb törlesztéssel. Az új vásárlók számára pedig ugyanaz a lakás hirtelen sokkal drágábban finanszírozhatóvá vált.

A következmény gyorsan megjelent a piacon. Sokan kivártak, mások kisebb lakást kezdtek keresni, megint mások teljesen elhalasztották a vásárlást. A Finn Nemzeti Bank 2024-es pénzügyi stabilitási jelentése szerint a magasabb kamatok és finanszírozási költségek érdemben visszafogták a lakáskeresletet. Azóta a kamatkörnyezet már enyhült, a vevők azonban nem özönlöttek vissza a piacra. Ebben már a finn gazdaság gyengélkedése is szerepet játszik.

Ha az idei évet nézzük, akkor pedig azt láthatjuk, hogy a lakáspiac továbbra is lassan tér magához a korábbi kamatemelések után. A Bank of Finland azt írja, hogy 2026 elején a használt lakások értékesítése alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál, az adásvételek hosszabb időt vettek igénybe, miközben az árak tovább estek. Az új lakáshitelek folyósítása is csökkent.

Bizonytalan gazdaságban kevesebben vállalnak be lakáshitelt

Ahogy az elemzés is írja a problémát taglalva, lakást általában nem néhány hónapra vesz az ember. Egy több évtizedre szóló hitelnél ezért legalább annyira számít a jövőbe vetett bizalom, mint az, hogy éppen mennyi a kamat. Az elmúlt időszak gyenge gazdasági teljesítménye és a munkaerőpiaci bizonytalanság óvatossá tette a háztartásokat. A lakásvásárlási szándék továbbra is visszafogott, miközben a munkanélküliségtől való félelem is fékezi a nagyobb pénzügyi döntéseket.

A kamatok csökkenése tehát önmagában kevésnek bizonyult a fordulathoz. Hiába válik valamivel olcsóbbá a hitel, ha közben a leendő vásárló abban sem biztos, hogyan alakul a fizetése vagy a munkahelye néhány év múlva.

A túlkínálat nemcsak az eladó lakások piacán jelent meg. Egyes finn városokban már a bérbeadóknak is meg kell küzdeniük a bérlőkért. Ez európai összevetésben különösen érdekes. Miközben számos nagyvárosban az elszálló lakbérek és a kiadó lakások hiánya okoz fejfájást, Finnország egyes részein éppen fordított a helyzet.

Ha egy településről emberek költöznek el, miközben közben új lakások is épültek, egy ponton túl már nem minden ingatlanra jut bérlő. A tulajdonosok ilyenkor vagy üresen hagyják a lakást, vagy engednek az árból. A Finn Nemzeti Bank nyári jelentése szerint a piaci lakbérek mérséklődése már egyes államilag támogatott bérlakások kihasználtságát is érintette.

Helsinki sem tudta kivonni magát az áresésből

Finnországról ugyanakkor félrevezető lenne úgy beszélni, mintha egyetlen nagy lakáspiac lenne. Helsinki egészen más helyzetben van, mint egy kisebb, folyamatosan népességet veszítő település. A fővárosi térség továbbra is vonzza a lakosságot. Itt koncentrálódik rengeteg munkahely, egyetem és szolgáltatás, vagyis a lakások mögött továbbra is van valós kereslet. Ez azonban nem volt elég ahhoz, hogy Helsinki teljesen megússza az országos visszaesést.

A különbségeket jól mutatják a 2026 második negyedévi adatok. Mikkeliben egyetlen év alatt 9,4 százalékkal, Hämeenlinnában 8,1 százalékkal estek a használt lakások árai. Rovaniemi közben szembement az országos trenddel, ott 6 százalékos drágulást mértek. A finn lakáspiac tehát nem egyszerűen esik, hanem egyre jobban szétszakad. A növekvő városok és a népességüket veszítő térségek ingatlanpiaca között egyre nagyobb különbség alakulhat ki.

Kívülről nézve könnyű arra jutni, hogy Finnországban egyszerűen olcsók a lakások. Főleg akkor, amikor az ember meglátja, mennyiért kínálnak egy házat valamelyik kisebb finn településen. Csakhogy az alacsony vételár nem feltétlenül jelent jó üzletet. Egy folyamatosan zsugorodó településen akár kifejezetten olcsón is hozzá lehet jutni egy ingatlanhoz. A probléma akkor jöhet, amikor a tulajdonos néhány év múlva szeretné eladni. Ha addig tovább fogyott a lakosság, könnyen lehet, hogy még alacsonyabb áron sem talál gyorsan vevőt. A finn példa ezért arra is figyelmeztet, hogy az olcsó lakás és a jó befektetés nem feltétlenül ugyanaz.

Magyarországról nézve különösen érdekes a finn történet

A magyar lakáspiac jelenleg egészen más irányba tart. Budapesten és több nagyobb gazdasági központban erős a kereslet, miközben a hitelezés és az állami lakástámogatások is jelentős összegeket terelnek az ingatlanpiacra. Finnország több térségében viszont már nem az a fő kérdés, hogyan lehet elegendő lakást építeni, hanem az, hogy ki fogja megvenni a meglévőket.

Ez egyben azt is megmutatja, hogy önmagában a lakásépítés nem old meg mindent. Hiába készül sok új ingatlan, ha közben elfogynak a potenciális vevők. A finn lakáspiacon most több kedvezőtlen folyamat találkozott. A korábbi építési hullám után megcsappant a kereslet, a kamatemelés megdrágította a finanszírozást, a gyenge gazdaság óvatossá tette a vásárlókat, miközben az ország számos térségéből folyamatosan költöznek el a fiatalabb, munkaképes korú lakosok.

Így állhat elő az első pillantásra furcsa helyzet, hogy Európa egyik leggazdagabb országában egyes helyeken egyre olcsóbbak a lakások. Nem azért, mert olcsóbb lett az élet, hanem azért, mert bizonyos térségekben egyre kevesebben akarják megvenni az ott álló ingatlanokat.