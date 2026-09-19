Nincs mese, döntött a patinás autógyár: brutális leépítésbe kezdenek, rengetegen maradnak munka nélkül

Több mint négyezer újabb munkahely szűnhet meg a Porschénál a Volkswagen-csoport nagyszabású átszervezési terveinek részeként. A stuttgarti sportautógyártó pénzügyi nehézségei miatt az anyavállalat a közelmúltban drasztikusan rontotta idei eredményvárakozását, a hatalmas költségtúllépéseket pedig további létszámcsökkentéssel próbálják ellensúlyozni - írja a Reuters.

A német sajtóhoz eljutott, a Volkswagen felügyelőbizottsága által jóváhagyott dokumentumok mintegy 4100 fős leépítést vetítenek előre a leányvállalatnál. Ezzel a drasztikus lépéssel a márka nagyjából 700 millió eurós költségtúllépését kívánják rendezni. A tervezett karcsúsítás ráadásul a már meglévő megállapodásokon felül értendő.

Idén júliusban a Porsche vezetése és a munkavállalók képviselői már megegyeztek ötezer munkahely megszüntetéséről, ami egy korábban elhatározott, négyezer fős leépítést tetézett. Mindez azt jelenti, hogy az eddig hivatalosan elfogadott intézkedések 2035-ig a stuttgarti gyártó minden ötödik dolgozóját érintik.

A Volkswagen a napokban kényszerült lefelé módosítani az idei évre vonatkozó működési eredményhányad-várakozását, így a korábbi 4,0–5,5 százalékos sáv helyett immár legfeljebb 1 százalékos eredménnyel számol a konszern. A jelentős visszaesés hátterében elsősorban a Porschénál végrehajtott értékvesztési leírások állnak. Bár az érintett társaságok egyelőre nem kívánták kommentálni az újabb elbocsátásokról szóló híreket, jogilag az anyacég csak javasolhatja a leépítéseket a Porschénak, közvetlenül nem rendelheti el azokat.

A kialakult helyzet miatt egyre nagyobb teher nehezedik Michael Leitersre, a Porsche vezérigazgatójára. A cégvezetőnek sürgősen ki kell dolgoznia a márka kilábalási stratégiáját, miután a vállalat egyszerre küzd a kínai piac gyengélkedő eladásaival és az elektromos átállás vártnál jóval magasabb költségeivel.