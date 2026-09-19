2026. szeptember 19. szombat Vilhelmina
18 °C Budapest
OTP Bank Liga
| |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Robothegesztő gyártósor autógyárban. Számítógéppel generált kép egy járműgyártó vállalatról.
Autó

Nincs mese, döntött a patinás autógyár: brutális leépítésbe kezdenek, rengetegen maradnak munka nélkül

Pénzcentrum
2026. szeptember 19. 19:45

Több mint négyezer újabb munkahely szűnhet meg a Porschénál a Volkswagen-csoport nagyszabású átszervezési terveinek részeként. A stuttgarti sportautógyártó pénzügyi nehézségei miatt az anyavállalat a közelmúltban drasztikusan rontotta idei eredményvárakozását, a hatalmas költségtúllépéseket pedig további létszámcsökkentéssel próbálják ellensúlyozni - írja a Reuters.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A német sajtóhoz eljutott, a Volkswagen felügyelőbizottsága által jóváhagyott dokumentumok mintegy 4100 fős leépítést vetítenek előre a leányvállalatnál. Ezzel a drasztikus lépéssel a márka nagyjából 700 millió eurós költségtúllépését kívánják rendezni. A tervezett karcsúsítás ráadásul a már meglévő megállapodásokon felül értendő.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Idén júliusban a Porsche vezetése és a munkavállalók képviselői már megegyeztek ötezer munkahely megszüntetéséről, ami egy korábban elhatározott, négyezer fős leépítést tetézett. Mindez azt jelenti, hogy az eddig hivatalosan elfogadott intézkedések 2035-ig a stuttgarti gyártó minden ötödik dolgozóját érintik.

A Volkswagen a napokban kényszerült lefelé módosítani az idei évre vonatkozó működési eredményhányad-várakozását, így a korábbi 4,0–5,5 százalékos sáv helyett immár legfeljebb 1 százalékos eredménnyel számol a konszern. A jelentős visszaesés hátterében elsősorban a Porschénál végrehajtott értékvesztési leírások állnak. Bár az érintett társaságok egyelőre nem kívánták kommentálni az újabb elbocsátásokról szóló híreket, jogilag az anyacég csak javasolhatja a leépítéseket a Porschénak, közvetlenül nem rendelheti el azokat.

A kialakult helyzet miatt egyre nagyobb teher nehezedik Michael Leitersre, a Porsche vezérigazgatójára. A cégvezetőnek sürgősen ki kell dolgoznia a márka kilábalási stratégiáját, miután a vállalat egyszerre küzd a kínai piac gyengélkedő eladásaival és az elektromos átállás vártnál jóval magasabb költségeivel.
Címlapkép: Getty Images
#autó #elbocsátás #elektromos autó #németország #leépítés #volkswagen #autógyár #autóipar #kína #munkahelyek #vezérigazgató
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
1 órája
Ez is az agresszívan száguldozó pszichopata vadparasztok egyik kedvenc márkája és szimbóluma úgyhogy egyáltalán nem kár ha kevesebb lesz belőle.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:45
19:18
18:38
18:03
17:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 19.
Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen háza van: alig lehet eladni, főleg az idősek esnek drága csapdába
2026. szeptember 18.
Veszélyes vírusok terjedhetnek Magyarországon: ezek a tüneteik, figyelmeztet Rusvai Miklós
2026. szeptember 19.
Húsbavágó hírt kapott rengeteg 40-50 év körüli magyar munkavállaló: így menekülhetnek meg a legrosszabbtól, ha beüt a krach
2026. szeptember 19.
Húzós árakkal indul a 2026-2027-es osztrák síszezon: a magyaroknak viszont így is olcsóbb lehet, mint tavaly
2026. szeptember 18.
Fillérekért vehetsz lakást ebben a jóléti országban: óriási csapdába esik, aki bedől a nyomott áraknak
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 19. szombat
Vilhelmina
38. hét
Szeptember 19.
Takarítási világnap (Szemétszedési világnap)
Szeptember 19.
A Kulturális Örökség Napjai
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Meglépték, üzemanyag-korlátozást vezetnek be a benzinkutakon: nem lehet bármennyit tankolni
2
5 napja
Megszólalt a benzinkútszövetség: jöhet a literenkénti 1100 forintos üzemanyagár
3
3 hete
Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek
4
4 hete
Ilyen új autót kapni ma 6 millió alatt Magyarországon: íme a 10 legolcsóbb modell, óriási az árverseny
5
2 hónapja
Ezeknek az autóknak befellegzett Európában? Megállíthatatlanul fogynak a vevők a régi kedvencek mellől
PÉNZÜGYI KISOKOS
Topografikus kockázat
a kockázatba vont elemi károk bekövetkezésének a helyi adottságoktól függő valószínűségi foka, amely a vidékre jellemző helyi időjárási viszonyoktói, domborzattól, az erdőktől, vagy nagyobb vízfelületektől való távolságától stb. függ.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 19. 19:18
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 38. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 19. 18:38
Vallottak a villanyautósok: kiderült a kellemetlen igazság, amitől rengeteg autótulaj félt
Agrárszektor  |  2026. szeptember 19. 20:03
Összeomlott az áramellátás, tehetetlenül nézik a gazdák az állatok elhullását