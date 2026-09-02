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Ez a kép a Lottery Balls sorozathoz tartozik.
Szórakozás

Működik az új lottótrükk: így kaszálnak milliókat az élelmes magyarok az új rendszerrel

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 14:33

Egy éve – a vasárnapi mellett - már csütörtökön is lehet fogadni a Hatoslottón. Az első év tapasztalatai alapján a vasárnapi Hatoslottó népszerűsége töretlen, de szépen zárkózik fel a csütörtöki sorsolási nap is, és nem utolsósorban a heti kétszeri sorsolás miatt nőtt az egy évre eső átlagos telitalálatok száma is a játékon.

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Továbbra is kedveltebbek a vasárnapi sorsolások a Hatoslottót játszók között. Az első 52 hét adatai szerint azonban a csütörtöki játéknap népszerűsége is szépen növekszik. Az elmúlt egy évben a Hatoslottóra feladott tétek 58 százaléka a vasárnapi, míg 42 százaléka a csütörtöki sorsolásokra érkezett.

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Tavaly szeptember 4-én kezdődött az új korszak a második legnépszerűbb lottójáték történetében azzal, hogy a Szerencsejáték Zrt. bevezette a heti kétszeri – vasárnap mellett, csütörtöki - sorsolását. A cél az volt, hogy a játék a hagyományok megtartása mellett dinamikusabbá váljon, és a játékosoknak több nyerési lehetőséget kínáljon. A terv bevált: a heti kétszeri sorsolás bevezetése óta összesen 15 telitalálatos szelvény született, szemben azt megelőző időszak 11 telitalálatos nyereményével. A nyertesek közül 11-en vasárnapi, 4-en csütörtöki sorsoláson találták el mind a hat számot.

A második nyerőosztály, az öttalálatos nyereményei is kedvezően alakultak. A Hatoslottó 1988. október 29-i bevezetése óta mindössze egyetlen alkalommal fordult elő, hogy az öttalálatos nyeremény egymillió forint fölé emelkedett. A megújulás óta eltelt egy évben viszont öt alkalommal, összesen 38 játékos nyert öttalálatos szelvényével egymillió forintnál nagyobb összeget, közülük 23-an csütörtökön, 15-en pedig vasárnap. Az elmúlt 52 hét során összesen 2590 öttalálatos szelvény született.

A heti kétszeri sorsolás bevezetése további statisztikai érdekességet is tartogat. Az elmúlt egy évben megtartott 104 sorsolás során minden egyes számot legalább egyszer kihúztak csütörtökön és vasárnap is. Akadnak ugyanakkor olyan számok, amelyek láthatóan egyik vagy másik játéknapot „kedvelik”. A 43-as számot például tizenegyszer húzták ki vasárnap és mindössze háromszor csütörtökön, míg a szomszédos 44-es esetében éppen fordított a helyzet: hétszer szerepelt csütörtöki sorsoláson, vasárnap pedig csak egyszer. Az elmúlt év leggyakrabban kihúzott száma a 34-es volt, amely csütörtökön és vasárnap is 11-11 alkalommal került ki a sorsológömbből.

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A megújult Hatoslottó első évének egyik legemlékezetesebb pillanata 2026. február 15-én volt, amikor egy szerencsés játékos 2 492 130 995 forintot nyert. Ez a Hatoslottó történetének harmadik legnagyobb főnyereménye volt.

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Címlapkép: Getty Images
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