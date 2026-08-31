Ebben a mesebeli faluban él a hazai sztár: helyi látványosságnak hitték a turisták csodás kertjét

Nem mindennapi kertet alakított ki magyarpolányi otthona körül dr. Katona Szandra. A Kincsvadászokból ismert műkereskedő tizenöt éve él a Bakony egyik festői településén, és ez idő alatt saját kezűleg formálta a házhoz tartozó zöld területet. A kert annyira látványosra sikerült, hogy előfordult: a Magyarpolányba érkező turisták azt hitték, a porta is a település egyik látnivalója.

Nemcsak a műtárgyak között érzi otthon magát dr. Katona Szandra: a Kincsvadászok ismert szereplője a kertjében is legalább akkora lelkesedéssel dolgozik, mint a galériájában. A magyarpolányi otthon körül az elmúlt tizenöt évben saját kezűleg alakította ki mesés zöld birodalmát, amely mára olyannyira látványos lett, hogy a turisták közül többen azt hitték, a kert is a falu egyik nevezetessége - írta a Story.hu.

Tizenöt éve élnek a Bakony mesefalucskájában, így azóta volt ideje beletanulni a kertészkedésbe, igaz, néhány növény kárára: „Arra tényleg büszke vagyok, hogy mindent a két kezemmel ültettem. Szeretem, hogy a galériánkhoz tartozó hatalmas kertrész lankás. Magunk építettük a lépcsőt, ami a falu egyik fő nevezetességéhez, a Kálváriához és a Véderdőhöz vezet" - mesélte.

Egy egész növénygyűjtemény lett a kertből

Szandra bevallása szerint az elmúlt másfél évtizedben alaposan kísérletezett a növényekkel. Szinte nincs olyan zöld növény a környékbeli kertészetekben, amelyet ne próbált volna ki legalább egyszer.

Szerintem nincs a közeli kertészetekben olyan zöld növénye, amit még ne próbáltam volna ide elültetni. Nem minden élte túl, de szerencsémre a formázható sövények nagyon szeretik a helyüket.

A sövényekből idővel különleges gyűjteménye lett . Nem véletlenül: Szandra kifejezetten kedveli a francia kertek szabályos, gondozott világát és a formára nyírt növényeket.

Magyarpolány kulturális és természeti értékei miatt egyébként is sok turistát vonz, így nem meglepő, hogy a környéken kirándulók a különleges ház és kert előtt is megálltak. Szandra szerint már előfordult, hogy a kíváncsiság ennél tovább is ment: „Volt, hogy turisták nézték magyarpolányi nevezetességnek a házunkat és a kertünket” – mesélte nevetve. A kertkapukat azonban ma már éjjel-nappal zárják, ugyanis akadt olyan alkalom, amikor a család tudta nélkül érkeztek a nézelődők.

Két óra sövénynyírás is kikapcsolja

A kertészkedés Szandra számára nem teher, hanem az egyik legjobb kikapcsolódás. Míg férje és fia akár pihenéssel tölti a szabadidejét, ő képes órákig dolgozni a növények között.

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„Azért hálás vagyok a fiúknak, mert sokat segítenek, sőt a munka oroszlánrészét mégiscsak ők viszik.”

A nyári hónapokban Szandráék jellemzően sok időt töltenek a munkával, hiszen a vidéki galériákban ilyenkor van a főszezon. Emiatt a kertjük vált a pihenés egyik legfontosabb helyszínévé. Medencét éppen ezért nem is építettek:

„Nyáron amúgy sem érdemes bárhová is menni. Hiszen a Balaton vonzáskörzetében élhetünk, ahol rengeteg a program és a látnivaló. Medencét is ezért nem telepítettünk a kertünkbe, hiszen alig háromnegyed órára vagyunk a magyar tengertől.”

Az idei nyarat a kertben töltötték. A Kincsvadászok ( műtárgyak kereskedésével foglalkozó tévéműsor) népszerűségével együtt ugyanis Szandra számára a nyilvános figyelem is megnőtt, amit még szoknia kell. A magyarpolányi kert azonban továbbra is olyan hely maradt számára, ahol a reflektorfénytől távol, növények között tud igazán kikapcsolódni – még akkor is, ha néha a turisták ezt a kertet is a falu látnivalói közé sorolják.