Húzós árakkal indul a 2026-2027-es osztrák síszezon: a magyaroknak viszont így is olcsóbb lehet, mint tavaly

Az osztrák síterepek zöme 3–5 százalékkal drágította a felnőtt egynapos síbérletet a 2026/27-es szezonra, Söldenben már 86,50 euró egy nap síelés. Az erősödő forint miatt viszont a magyar síelő így is forintban akár olcsóbban jöhet ki, mint a tavalyi szezonban.

Az idei szezon osztrák árlistái szeptember eleje óta érhetőek el, és első ránézésre folytatódik az, amit az elmúlt években megszoktunk: a nagy nevek egytől egyig drágítottak. Söldenben 86,50 euró a főszezoni napijegy, Ischglben és Kitzbühelben 83 euró, Zillertalben 82.

Először a nyers számok

Az áremelés mértéke terepenként eltérő, de a mezőny nagy része a 3 és 5 százalék közötti sávban mozog. A hét legnagyobb osztrák síterep hivatalos 2026/27-es főszezoni árlistája a következő:

Síterep Egynapos Hatnapos Főszezon Sölden 86,50 € 478,50 € 2026.12.19.–2027.01.06. és 01.30.–02.26. Ischgl (Silvretta) 83 € 451 € egységes: 2026.11.26.–2027.05.02. Kitzbühel (KitzSki) Premium 83 € - 2026.12.20–2027.03.13. Zillertaler Superskipass 82 € 399 € 2026.12.04–2027.04.11. Zillertal Arena 82 € 399 € egységes tarifa Serfaus–Fiss–Ladis 80,50 € - 2026.12.19–2027.03.12. SkiWelt Wilder Kaiser–Brixental 79,50 € 413,50 € 2026.12.19–2027.03.12.

Kitzbühel, Sölden: miért nem lehet csak úgy „napijegy-árakról" beszélni

A prémium terepek árazásáról az egyik legfélrevezetőbb megfogalmazás, hogy „Kitzbühelben 83 euró egy nap síelés". A KitzSki 2026/27-es tarifája ugyanis három sávot különböztet meg, és ezt előre nyilvánossá teszi: a szezon eleji és végi Super Saver időszakban 69 euró, a köztes Saver héten 76, a karácsonytól március közepéig tartó Premium ablakban pedig 83. Ez azt jelenti, hogy ugyanabban a síterepen egy karácsonyi vagy februári utazás közel 20 százalékkal drágább, mint egy december eleji vagy márciusi kései – négy főszezoni napra 56 eurós különbség csak a jegyeken, még akkor is, ha a szállás és minden más ugyanaz maradna. Sölden is két főszezoni ablakot használ, más nagy terepek egységesen áraznak.

A kisebb terepeken is emelkedett – bár szerényebben

A karintiai Nassfeld, a magyar autósok kedvence, 69,50 euróról 73-ra ment fel – mintegy 5 százalékos emelés. A hatnapos bérlet 381 euró, ami családosnak és időben tervezőnek továbbra is versenyképes ár, pláne mert Nassfeld földrajzilag a legközelebbi nagyobb osztrák régió a magyar határhoz. A Wildkogel-Arena 72 euróra, Nauders 70 euróra, Berwang és Ehrwald–Lermoos–Biberwier 70,50 euróra emelte a napijegyet – mindegyik 3–5 százalékos sávban.

A magyar sajtó által kiemelten emlegetett „legnagyobb áremelés" – Hochoetz és Kühtai 7,26 százalékos drágulása — csak félig igaz. Kühtaiban tényleg 62-ről 66,50 euróra ment fel a főszezoni napijegy, ez valóban a mezőny legnagyobb emelése. Hochoetzben viszont a hivatalos árlista szerint a napijegy 63 euró, nem 66,50. A két Ötztal-régiós síterep közös jegyrendszerben szerepel, ezért csúszhatott össze a két szám a nemzetközi összehasonlításokban. A tényleges hochoetzi drágulás így nem 7 százalék, hanem alig másfél.

Dinamikus árazás a 2026/27-es osztrák síszezonban Az árazási modell is beleszól, mennyit fizetsz. A vizsgált osztrák síterepek egy része dinamikus árazást használ (Sölden, Gurgl, Montafon, Ski amadé) – ott a korai online foglalással akár 22 százalékkal olcsóbb lehet ugyanaz a napijegy. Mások (Kitzbühel, Ischgl, Arlberg, Saalbach, Zillertal Arena) kifejezetten a fix, kiszámítható árazás mellett kommunikálnak versenyelőnyként. Miért döntött így a két tábor, mit jelent ez a magyar tervezőnek, és mit mond mindehhez az osztrák fogyasztóvédelem? Erről külön cikkben számolunk majd be hamarosan.

A forintárfolyam is beleszól majd

Eddig euróban gondolkodtunk. Egy magyar család viszont többynire forintban tervez és így is foglal, és forint alapú bankszámlájáról fizet kártyás vásárlás során is. Így nem lehet megfeledkezni az árfolyam alakulásáról sem.

A forint 2026 első kilenc hónapjában nagyjából 8 százalékot erősödött az euróval szemben. A magyarok tavalyi tényleges síszezonja – 2026 január-február – még arra a 390-400 forintos árfolyamsávra esett, ami akkor a magyar utazó „euró-átváltási realitása" volt. Márciusban egészen 396,83 forintig futott fel az árfolyam, ez volt az éves csúcs. Szeptember elejére viszont az euró 362–364 forintra csökkent, vagyis a mostani árfolyamon nagyjából 35 forinttal olcsóbb egy euró.

A 4,22 százalékos euró-drágulás forintban visszaköszönő 5,4 százalékos olcsóbbodássá vált.

Ez elég ahhoz, hogy a síbérletek drágulását elfújja. Egy söldeni főszezoni napijegy tavaly januárban 83 euró volt, ami 400 forintos árfolyamon körülbelül 33 200 forintba került. Ugyanaz a jegy idén 86,50 euró, ami viszont 363 forintos árfolyamon már csak nagyjából 31 400 forint.

Négy fős családi hatnapos ischgli bérletre kivetítve: tavaly ~548 ezer forint, idén, ha a mostani árfolyam kitart, körülbelül 514 ezer forint – akár 30-35 ezer forint megtakarítás családonként, annak ellenére, hogy a bérlet euróban drágult.

És ez még csak a jegy; a helyszíni költések (szállás, étkezés, síoktatás, benzin) árfolyamérzékenysége ugyanez, tehát a teljes út arányosan olcsóbbá válik.

Az érme másik oldalát azért érdemes kiemelni: az árfolyam hetek alatt elmozdulhat, és 2026-ban is volt már 353,66 és 396,83 forint közötti, 43 forintos sáv. Aki szeptember-októberben lefoglal egy februári utat, még nem tudja, milyen árfolyamon vásárol majd eurót a helyszíni költéshez, vagy milyen bankkártyás konverzió lesz érvényben januárban. A mostani helyzet a mostani helyzetre igaz – a foglalási döntés időzítése ezért éppúgy szól az euró-forint pillanatnyi állásáról, mint magáról a szezontervezésről.

Mit tegyen most a magyar család, aki februárra készül

A puszta ár- és árfolyam-számítás négy praktikus következtetést enged meg:

Aki ragaszkodik a nagy nevekhez – Sölden, Kitzbühel, Ischgl –, annak most eldöntendő, hogy egy karácsonyi vagy februári csúcsszezonra, vagy egy márciusi kései hétre tervez. Ugyanaz a síterep 20 százalékkal drágább a Premium-ablakban, mint a Super Saver-időszakban; ez négy napra több tízezer forintot jelent. A szezon eleji előrefoglalás egyes síterepen ráadásul akár 40%-os spórolást is hozhat. Aki családosan, autóval indul, annak a klasszikus választás továbbra is Nassfeld. Napi 73 euró, kedvezményes gyerektarifák, és a magyar határtól szignifikánsan közelebb, mint bármelyik tiroli klasszikus. Az utazási költséghez érdemes az aktuális osztrák autópálya-matrica árait is beleszámolni. Aki Serfaus-Fiss-Ladisba tervez, annak fontos tudnia, hogy a régióban megszálló vendégek automatikusan kapnak SFL Gästekarte-t, ami olcsóbb síbérlet-tarifát ad. A cikkben szereplő 80,50 eurós ár a Gästekarte nélküli tarifa – vagyis két, ugyanabba a régióba érkező magyar család akár eltérő árat fizethet attól függően, hol foglalt szállást. Aki mindenáron olcsóbban akar síelni, annak a hatnapos bérlet szinte mindenhol jobban éri meg a napijegynél. Söldenben 86,50 × 6 = 519 euró, hatnapos bérletként 478,50 euró – vagyis 40 euró megtakarítás fejenként, ami családilag már közel másfél napijegy ára. És aki egészen az árszínvonalat akarja leszorítani, annak érdemes körülnézni a közép-európai alternatívák között, ahol egy napijegy 30-50 százalékkal olcsóbb, mint a tiroli főszezoni átlag.

Az idei szezonról az összkép így árnyaltabb, mint a szimpla „minden drágul" refrén. Ausztria euróban drágul – de forintban, ha a jelenlegi árfolyam kitart, a magyar síelő éppen szerencsés helyzetből tervezhet. A kérdés inkább az, meddig marad meg ez a szerencsés helyzet.