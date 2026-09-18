Jöhet a hatósági üzemanyagár? Már a kormány előtt a javaslat: hamarosan döntés születik

A német kormány egy új, kétlépcsős üzemanyagár-csökkentési csomagról egyeztet, amely a jövedéki adó mérséklésével literenként 17 centtel tenné olcsóbbá a tankolást, emellett egy világpiaci árakhoz kötött, mozgó árplafont is bevezetne. A tervezet elfogadása és finanszírozása a tartományokkal folytatott tárgyalásoktól függ, az adócsökkentés ugyanakkor már októberben életbe léphet - írja a Bild.

A tervezett intézkedéscsomag két egymást követő lépésből áll. Elsőként a jövedéki adót csökkentenék literenként 14 eurócenttel, ami a kisebb áfatartalom miatt mintegy 17 centes áresést eredményezne a töltőállomásokon. Ez a megoldás azért is előnyös, mert a kizárólagos áfacsökkentéssel ellentétben a vállalkozások terheit is érdemben enyhíti. A második lépésben egy belga és luxemburgi mintára működő üzemanyag-ársapkát vezetnének be.

A tervezet megvalósításának legnagyobb akadálya jelenleg a finanszírozás. Felmerült az olajvállalatokat terhelő extraprofitadó bevezetése is, ám ez komoly uniós jogi akadályokba ütközhet. A szövetségi kormány ezért azt szeretné, ha a tartományok is részt vállalnának a többmilliárdos költségekből, a megállapodást pedig akár már a napokban bejelenthetik. Németország idén tavasszal már alkalmazott egy hasonló, 1,6 milliárd eurós tehermentesítő csomagot, amikor májusban és júniusban ideiglenesen csökkentették az energiaadót.

A német elképzelések több ponton is hasonlítanak a közelmúlt hazai eseményeire. A Fidesz-kormány 2026 márciusában az uniós minimumra csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját, és védett árat vezetett be, amellyel literenként 595 forintban maximalizálta a benzin és 615 forintban a gázolaj árát. Ezt a rendszert a nyár folyamán a Tisza-kormány kivezette, és egy új dízeltámogatási rendszerrel váltotta fel.

A mostani német modell ugyanakkor alapjaiban tér el a 2022-es, 480 forintos fix magyar hatósági ártól, amely végül súlyos ellátási zavarokhoz vezetett. A németek által preferált mozgó árplafon ugyanis nem egy rögzített összeg, hanem folyamatosan a tényleges olajárhoz igazodik, így megakadályozza, hogy a belföldi árak túlságosan elszakadjanak a piaci realitásoktól.