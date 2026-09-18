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Norvég zászló a városháza épülete előtt Oslóban, Norvégia fővárosában egy napsütéses nyári napon.
Gazdaság

Újra tárgyal a kormány a Norvég Alappal: több mint 92 milliárd forint sorsa dőlhet el

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 09:51

Újrakezdte a tárgyalásokat a magyar kormány a Norvég Alap Magyarországnak járó fejlesztési forrásairól – közölte Orbán Anita külügyminiszter a Facebookon. Megállapodás esetén a 2021–2028-as támogatási időszakban 254,1 millió euró, vagyis több mint 92 milliárd forint juthat az országnak.

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A külügyminiszter bejegyzése szerint a kormány olyan egyezményt szeretne kötni Norvégiával, amely lehetővé teszi, hogy a támogatások többségét zöldberuházásokra, a helyi közösségeket segítő programokra, kulturális projektekre, társadalmi felzárkóztatásra, valamint egészségügyi és intézményi fejlesztésekre fordítsák.

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Orbán Anita azt írta, hogy az egyeztetések jól haladnak, és hamarosan konkrétumokról is beszámolnak. Megállapodás azonban egyelőre nem született, így a több mint 92 milliárd forintos keret tényleges felhasználásának feltételei sem ismertek.

A köznyelvben Norvég Alapként emlegetett támogatási rendszer valójában az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus programjait foglalja magában. Norvégia, Izland és Liechtenstein ezeken keresztül támogatja az Európai Unió kevésbé fejlett tagállamainak gazdasági és társadalmi felzárkózását.

A rendszerben 15 uniós ország részesülhet támogatásban. A finanszírozás legnagyobb részét, mintegy 97 százalékát Norvégia biztosítja. A programok fő célja a gazdasági és társadalmi különbségek mérséklése, valamint az érintett országok és a donorállamok közötti együttműködés erősítése. Orbán Anita közlése szerint a jelenlegi, 2021 és 2028 közötti időszakban Magyarország számára 254,1 millió eurós keret áll rendelkezésre. Ez a külügyminiszter számítása alapján meghaladja a 92 milliárd forintot.

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A mostani tárgyalásoknak azért is fontosak, mert Magyarország az előző támogatási ciklusban végül nem tudta felhasználni a számára elkülönített forrásokat. A 2014–2021-es időszakban 214,6 millió euró, akkori átváltással csaknem 78 milliárd forint állt volna rendelkezésre. Magyarország és a donorországok azonban nem tudtak megállapodni a civil társadalomnak szánt támogatásokat kezelő, független alapkezelő kijelöléséről. Emiatt a támogatási időszak programjait végül nem hajtották végre Magyarországon.
Címlapkép: Getty Images
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