Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) pénteken.
Újra tárgyal a kormány a Norvég Alappal: több mint 92 milliárd forint sorsa dőlhet el
Újrakezdte a tárgyalásokat a magyar kormány a Norvég Alap Magyarországnak járó fejlesztési forrásairól – közölte Orbán Anita külügyminiszter a Facebookon. Megállapodás esetén a 2021–2028-as támogatási időszakban 254,1 millió euró, vagyis több mint 92 milliárd forint juthat az országnak.
A külügyminiszter bejegyzése szerint a kormány olyan egyezményt szeretne kötni Norvégiával, amely lehetővé teszi, hogy a támogatások többségét zöldberuházásokra, a helyi közösségeket segítő programokra, kulturális projektekre, társadalmi felzárkóztatásra, valamint egészségügyi és intézményi fejlesztésekre fordítsák.
Orbán Anita azt írta, hogy az egyeztetések jól haladnak, és hamarosan konkrétumokról is beszámolnak. Megállapodás azonban egyelőre nem született, így a több mint 92 milliárd forintos keret tényleges felhasználásának feltételei sem ismertek.
A köznyelvben Norvég Alapként emlegetett támogatási rendszer valójában az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus programjait foglalja magában. Norvégia, Izland és Liechtenstein ezeken keresztül támogatja az Európai Unió kevésbé fejlett tagállamainak gazdasági és társadalmi felzárkózását.
A rendszerben 15 uniós ország részesülhet támogatásban. A finanszírozás legnagyobb részét, mintegy 97 százalékát Norvégia biztosítja. A programok fő célja a gazdasági és társadalmi különbségek mérséklése, valamint az érintett országok és a donorállamok közötti együttműködés erősítése. Orbán Anita közlése szerint a jelenlegi, 2021 és 2028 közötti időszakban Magyarország számára 254,1 millió eurós keret áll rendelkezésre. Ez a külügyminiszter számítása alapján meghaladja a 92 milliárd forintot.
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A mostani tárgyalásoknak azért is fontosak, mert Magyarország az előző támogatási ciklusban végül nem tudta felhasználni a számára elkülönített forrásokat. A 2014–2021-es időszakban 214,6 millió euró, akkori átváltással csaknem 78 milliárd forint állt volna rendelkezésre. Magyarország és a donorországok azonban nem tudtak megállapodni a civil társadalomnak szánt támogatásokat kezelő, független alapkezelő kijelöléséről. Emiatt a támogatási időszak programjait végül nem hajtották végre Magyarországon.
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