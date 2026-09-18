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Budapest, 2026. szeptember 17.Rendõr vezet egy gyanúsítottat a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe 2026. szeptember 17-én. Két embert letartóztatott a Volánbusz-ügy gyanúsítottjai közül a Budai Központi Kerületi Bíróság, a Közpo
Gazdaság

Súlyos érveket hozott a bíróság Jellinek Dániel letartóztatása mellett: kiderült, miért került rács mögé a milliárdos

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 08:44

Elrendelték Jellinek Dániel milliárdos üzletember és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt vezérigazgatójának letartóztatását a Volánbusz-ügyhöz köthető korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt. A bíróság a szökés, az elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélyével indokolta a legszigorúbb kényszerintézkedést, Jellinek esetében pedig a bűnismétlés kockázatát is megállapította. A döntés nem végleges, mivel a gyanúsítottak és védőik fellebbezést nyújtottak be.

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A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vesztegetéssel és más korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítja a két üzletembert. A bíróság indoklása szerint bár a terheltek személyi körülményei rendezettek, kiemelkedő egzisztenciális helyzetük és kiterjedt kapcsolatrendszerük révén rendelkeznek azokkal az anyagi eszközökkel, amelyekkel kivonhatnák magukat az eljárás alól. Ezt a kockázatot a cselekmények tárgyi súlya is növeli, hiszen a bűnösség megállapítása esetén akár 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

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Mivel a nyomozás még kezdeti szakaszában jár, a hatóságok számára kiemelten fontos, hogy az érintett tanúk külső befolyástól mentesen tehessék meg vallomásaikat. Bár a védők indítványozták, hogy a bíróság ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletet – azaz házi őrizetet – rendeljen el, a bíró úgy ítélte meg, hogy a bizonyítási eljárás zavartalansága kizárólag a gyanúsítottak kommunikációjának teljes korlátozásával, vagyis a letartóztatással biztosítható.

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Jellinek Dániel esetében a bíróság a 24.hu szerint a bűnismétlés veszélyét is megállapította. A döntést azzal indokolták, hogy a milliárdos ellen korábban már folyt eljárás részben hasonló bűncselekmény miatt, emellett jelenleg is folyamatban van ellene egy másik büntetőeljárás. Ezt a gazdasági szereplőként betöltött pozíciójával együtt értékelve látták reálisnak az újabb bűncselekmény elkövetésének kockázatát.

A Volánbusz-ügy lényege, hogy a gyanú szerint 2015 és 2018 között mintegy 10 milliárd forintos kár érhette az állami Volán-társaságokat a túlárazott buszbeszerzések és más vitatott ügyletek következtében. Az évekig érdemi eredmény nélkül zajló rendőrségi nyomozás a kormányváltást követően gyorsult fel, a KNYF pedig májusban indított önálló eljárást. A hatóságok jelenleg azt is vizsgálják, hogy a korrupcióból származó pénzeket milyen céges és ingatlanpiaci konstrukciókon keresztül mosták tisztára, majd forgatták vissza a gazdaságba. Az ügyben felmerült Seszták Miklós volt miniszter, KDNP-s országgyűlési képviselő neve is.

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A büntetőeljárásnak Jellineken és Sziveken kívül további három gyanúsítottja van. Közülük ketten szabadlábon védekezhetnek, a harmadik személy esetében pedig a bíróság elutasította a letartóztatási indítványt. Jellinek és Szivek letartóztatásáról a fellebbezések folytán másodfokon a Fővárosi Törvényszék dönt majd a nyomozási iratok alapján.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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