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Az MVM Paksi Atomerőmű Dunaszentbenedekről fotózva, előtérben a Duna 2026. július 31-én. A paksi atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének közel felén, 960 megawatton (MW) üzemel a Duna vízállásának alacsony szintje miatt.
Gazdaság

Meglepő fordulat a paksi fenékküszöb ügyében: ezt mondja az Európai Bizottság

Pénzcentrum
2026. szeptember 10. 09:52

Az Európai Bizottság egyelőre nem tudja megerősíteni, hogy Ausztria hivatalos panaszt vagy értesítést nyújtott volna be a paksi fenékküszöb építése miatt. Az illetékes osztrák minisztérium szintén azt közölte, hogy nem tettek hivatalos panaszt az uniós testületnél.

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Újabb fordulat történt a paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb ügyében: az Európai Bizottság szerdán azt közölte, hogy egyelőre nem tudja megerősíteni, kapott-e hivatalos panaszt vagy értesítést Ausztriától.

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Az uniós testület illetékes szóvivője szerint a kérdés átfogó jellege miatt egyeztetnek az uniós szolgálatokkal, és várhatóan csütörtökön már több információval rendelkeznek majd. Az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium illetékes tisztségviselője ezzel összhangban azt közölte, hogy Ausztria nem nyújtott be hivatalos panaszt az Európai Bizottsághoz a paksi fenékküszöb építése miatt.

Az osztrák minisztérium hangsúlyozta, hogy a Duna gazdasági jelentősége Európa és Ausztria számára vitathatatlan. A Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen kapcsolatban áll a magyar hatóságokkal, miközben a Duna menti országok az EU Duna Régió Stratégiájának keretében közös, összehangolt álláspontot alakítottak ki. Ezt az álláspontot a műszaki titkárságon keresztül továbbították a magyar kormánynak.

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Ausztria számára különösen fontos a hatékony és megbízható dunai vízi út, mivel ez az osztrák ipari és gazdasági központok nemzetközi közlekedési piacokhoz való kapcsolódásának egyik fontos előfeltétele. A minisztérium ugyanakkor azt is elismeri, hogy Magyarországnak érdeke a biztonságos és megbízható energiaellátás. Bécs célja ezért egy olyan összehangolt megközelítés kialakítása, amely a Duna mentén érintett valamennyi fél érdekeit figyelembe veszi.

Korábban még arról szóltak az információk, hogy Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi fenékküszöb miatt. A beruházás ugyanis engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt.

Magyar Péter miniszterelnök a múlt heti kormányszóvivői sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy tudomása szerint Ausztria az EU-hoz fordult a beruházás miatt. Az osztrák kormány akkor megerősítette, hogy ez valóban megtörtént.

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A kormány augusztus közepén döntött arról, hogy hatmilliárd forintos beruházással biztosítja a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. A fenékküszöb ennek a megoldásnak a része, amelyről az elmúlt hetekben az is kiderült, hogy a beruházás mellett vészhelyzeti bárkát is alkalmaznának.

Magyar Péter korábban az azbesztszennyezés ügyével is összekapcsolta Ausztria uniós fellépését. Szerinte az osztrák bányákból származó szennyezett kövek valódi kárt okoztak, míg a paksi fenékküszöb egy haváriahelyzet elhárítását szolgálta.

Címlapi kép: MTI/Hegedüs Róbert
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