35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)

Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe

Egyedülálló eseménnyel ünnepelte a Toyota Central Europe – Hungary Kft- hazai jelenlétének 35. évfordulóját: több száz kiemelt partner, a hazai autós média színe-java és a Toyota & Lexus márkák legnagyobb hazai rajongói gyűltek össze egy teljes napra a Balaton Park Circuit pályáján!

8 új modell bevezetése 2026-ban

Az idei év már alapból különlegesen indult a Toyota számára a piacon egyedülálló módon 8 új modell bevezetésének év elején tett ígérete miatt.

Ez mostanra valósággá is vált – a megújult szalonok megújult modellpalettát kínálnak! Az első igazi hibrid kisautótól (Aygo X) teljesen elektromos szabadidőautókon át (Urban Cruiser C-HR+, bz4X / Touring) a világ legnagyobb darabszámú modelljének (RAV4) és európa legnépszerűbb hibridjének (megújult Yaris Cross ) debütálása mellett megérkezett a 9. generációs Hilux is, akár teljesen elektromos meghajtással!

35 éve a hazai utakon

Ráadásul, idén 35 éve jelent meg a márka hazánkban. Ez idő alatt több, mint 330.000 Toyota és Lexus hagyta el a szalonokat, így mára a Toyota az 5. legnépszerűbb márka a hazai utakon, ráadásul, 5. éve stabilan vezeti a hazai újautó-piacot.

Ezt is megünneplendő, a Toyota örökségéből harminc pályára felkészített autó, és tíz, a márka történelmének ikonikus modellje tették felejthetetlenné az élményt az Oldtimer 365 Múzeum és büszke tulajdonosok, gyűjtők felajánlásának köszönhetően. Az elmúlt 35 év hazai jelenlétét pedig az egyik első eladott Carina, az idén 60. évébe lépő Corolla , a hibrid hajtást meghonosító Prius, valamint a 2000-es Év Autója, az első generációs Yaris demonstrálta.

A GR Sport szekcióban felejthetetlen élményt nyújtottak a Toyota legendás sportmodelljei: Celica, Supra, MR2 modellek, Carina, Corolla sportkivitelek, egy drift bajnok Chaser, GR Yarisok és a Lexus sportikonjai. A most debütáló új Hilux fekete öves tesztpályája mellett pedig még egy valódi Dakar győztes Hiluxba is beülhettek egy körre a szerencsések!

A nyugodtabb élményre vágyók közúton is tesztelhették a Toyota és a Lexus aktuális portfólióját, köztük a most debütáló ES-t, és megismerhették a Proace haszongépjármű családok képességeit.

Ebben a napban minden benne volt, ami a Toyotát azzá teszi, ami – az örökség, a márkaszeretet, az üzleti partnerség, a márka jelene és jövője.

Csatlakozna ehhez a különleges közösséghez? Várják a Toyota 35 jubileumi ajánlatai a szeptember 14-19. közt zajló Toyota Nyílt Napokon!

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