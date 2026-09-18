Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az orosz energiáról való leválásról és a Paks II. beruházás év végi felülvizsgálatáról is beszélt.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a tőzsdén, ezeket a részvényeket figyelik
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) pénteken az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. Csütörtökön a BÉT részvényindexe, a BUX 8,55 pontos, 0,01 százalékos csökkenéssel 154 173,40 ponton zárt, minimálisan elmaradt az előző napi történelmi csúcsától.
Varga Zoltán kommentárjában kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában továbbra is 47 500 forintnál húzódik ellenállási szint, 46 279 forintnál támasz. Csütörtökön a részvény ára 250 forinttal, 0,53 százalékkal 46 880 forintra csökkent, forgalma 16,7 milliárd forintot tett ki.
A Mol nem tudta áttörni az 5285 forintos ellenállást, támasz 5160 forintnál látható. A papír 5240 forinton stagnált csütörtökön, 3,8 milliárd forintos forgalomban.
A Richter felfelé korrigált, de a 30 napos mozgóátlagot nem tudta áttörni, amely 12 829 forintnál jelent ellenállási szintet, míg támasz 12 640 forintnál húzódik. Csütörtökön a részvény árfolyama 180 forinttal, 1,43 százalékkal 12 780 forintra emelkedett, forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom a 30 napos mozgóátlag felett tudott zárni, amely így 2585 forintnál jelent támaszt, míg ellenállás az 50 napos mozgóátlag 2622 forintnál. A papír árfolyama 12 forinttal, 0,47 százalékkal 2592 forintra nőtt, forgalma 378,3 millió forint volt csütörtökön.
Történelmi csúcsra emelkedett a nyár folyamán a kormányzat likvid betéteit tartalmazó Kincstári Egységes Számla (KESZ) egyenlege.
Megállhat a Magyar Nemzeti Bank nyári kamatcsökkentési sorozata, miután az Európai Központi Bank és az amerikai Fed is 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatot.
Fontos döntéseket hozott a kormány: vagyonosodási vizsgálatok indulnak, a koncessziókat is felülvizsgálják
Tíz órától kormányzati tájékoztatót tart Magyar Péter miniszterelnök és a kormányszóvivők, ahol a szerdai kormányülés döntéseiről számolnak be.
Újrakezdte a tárgyalásokat a magyar kormány a Norvég Alap Magyarországnak járó fejlesztési forrásairól.
Megszólalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az árrésstopról: haladéktalanul kivezetnék az intézkedést
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint az árrésstop tartós fenntartása már nem szolgálja hatékonyan sem az infláció elleni fellépést.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei rakomány alá rejtve találtak rá öt kölyökkutyára Komárom-Esztergom vármegye egyik útszakaszán.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 8,55 pontos, 0,01 százalékos csökkenéssel, 154 173,40 ponton zárt csütörtökön, minimálisan elmaradva az előző napi történelmi csúcsától.
Drasztikus takarékoskodásba kezdett a főváros: befagyasztják a kiadásokat, hogy októberben még ki tudják fizetni a béreket
Budapest vezetése minden nem létfontosságú kiadást befagyasztott, valamint létszám- és beruházási stopot rendelt el a főváros működőképességének fenntartása érdekében.
Ledobta a bombát az MNB új vezetése: 30 ezer oldalnyi irat rántja le a leplet a Matolcsy-korszak titkairól
Mintegy harmincezer oldalnyi dokumentumot adott át a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a korábbi vezetés működését vizsgáló parlamenti bizottságnak.
A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetéssel és más korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítja őket a csaknem tízmilliárd forintos kárt okozó Volán-ügyben.
Csütörtök délig ledolgozta a Fed kamatemelését követő gyengülését a forint, és a régiós devizákkal szemben is jelentősen erősödött.
A kormányváltás után ismét szóba került az euro hazai bevezetésének lehetősége. Jelenleg a költségvetési helyzet ezt nem teszi lehetővé, ám pár éven belül akár reálissá...
Oroszország október végéig meghosszabbíthatja a dízelexportra vonatkozó korlátozásokat.
A magyar gazdaság idén 1,8 százalékkal növekedhet, miközben az éves átlagos infláció is 1,8 százalékra mérséklődhet az MBH Elemzési Centrum friss előrejelzése szerint.
Bár a szeptember eddig vegyes elmozdulásokat hozott, a 2026-os év egészét tekintve a magyar fizetőeszköz továbbra is jelentős erősödést mutat.
Rég nem látott fordulat a devizapiacon: elképesztő tempóban erősödik a forint, nagyot bukott az euró
Az euró árfolyama délután hat óra előtt 365 forint alá került, miközben a dollár és a svájci frank jegyzése is csökkent a reggeli szintekhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 663,7 pontos, 0,43 százalékos emelkedéssel 154 181,95 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.