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Gazdaság

Iránykereséssel indulhat a kereskedés a tőzsdén, ezeket a részvényeket figyelik

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 09:10

Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) pénteken az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. Csütörtökön a BÉT részvényindexe, a BUX 8,55 pontos, 0,01 százalékos csökkenéssel 154 173,40 ponton zárt, minimálisan elmaradt az előző napi történelmi csúcsától.

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Varga Zoltán kommentárjában kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában továbbra is 47 500 forintnál húzódik ellenállási szint, 46 279 forintnál támasz. Csütörtökön a részvény ára 250 forinttal, 0,53 százalékkal 46 880 forintra csökkent, forgalma 16,7 milliárd forintot tett ki.

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A Mol nem tudta áttörni az 5285 forintos ellenállást, támasz 5160 forintnál látható. A papír 5240 forinton stagnált csütörtökön, 3,8 milliárd forintos forgalomban.

A Richter felfelé korrigált, de a 30 napos mozgóátlagot nem tudta áttörni, amely 12 829 forintnál jelent ellenállási szintet, míg támasz 12 640 forintnál húzódik. Csütörtökön a részvény árfolyama 180 forinttal, 1,43 százalékkal 12 780 forintra emelkedett, forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom a 30 napos mozgóátlag felett tudott zárni, amely így 2585 forintnál jelent támaszt, míg ellenállás az 50 napos mozgóátlag 2622 forintnál. A papír árfolyama 12 forinttal, 0,47 százalékkal 2592 forintra nőtt, forgalma 378,3 millió forint volt csütörtökön.
Címlapkép: Getty Images
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