Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Csúnyán lebukott a gyanús furgon sofőrje: elképesztő, mi lapult a rakomány alá rejtve
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei rakomány alá rejtve találtak rá öt kölyökkutyára Komárom-Esztergom vármegye egyik útszakaszán. A kicsik nem mehettek tovább, mert a szállításuk nem felelt meg az állategészségügyi előírásoknak.
A pénzügyőrök korra reggel a Monostori hídon rutinellenőrzésre állítottak meg egy moldáv furgont, ami egy üres autószállító trélert vontatott. A raktér átvizsgálásakor a csomagok alatt két állatszállító boxra lettek figyelmesek, amikben öt tacskó jellegű kölyökkutya nyöszörgött.
A sofőr öt útlevelet adott át a járőröknek, az okmányokat azonban nem lehetett az állatokhoz kötni egyrészt azért, mert tulajdonosi adatokat, mikrochip számot és a kezelő állatorvosra vonatkozó adatokat sem tartalmazott, másrészt azért mert az egyik útlevélben cocker spaniel fajta megnevezést volt tacskó helyett.
A sofőr azt állította, hogy a kutyákat egy Belgiumban élő barátja kérésére szállítja. A pénzügyőrök értesítették a kormányhivatal hatósági állatorvosát. A szakember megállapította, hogy az állatok érvényes útlevéllel, mikrocsippel, veszettség elleni oltással nem rendelkeztek és az állatok még túl fiatalok a hosszú úthoz ezért megtiltotta tovább szállításukat. A sofőr megsértette az állatvédelmi törvényt és nem vette figyelembe a kedvtelésből tartott állatok tartására, forgalmazására és szállítására vonatkozó szabályokat sem.
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