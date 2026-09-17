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A tőzsdei pénzügyi növekedést ábrázoló diagram sötét háttér előtt.
Gazdaság

Hajszálon múlt a történelmi rekord a magyar tőzsdén: így teljesítettek a hazai részvények

Pénzcentrum
2026. szeptember 17. 18:16

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 8,55 pontos, 0,01 százalékos csökkenéssel, 154 173,40 ponton zárt csütörtökön, minimálisan elmaradva az előző napi történelmi csúcsától.

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A részvénypiac forgalma 23,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a budapesti börzén átlagos forgalom mellett vegyes volt a hangulat. A zárószakaszban a jegyzések lefelé mozdultak, így elmaradt az újabb csúcsdöntés.

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A vezető részvények közül a Richterben volt csak nagyobb elmozdulás a pozitív irányba, de vállalati hírek nem érkeztek a gyógyszergyártótól. A többi részvény inkább oldalazott, az OTP jegyzésében a 47 ezer forintos szint jelent most ellenállást. A kisebb papírok közül a Gránit Bank 5,3 százalékkal erősödött a tulajdonosi szerkezetben történt változás hírére - mondta az elemző.

  • A Mol 5240 forinton stagnált, 3,8 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 250 forinttal, 0,53 százalékkal 46 880 forintra csökkent, forgalmuk 16,7 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,47 százalékkal 2592 forintra nőtt, forgalma 378,3 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 180 forinttal, 1,43 százalékkal 12 780 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9203,30 ponton zárt csütörtökön, ez 46,77 pontos, 0,51 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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