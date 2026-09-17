Hajszálon múlt a történelmi rekord a magyar tőzsdén: így teljesítettek a hazai részvények

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 8,55 pontos, 0,01 százalékos csökkenéssel, 154 173,40 ponton zárt csütörtökön, minimálisan elmaradva az előző napi történelmi csúcsától.

A részvénypiac forgalma 23,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a budapesti börzén átlagos forgalom mellett vegyes volt a hangulat. A zárószakaszban a jegyzések lefelé mozdultak, így elmaradt az újabb csúcsdöntés.

A vezető részvények közül a Richterben volt csak nagyobb elmozdulás a pozitív irányba, de vállalati hírek nem érkeztek a gyógyszergyártótól. A többi részvény inkább oldalazott, az OTP jegyzésében a 47 ezer forintos szint jelent most ellenállást. A kisebb papírok közül a Gránit Bank 5,3 százalékkal erősödött a tulajdonosi szerkezetben történt változás hírére - mondta az elemző.

A Mol 5240 forinton stagnált, 3,8 milliárd forintos forgalomban.

5240 forinton stagnált, 3,8 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 250 forinttal, 0,53 százalékkal 46 880 forintra csökkent, forgalmuk 16,7 milliárd forintot tett ki.

ára 250 forinttal, 0,53 százalékkal 46 880 forintra csökkent, forgalmuk 16,7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,47 százalékkal 2592 forintra nőtt, forgalma 378,3 millió forint volt.

árfolyama 12 forinttal, 0,47 százalékkal 2592 forintra nőtt, forgalma 378,3 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 180 forinttal, 1,43 százalékkal 12 780 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9203,30 ponton zárt csütörtökön, ez 46,77 pontos, 0,51 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.