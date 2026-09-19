Megremegtek a tőzsdék: megütötték a Molt, és egy igazi magyar legenda is búcsúzik

Péntek délutánra erősödött az eladói nyomás az európai tőzsdéken, miközben a vezető amerikai részvényindexek vegyesen kezdték a kereskedést. A magyar piacot elsősorban a Mol gyengülése húzta lefelé. A Raiffeisen részvényei részben korrigálták a csütörtöki zuhanást, az Eli Lilly pedig kedvező elemzői ajánlást kapott.

A német DAX és a francia CAC egyaránt 1,2 százalékos mínuszban állt péntek délután, az amerikai piacnyitás után. A tengerentúlon eközben a Dow Jones 0,2 százalékos csökkenéssel, az S&P 500 pedig ugyanekkora emelkedéssel indította a napot. A magyar tőzsde kora délutáni adatai ugyancsak gyengülést mutattak, a BUX akkor 0,8 százalékot veszített értékéből.

A budapesti nagypapírok közül elsősorban a Mol nehezedett az indexre, az olajvállalat részvényei kora délután 2,1 százalékos mínuszban jártak. Az OTP 0,9, a Magyar Telekom 0,7 százalékkal került lejjebb, míg a Richter a vezető hazai részvények közül egyedüliként emelkedett, 0,6 százalékkal.

A Zwack árfolyama dél körül 1,7 százalékos esést mutatott. A társaság a legutóbbi felülvizsgálat során sem teljesítette a BUX-tagsághoz szükséges feltételeket, ezért részvényei október 1-jével kikerülnek az indexből. A papír a döntés híre óta gyengült.

A csütörtöki zuhanás után javított a Raiffeisen

A Raiffeisen Bank International részvényei pénteken napközben 2,7 százalékos pluszban is jártak, délutánra azonban az emelkedés 0,7 százalék körülire mérséklődött. A javulást egy 6 százalékos csütörtöki zuhanás előzte meg.

Az esést a Grizzly Research jelentése váltotta ki. A befektetési cég azt állította, hogy az osztrák bank olyan kereskedelmi ügyleteknek lehet kitéve, amelyek import- és exportkorlátozások alá eső orosz árukhoz kapcsolódnak. A Grizzly a részvény esésére játszó, úgynevezett shortpozíciót tart fenn, így közvetlenül profitálhat az árfolyam csökkenéséből.

A Petrus Advisers ezzel szemben vételi lehetőséget látott a zuhanásban, és csütörtökön Raiffeisen-részvényeket vett. A befektető szerint a Grizzly jelentése kevés tényszerű bizonyítékot tartalmaz, gyenge kutatómunkára épül, és megalapozatlan állításokat fogalmaz meg.

A Raiffeisen szintén visszautasította a vádakat. A bank szerint a jelentés félrevezető, sugalmazó állításokat és ténybeli hibákat tartalmaz, ezért jogi lépéseket is fontolgat.

További emelkedést vár a Berenberg az Eli Lillytől

Az Eli Lilly árfolyama közel 300 százalékkal emelkedett a Mounjaro 2022-es engedélyezése óta, piaci kapitalizációja pedig meghaladta az ezermilliárd dollárt. A Berenberg szerint ugyanakkor a részvényben még lehet tartalék. A bank tartásról vételre javította ajánlását, és 1400 dolláros célárat határozott meg, ami a csütörtöki záróárhoz képest 21 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

A gyógyszergyártó sikereinek meghatározó pillérét jelentik a cukorbetegség és az elhízás kezelésére szolgáló készítmények. A Mounjaro hatóanyagát később Zepbound néven testsúlycsökkentésre is jóváhagyták, utóbbi pedig az Egyesült Államok legtöbbször felírt fogyókúrás gyógyszerévé vált, megelőzve a Novo Nordisk Wegovy készítményét.

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A Berenberg szerint a következő évek növekedését az új gyógyszerek és a felvásárlások is támogathatják. Az egyik fontos mérföldkő a cukorbetegség kezelésére engedélyre váró Foundayo tabletta lehet. Ez a vércukorszint és az étvágy szabályozásában szerepet játszó GLP-1 hormon hatását utánzó készítmények közé tartozik.

A bank számításai szerint a Lilly idén közel 60 milliárd dollárt fordít több mint 25 felvásárlásra és üzletfejlesztési ügyletre. Ezekkel többek között az alvászavarok és a daganatos betegségek kezelésében erősíti fejlesztéseit.

A kedvező kilátások mellett az értékeltség már magas. A részvény a következő tizenkét hónapra várt nyereség mintegy 26-szorosán forog, meghaladva gyógyszeripari versenytársai szintjét. A Berenberg ezt a gyors növekedéssel és a kutatás-fejlesztés hatékonyságával indokolja.

A Singapore Airlines került a légitársasági rangsor élére

A légi közlekedési ágazatban a Singapore Airlines nyerte el a világ legjobb légitársaságának járó elismerést a Skytrax 2026-os rangsorában, megelőzve a tavalyi győztes Qatar Airwayst. A pénteken Londonban kihirdetett lista közel 25 millió utas véleménye alapján készült.

Az első tíz helyezett között az ázsiai társaságok domináltak. Európából egyedül az Air France került az élmezőnybe, amerikai légitársaság pedig nem jutott be a legjobb tíz közé. Az Air France La Première szolgáltatása külön elnyerte a világ legjobb első osztályának járó díjat.

A prémiumszolgáltatások fejlesztése üzletileg is fontos versenyterület. A légitársaságok új kabinokkal, exkluzív várókkal és magasabb színvonalú fedélzeti kiszolgálással igyekeznek megszerezni a tehetősebb utasokat. Az Air France első osztályú kínálatának bővítését különösen az Egyesült Államokból érkező erős kereslet támogatja.