Megszólalt a korábbi pénzügyminiszter, Bokros Lajos: "A Tisza-kormány 100 nap alatt még semmit sem tett a gazdaságért"

Száz nap telt el az új Tisza-kormány megalakulása óta, Bokros Lajos korábbi pénzügyminiszter szerint azonban a kabinet mindmáig érdemben semmit sem tett a gazdaság rendbetételéért. Az Élet és Irodalomban megjelent elemzésében arra figyelmeztet, hogy a kormánynak nincs átfogó gazdaságpolitikai programja, és ha nem hajt végre azonnali, radikális szerkezeti reformokat, a növekvő csalódottság a fideszes önkényuralom visszatéréséhez vezethet.

Bár a jelenlegi vezetés arra hivatkozik, hogy időre van szüksége a korábbi kabinet által eltorzított költségvetés áttekintéséhez, Bokros úgy véli, kellő politikai bátorsággal ez akár napok alatt is elvégezhető lett volna. A legnagyobb problémának a logikus, belső ellentmondásoktól mentes gazdaságpolitika hiányát tartja abban a helyzetben, amikor az országot gazdasági stagnálás és a társadalom további szétszakadása fenyegeti. A volt pénzügyminiszter szerint válsághelyzet van, a késlekedés pedig minden egyes nappal újabb súlyos veszteségeket okoz.

A közgazdász a legsürgetőbb feladatok közé sorolja az adózás és a szociális támogatások teljes különválasztását. Ennek jegyében azonnal eltörölné a korábbi kormányzat szerinte legkárosabb intézkedéseit, így a többgyermekes anyák adómentességét és a személyi jövedelemadó rendszerében lévő családi adókedvezményt, mivel ezek a piacgazdaságban amúgy is meglévő vagyoni egyenlőtlenségeket tovább fokozzák.

Élesen bírálja a Tisza-kormány hozzáállását a rezsicsökkentéshez is. A rendszer korrigálása – például a tűzifa áfájának mérséklése – helyett a mesterséges ársapkák teljes kivezetését sürgeti. A piactorzító és valójában a tehetősebb rétegeknek kedvező árrögzítés helyett a rászorulóknak célzott szociális támogatást, például energiacsekket kellene biztosítani.

Hasonló elveket követne a nyugdíjrendszer átalakításánál is. Kifejezetten hibásnak tartja a minimálnyugdíj megígért emelését, hangsúlyozva, hogy a társadalombiztosítás nem szociális segély, hanem korábbi befizetéseken alapuló biztosítási forma. A költségvetési egyensúly helyreállítása érdekében megszüntetné a 13. és 14. havi nyugdíjat, a rászoruló kisnyugdíjasokat pedig kizárólag a nyugdíjrendszeren kívülről, célzott szociális támogatás formájában segítené.

A piacgazdaság egészséges működése érdekében Bokros elengedhetetlennek tartja a mesterséges monopóliumok felszámolását. Azonnal megszüntetné a látvány-csapatsportok társaságiadó-kedvezményét (TAO), valamint felszámolná a dohánykereskedelem állami monopóliumát is. A gazdasági növekedés alapjának a belföldi megtakarítások ösztönzését tekinti, amihez véleménye szerint el kell törölni a banki különadókat, a pénzügyi tranzakciós és készpénzfelvételi illetéket, valamint a kamatadót.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az átláthatóbb és felelősebb állami gazdálkodás érdekében javasolja a folyó és a fejlesztési költségvetés kettéválasztását. Emellett átalakítaná a minisztériumi struktúrát is, így egy független, egyenrangú hivatalt hozna létre az állami beruházások kezelésére, az energetikát pedig egy új, a fizikai infrastruktúráért felelős tárcához rendelné, tehermentesítve ezzel a tisztán üzleti szabályozásért felelős gazdasági minisztériumot.

EZ IS ÉRDEKELHET Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni? A magyar államadósság átlagos hátralevő futamideje 5,5 év, ami rövidebb, mint a régió más országaira jellemző 6-8 év, és rövidebb az EU és az Eurózóna 8-8,5 éves átlagánál is.

Bokros kitért a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) feladataira is. Kiemelte, hogy az állam bizonyítottan rossz gazda, ezért a visszaszerzett vagyonelemeket – mint például a repülőteret vagy a banki részesedéseket – nem szabad állami kézben tartani.

Ezek gyors és átlátható privatizációjára van szükség, ráadásul az eladásból származó valós piaci bevételek mutatnák meg a társadalomnak, mekkora volt az elmúlt tizenhat év tényleges vagyonvesztése és pazarlása.