Kiszivárgott, szép csendben csődbe ment egy autógyártó: komoly bajba kerülhetnek, akik ilyen autót vettek

Egy autógyártó eltűnése nemcsak a márka jövőjét, hanem a már meglévő autók tulajdonosait is komoly bizonytalanságba sodorhatja. Mi történik a garanciával, honnan lehet majd alkatrészt szerezni, és ki javítja meg az autót, ha a gyártó csődbe megy? A kisebb, új márkák vásárlói különösen nagy kockázatot vállalhatnak, az elmúlt évtizedek példái pedig azt mutatják, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen körülmények között tűnik el egy autómárka Európából.

Egy autó megvásárlásával nem ér véget a kapcsolat a gyártóval: éveken keresztül szükség lehet szervizre, alkatrészekre és garanciális javításokra is. De mi történik akkor, ha időközben a márka eltűnik a piacról, vagy maga a gyártó megy csődbe?

2026 tavaszán fizetésképtelenséget jelentett a német Lada-importőr. A kínai elektromosautó-gyártó Aiways kapcsán pedig az ADAC tagjai kezdtek aggódni a vállalat megszűnéséről szóló hírek miatt. A szervezet maga is megpróbált utánajárni annak, hogy jogosak-e a vásárlók félelmei. A szervezet arra volt kíváncsi, hogy az Aiways ügyfeleihez ki fordulhatnak, ha autójukhoz egy javítás miatt alkatrészre van szükség, illetve kihez fordulhatnak garanciális probléma esetén. A gyártó azonban a megkeresésre nem reagált.

A vásárlók közül többen szintén azt tapasztalták, hogy az Aiways nem elérhető. Arnulf Thiemel, az ADAC landsbergi műszaki központjának munkatársa szerint ez fogyasztóvédelmi szempontból elfogadhatatlan, hiszen nem tudni, lesz-e bármilyen folytatás.

Egy kisebb gyártó csődje nagyobb kockázatot jelent

A fogyasztóknak érdemes óvatosnak lenniük, amikor olyan új, még nem meghonosodott autómárka modelljét vásárolják meg, amelyből kevés példányt értékesítettek. Az Aiwaysből például 2020 óta valamivel több mint ezer autót helyeztek forgalomba Németországban.

Egy nagy gyártó eltűnése esetén általában még hosszú éveken keresztül rendelkezésre állnak az alkatrészek, és megfelelő számú szerviz is marad, amely képes elvégezni a javításokat. Ennek oka az is, hogy a beszállítóknak gazdaságilag megéri tovább gyártani az adott alkatrészeket, ha nagy mennyiségű autó van még forgalomban. A kisebb, új gyártók esetében azonban egészen más lehet a helyzet. Ha egy ilyen vállalat nehéz helyzetbe kerül, a vásárlók jóval nagyobb kockázatnak vannak kitéve.

Már az új fékbetétek beszerzése is problémát jelenthet, vagy a diagnosztikai berendezéseké, amelyek nélkül bizonyos hibákat nem lehet kijavítani

- figyelmeztetett Thiemel.

A digitális funkciók is eltűnhetnek

Nem csupán a fizikai alkatrészek miatt kell aggódni egy autógyártó csődje esetén. A modern autók egyre több funkciója ugyanis internetes vagy szerveralapú szolgáltatásokhoz kötődik. Egy gyártó megszűnésével problémássá válhatnak például a navigációs frissítések, az okostelefonos alkalmazásokkal való összeköttetések vagy egyes online funkciók használata.

Különösen problémás, hogy ezek a szolgáltatások gyakran szerveralapúak, és a gyártó működésének leállásával megszűnhetnek

- mondta a szakértő. Ha egy autómárka fizetésképtelenné válik, a gyártó többé nem, vagy csak korlátozottan tud alkatrészeket biztosítani. Az érintett tulajdonosoknak ezért más források után kell nézniük.

Ilyenkor érdemes lehet felkeresni a korábbi márkaszervizeket, ahol még lehetnek raktáron maradt alkatrészek. Szóba jöhetnek a független alkatrész-kereskedők, illetve olyan kereskedők is, akik kifejezetten a megszűnt márka modelljeihez kínálnak alkatrészeket.

A garanciális javításoknál jöhet a legnagyobb probléma

Az újautó-vásárlók számára különösen kellemetlen helyzetet teremthet, ha a gyártó éppen a garanciaidő alatt megy csődbe.

Egy új autó meghibásodása esetén a vásárlónak alapvetően két fontos kapcsolattartója van: az eladó, vagyis a kereskedő, valamint maga a gyártó. Az eladónak két éven keresztül kell orvosolnia a kellékszavatosság körébe tartozó hibákat, miközben a gyártók általában legalább két év garanciát vállalnak a fontosabb alkatrészekre. Az elektromos autók nagyfeszültségű akkumulátorára ez az idő jellemzően akár nyolc év is lehet. A gyártó csődje azonban az egyik fontos biztosítékot megszüntetheti.

A garanciális szolgáltatásokat, mindenekelőtt a javításokat, ilyenkor már nem végzik el - magyarázta Klaus Heimgärtner, az ADAC jogásza. Elméletileg a tulajdonos kártérítési igényt jelenthet be a felszámolási eljárás során, ennek azonban kevés gyakorlati haszna lehet.

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A kereskedő sem feltétlenül javítja meg garanciában

A probléma abból adódik, hogy normál esetben a garanciális javítás költségeit a gyártó fizeti ki a kereskedőnek vagy a szerviznek. Ha azonban a gyártónál már nincs pénz, a kereskedő sem biztos, hogy vállalja a javítást.

Ha azonban már nincs pénz, a kereskedő nem kapja meg a javítás ellenértékét, ezért el fogja utasítani a garanciális javítást

- fogalmazott a jogász, aki szerint ráadásul a vásárló a gyártói garancia alapján nem követelheti közvetlenül egy márkakereskedőtől vagy márkaszerviztől, hogy végezze el a javítást.

Új márkánál érdemes lehet lízingelni

A szervezet ezért azt tanácsolja, hogy akik egy új, még kevéssé ismert autómárka mellett döntenek, ne csak a hagyományos autóvásárlást vegyék számításba. Alternatívát jelenthet például az autó-előfizetés vagy a lízing. A lízing egyik fontos előnye, hogy általában nem maga az ügyfél, hanem a lízingcég a jármű tulajdonosa.

A vevőnek egy gyártói csőd esetén továbbra is marad kapcsolattartója, és legkésőbb a lízing- vagy bérleti időszak végén visszaadhatja a járművet

- mondta Heimgärtner.

Nem ez az első eset: így jártak korábban más márkák ügyfelei

Nem az Aiways az első autómárka, amelynek eltűnése bizonytalanságot okoz a tulajdonosok körében. Az elmúlt évtizedekben több olyan gyártó is akadt, amely csődbe ment, kivonult Európából vagy teljesen átalakult. A korábbi példák azt mutatják, hogy a tulajdonosok helyzete nagyban függ attól, mi történik a márka eltűnése után.

Az egyik legismertebb eset a már említett Saab, amely 2011-ben ment csődbe. A svéd gyártó megszűnése azonban nem jelentette azt, hogy azonnal eltűntek volna az alkatrészek és a szervizek. A Saab alkatrészellátásáért felelős vállalata külön működött tovább, így a tulajdonosok számára hosszabb távon is biztosított maradt az atrészek utánpótlása. Azaz még egy gyártó csődje után sem feltétlenül válnak egyik napról a másikra javíthatatlanná az autók.

Más volt a helyzet a Daewoo esetében. A koreai gyártó 2000-ben ment csődbe, ezt követően pedig több bemutatóterem és szerviz is bezárt. A tulajdonosoknak emiatt nehezebb lett hivatalos szervizt találniuk. A történet végül rendezettebb irányt vett, miután a General Motors átvette a Daewoo autóipari érdekeltségeit, és Európában fokozatosan Chevrolet márkanéven folytatta a forgalmazást.

A MG Rover 2005-ös összeomlása szintén fontos példa. A brit autógyártó csődje jelentős bizonytalanságot okozott, de az alkatrészellátás nem szűnt meg azonnal. Az alkatrészüzletág külön működött, így a már meglévő autókhoz továbbra is lehetett pótalkatrészeket biztosítani. A márka később kínai tulajdonba került, az MG név pedig végül visszatért az európai piacra.

Egészen más történet a Chevrolet európai kivonulása, amely nem csődhöz kapcsolódott. A General Motors 2013-ban jelentette be, hogy a Chevrolet márkát - a Corvette és a Camaro kivételével - fokozatosan kivonja Európából. Ez a meglévő ügyfelek számára jóval kevésbé kockázatos helyzetet jelentett, mivel az anyacég mögött továbbra is megvolt a szükséges pénzügyi és szervezeti háttér. Az alkatrészellátást és a garanciális kötelezettségeket is tovább biztosították, több korábbi márkaszerviz pedig a kivonulás után is foglalkozott Chevrolet-modellekkel.

A korábbi példák alapján tehát nem önmagában az jelenti a legnagyobb problémát, ha egy autómárka eltűnik egy piacról. A döntő kérdés az, hogy miért tűnik el, és mi marad utána. Egy nagy autóipari csoport által tudatosan megszüntetett márka esetében általában van lehetőség az alkatrészellátás és a szervizháttér fenntartására. Egy kis, önálló gyártó csődje viszont könnyen azt eredményezheti, hogy az alkatrészek beszerzése, a diagnosztika és a garanciális javítások is komoly problémává válnak.