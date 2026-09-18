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Gazdaság

Komoly összeg gyűlt össze a magyar kincstárban: történelmi rekordot döntött az állami tartalék

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 11:27

Történelmi csúcsra emelkedett a nyár folyamán a kormányzat likvid betéteit tartalmazó Kincstári Egységes Számla (KESZ) egyenlege, amely a Magyar Nemzeti Bank rekordnagyságú devizatartalékával együtt masszív pénzügyi védőhálót biztosít az országnak. A kiemelkedő tartalék felhalmozása elsősorban a sikeres állampapír-kibocsátásoknak és az uniós források előfinanszírozásának köszönhető, ami a következő évre fordulva az államadósság csökkentését is érdemben támogathatja - közölte a Portfolio.

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Július végére a központi kormányzat betéteinek összege egyetlen hónap alatt megduplázódott, és elérte az 5512,7 milliárd forintos rekordot. Ebből több mint 3445 milliárdot tettek ki a forintbetétek, és megközelítőleg 2067 milliárdot a devizabetétek. Bár a legfrissebb adatok szerint augusztusban az egyenleg 4300 milliárd forint közelébe mérséklődött, a csökkenés természetes következménye volt annak, hogy az állam több mint 2100 milliárd forintot fordított az uniós programok előfinanszírozására. Komoly eredménynek számít, hogy ekkora kifizetés mellett a számla egyenlege mindössze 1200 milliárd forinttal apadt.

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A júliusi ugrás hátterében alapvetően két tényező állt. Egyrészt a költségvetés példátlan, 520 milliárd forintot meghaladó havi többlettel zárt, amit a takarékoskodás mellett egyszeri és szezonális hatások

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segítettek. Másrészt az Államadósság-kezelő Központ rendkívül sikeres hónapot zárt, hiszen 3 milliárd euró értékben bocsátott ki devizakötvényeket, és közel 1200 milliárd forintnyi hazai állampapírt is értékesített, miközben nem terhelte a kasszát jelentősebb lejárat vagy kamatfizetés.

A kormányzati mozgástér stabilitását tovább erősíti, hogy augusztus végére a jegybank devizatartaléka is soha nem látott szintre, 63,5 milliárd euróra nőtt az egy évvel korábbi 48,4 milliárd euróról. A közelmúlt globális válságai egyértelműen megmutatták, hogy bár a magas likviditás fenntartásának vannak költségei, a biztonságos állami gazdálkodáshoz elengedhetetlen a jelentős tartalék felhalmozása.

 

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A jelenlegi bőséges likviditás legfőbb oka a mintegy 10 milliárd eurós uniós Helyreállítási Alap (RRF) megelőlegezése. A kormánynak augusztus végéig kellett megállapodnia az Európai Bizottsággal, a brüsszeli utalások azonban várhatóan csak az év vége felé érkeznek meg. Addig az állam a meglévő tartalékokból finanszírozza a projekteket.

Amikor a pénz ténylegesen befolyik, a kincstári számla újra feltöltődik. Amennyiben a kormányzat a korábbi gyakorlatnak megfelelően a beérkező eurót forintra váltja a jegybanknál, az MNB devizatartaléka akár a 70 milliárd eurót is meghaladhatja. Hosszabb távon ez azt jelenti, hogy az ország jelentős mozgástérrel fut neki a 2027-es évnek, hiszen a kormánynak nem lesz szüksége akkora nettó állampapír-kibocsátásra, és a meglévő forrásokból kényelmesen fedezheti a költségvetési hiányt, valamint a lejáró papírokat, ami végső soron az államadósság mérséklődéséhez vezet.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #állampapír #európai unió #államadósság #deviza #európai bizottság #költségvetés #gazdaság #ákk #magyar nemzeti bank
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Az állampapírok jegyzése és kereskedése az árfolyam alapján történik és ebből adódik a piacon elérhető hozam (ld. hozam oszlop alább). Egy elméleti példában szereplő egyszerű kötvényt a névérték (pl. 10 ezer forint) 100%-án bocsátanak ki, és ahogy haladunk előre az időben az első kamatfizetésig (esedékesség napja), úgy a piacon elérhető nettó árfolyamhoz hozzá kell adni a még kifizetetlen kamat időarányos részét is. E két tétel összege adja a bruttó árfolyamot, amely mellett ténylegesen hozzá juthatunk a megvásárlandó papírunkhoz.

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