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Debrecen, 2019. március 22.Lottószelvényeket tölt ki egy játékos Debrecenben, a Szerencsejáték Zrt. Darabos utcai lottózójában 2019. március 22-én. Minden idõk harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 38. játékhéten

Pénzcentrum
2026. szeptember 19. 19:18

Kihúzták az Ötöslottó 2026/38. heti nyerőszámait, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Lássuk, elvitte-e valaki a 3 milliárd 250 millió forintos főnyereményt.

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Élőben közvetítettük az Ötöslottó sorsolását. Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

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Ötöslottó 38. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

3; 37; 69; 73; 86

Ezen a játékhéten (38.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 3 milliárd 660 millió forint lesz a következő, 39. heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 38. héten:

  • 4 találat: egyenként 1 755 085 Ft
  • 3 találat: egyenként 26 515 Ft
  • 2 találat: egyenként 3 780 Ft
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Jokerszám: 207553

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren. A 39. héten ezért 70 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

Címlapfotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 

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