Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/38. heti, pénteki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki az európai szuperlottó főnyereményét!
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 38. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2026/38. heti nyerőszámait, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Lássuk, elvitte-e valaki a 3 milliárd 250 millió forintos főnyereményt.
Élőben közvetítettük az Ötöslottó sorsolását. Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!
Ötöslottó 38. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
3; 37; 69; 73; 86
Ezen a játékhéten (38.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 3 milliárd 660 millió forint lesz a következő, 39. heti sorsoláson az Ötöslottón.
További nyeremények az Ötöslottón a 38. héten:
- 4 találat: egyenként 1 755 085 Ft
- 3 találat: egyenként 26 515 Ft
- 2 találat: egyenként 3 780 Ft
Jokerszám: 207553
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren. A 39. héten ezért 70 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
Címlapfotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
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