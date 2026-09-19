Vallottak a villanyautósok: kiderült a kellemetlen igazság, amitől rengeteg autótulaj félt

A villanyautósok 97 százaléka elégedett járművével, 90 százalékuk pedig újra elektromos autót venne. Ez derül ki a német ADAC felméréséből, amely több mint ezer olyan autóst kérdezett meg, akik rendszeresen használják elektromos autójukat a mindennapokban. Bár a töltési infrastruktúrával és a téli hatótávval kapcsolatban akadnak kritikák, az összkép egyértelműen pozitív.

Az elektromos autókat övező viták továbbra sem csillapodnak: sokan a hatótáv, a töltési lehetőségek vagy a mindennapi használhatóság miatt kételkednek bennük. A német autóklub, az ADAC ezért azok véleményére volt kíváncsi, akik már napi szinten használnak villanyautót. Az eredmények alapján a tulajdonosok döntő többsége elégedett a technológiával, és a következő autójának is elektromos modellt választana.

Az ezer főnél is több résztvevővel készült kutatásban olyan autósokat kérdeztek meg, akik rendszeresen használják elektromos járművüket. A válaszadók kétharmada évente legalább 200 napon közlekedik villanyautóval, vagyis nem alkalmi használókról van szó. Az esetek többségében az elektromos modell a háztartás első számú autója.

A felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a tulajdonosok rendkívül elégedettek járművükkel. A megkérdezettek 97 százaléka elégedettnek vagy nagyon elégedettnek mondta magát, miközben csupán 1 százalék nyilatkozott negatívan. Az elégedettség ráadásul nem függött jelentősen az autó korától vagy gyártási évétől.

A belső égésű motoros autóról való átállás sem okozott különösebb nehézséget. Azok közül, akik korábban más hajtásláncú autót használtak, több mint 90 százalék egyszerűnek vagy nagyon egyszerűnek nevezte a váltást.

Az elektromos autó sok háztartásban már nem második, kiegészítő jármű. A válaszadók 84 százaléka első autóként használja, miközben 73 százaléknál ez az első elektromos modell a családban. A tapasztalatok ugyanakkor eltérőek: a tulajdonosok 19 százaléka már legalább öt éve elektromos autóval közlekedik, míg 35 százalékuk az elmúlt másfél évben váltott.

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Bár az összkép pozitív, a felhasználók több problémára is felhívták a figyelmet. A leggyakoribb kritikák közé tartozik a téli hatótávcsökkenés. A megkérdezettek egynegyede kifejezetten zavarónak tartja a nyári és téli hatótáv közötti különbséget, további 29 százalék pedig időnként bosszantónak érzi azt.

Szintén visszatérő panasz, hogy a valós használat során elérhető hatótáv gyakran elmarad a gyártók által kommunikált értékektől. Ezt a válaszadók 24 százaléka komoly problémaként említette, és további 24 százalék részben elégedetlen ezen a téren.

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A köztéri töltési infrastruktúra megítélése már jóval visszafogottabb. Bár a tulajdonosok mintegy kétharmada elégedett a nyilvános töltési lehetőségekkel, a rendszer még mindig elmarad az autókkal kapcsolatos elégedettségi szinttől. A legtöbben a magas töltési költségeket, az árak nehéz összehasonlíthatóságát, valamint a különböző tarifák és elszámolási rendszerek átláthatatlanságát kifogásolták. A gyorstöltő állomásokon emellett több helyszíni szolgáltatást is szívesen látnának.

A kutatás egy kevésbé tárgyalt problémára, a biztonságérzet kérdésére is rámutatott. A válaszadók több mint fele nem érzi magát teljesen biztonságban éjszakai töltés közben. A nőknél ez különösen hangsúlyos: 67 százalékuk állította, hogy biztonsági okok miatt módosítja éjszakai töltési szokásait, míg a férfiaknál ez az arány 49 százalék. A megkérdezettek harmada tudatosan kerüli az éjszakai töltést a nyilvános töltőparkokban.

A felhasználók szerint a jobb közvilágítás és a kamerás megfigyelés jelentősen javíthatná a biztonságérzetet. Sokan emellett kedvezőbb helyszínválasztást, személyzet jelenlétét és rendezettebb környezetet is fontosnak tartanának.

A jövőre vonatkozó válaszok egyértelműek. A villanyautó-tulajdonosok 90 százaléka a következő autóvásárláskor is elektromos modellt választana, míg mindössze 5 százalék zárta ki ezt a lehetőséget.

Az ADAC kutatása alapján tehát az elektromos autók tulajdonosai alapvetően elégedettek a technológiával, és többségük szerint a váltás nem jelentett komoly kihívást. Ugyanakkor a hatótáv téli csökkenése, a valós és gyári adatok közötti eltérések, valamint a nyilvános töltés költségei és átláthatósága továbbra is olyan területek, ahol a felhasználók érdemi fejlesztéseket várnak.