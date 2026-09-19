A jogosultság megállapítása automatikusan, a NAV adatbázisa alapján történik.
Rendkívüli! Hatalmas vidékfejlesztési programot jelentett be a kormány: közel kétmillió magyar sorsa változhat meg
Tizenkét milliárd forintot különít el a kormány 2027-ben a Szent István Vidékfejlesztési Programra. Közel kétmillió ember életét érinthetik a támogatások.
A pénteken megjelent kormányhatározat alapján legfeljebb 12 milliárd forintos keretösszeggel indul el a Szent István Vidékfejlesztési Program 2027-es szakasza. A közel kétmillió embert érintő, a helyi közösségek döntéseire építő kezdeményezés kísérleti fázisa már idén ősszel megkezdődik tíz kiválasztott mikrotérségben - derült ki a Magyar Közlönyből.
A jövő évi költségvetés tervezésekor Kármán András pénzügyminiszter feladata lesz a szükséges többletforrás biztosítása. A program szakmai irányításáért Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter felel, míg a lebonyolításért a Magyar Államkincstár felelős, amellyel az év végéig kötik meg a szerződést. Az előkészítő munkák már elindultak.
A kezdeményezés első, tesztjellegű szakasza idén ősszel száz településen, mintegy 97 ezer lakos bevonásával indul el. A helyszíneket a 2024-es jövedelmi és fejlettségi mutatók alapján választották ki, különös tekintettel az országos átlagtól elmaradó régiókra. A tesztfázisba alföldi, hegy- és dombvidéki, valamint eltérő gazdasági adottságú – például mezőgazdasági, ipari vagy turisztikai – területek egyaránt bekerültek, hogy a modellt a legváltozatosabb körülmények között tehessék próbára.
A kormány a Szent István Programot nem egyszeri pályázatnak, hanem egy hosszabb távú vidékfejlesztési rendszer alapjának szánja, amelynek lényege, hogy a helyi közösségek maguk határozhatják meg a legfontosabb beruházásokat.
A fejlesztések köre a közlekedéstől és az energetikától kezdve az egészségügyön át egészen a turizmusig terjedhet. Fontos szempont, hogy az új rendszer nem váltja ki a már meglévő támogatási formákat – például a Magyar Falu Programot vagy a LEADER-forrásokat –, hanem azokat kiegészítve működik majd.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A kísérleti időszak tapasztalataira építve a program országos kiterjesztése a tervek szerint 2027. augusztus 20-án indul el. A teljes kiépülést követően a kezdeményezés több mint kétezer települést és 1,85 millió embert érinthet.
Magyar Péter még szeptember elején az Országgyűlésben azzal indokolta a konstrukció létrehozását, hogy a fejlesztési döntéseket a lehető legközelebb kell vinni a helyi közösségekhez. A 2027-re jóváhagyott 12 milliárd forintos keret nem a program többéves összköltségét jelenti, hanem a jövő évi megvalósításra szánt többletforrás felső határát.
A tervezet megvalósításának legnagyobb akadálya jelenleg a finanszírozás. Felmerült az olajvállalatokat terhelő extraprofitadó bevezetése is, ám ez komoly uniós jogi akadályokba ütközhet.
Továbbra is rács mögött marad Fásy Ádám felesége, Gurzó Mária, akit másfél héttel ezelőtt tartóztattak le az NKA-botránnyal kapcsolatban.
Történelmi csúcsra emelkedett a nyár folyamán a kormányzat likvid betéteit tartalmazó Kincstári Egységes Számla (KESZ) egyenlege.
Megállhat a Magyar Nemzeti Bank nyári kamatcsökkentési sorozata, miután az Európai Központi Bank és az amerikai Fed is 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatot.
Fontos döntéseket hozott a kormány: vagyonosodási vizsgálatok indulnak, a koncessziókat is felülvizsgálják
Tíz órától kormányzati tájékoztatót tart Magyar Péter miniszterelnök és a kormányszóvivők, ahol a szerdai kormányülés döntéseiről számolnak be.
Újrakezdte a tárgyalásokat a magyar kormány a Norvég Alap Magyarországnak járó fejlesztési forrásairól.
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) pénteken.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az orosz energiáról való leválásról és a Paks II. beruházás év végi felülvizsgálatáról is beszélt.
Súlyos érveket hozott a bíróság Jellinek Dániel letartóztatása mellett: kiderült, miért került rács mögé a milliárdos
A döntés nem végleges, mivel a gyanúsítottak és védőik fellebbezést nyújtottak be.
Erősödött kissé a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Magyar Péter fontos bejelentéseket tett: ekkor jöhet a nyugdíjas SZÉP-kártya, húsz évre visszamenőleg vizsgálódhat a NAV
Húsz évre visszamenőleg vizsgálja majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a magas beosztású politikusok és családtagjaik vagyonosodását.
Megszólalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az árrésstopról: haladéktalanul kivezetnék az intézkedést
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint az árrésstop tartós fenntartása már nem szolgálja hatékonyan sem az infláció elleni fellépést.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei rakomány alá rejtve találtak rá öt kölyökkutyára Komárom-Esztergom vármegye egyik útszakaszán.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 8,55 pontos, 0,01 százalékos csökkenéssel, 154 173,40 ponton zárt csütörtökön, minimálisan elmaradva az előző napi történelmi csúcsától.
Drasztikus takarékoskodásba kezdett a főváros: befagyasztják a kiadásokat, hogy októberben még ki tudják fizetni a béreket
Budapest vezetése minden nem létfontosságú kiadást befagyasztott, valamint létszám- és beruházási stopot rendelt el a főváros működőképességének fenntartása érdekében.
Ledobta a bombát az MNB új vezetése: 30 ezer oldalnyi irat rántja le a leplet a Matolcsy-korszak titkairól
Mintegy harmincezer oldalnyi dokumentumot adott át a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a korábbi vezetés működését vizsgáló parlamenti bizottságnak.
A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetéssel és más korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítja őket a csaknem tízmilliárd forintos kárt okozó Volán-ügyben.
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.