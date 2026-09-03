A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba

A magyar utazók továbbra is árérzékenyek, de egyre inkább a kiszámíthatóságot, a kényelmet és a biztonságot keresik – mondta a Pénzcentrumnak Stanislav Zeman, az ITAKA Hungary új ügyvezető igazgatója. A szakember szerint tévhit, hogy a saját szervezésű út mindig olcsóbb: a nagy utazási irodák csoportszintű beszerzései sok esetben kedvezőbb csomagárakat eredményezhetnek, különösen családok és all inclusive nyaralások esetében. Zeman beszélt a 2026–2027-re várható áremelkedésről, a magyar piac sajátosságairól, a dinamikusan növekvő körutazásokról, az Egyiptomban és Albániában rejlő lehetőségekről, valamint arról is, miért lehet mérföldkő a Budapest–Phuket közvetlen charterjárat elindítása.

Pénzcentrum: Mióta dolgozik a magyarországi piacon?

Stanislav Zeman: Tulajdonképpen ez még csak a második hetem Magyarországon, tehát nagyon friss élmény számomra. Korábban persze jártam már az országban, turistaként is több helyen megfordultam. Szakmai szempontból akkor kerültem kapcsolatba a magyar piaccal, amikor az Itaka belépett Magyarországra. Nyolc éve dolgozom az Itaka-csoportban, ebből hét évet a cseh Čedoknál töltöttem. Amikor az Itaka elindult Magyarországon, a prágai termékcsapat is segített a magyar piacra lépésben. A csoporton belül sok szállodai és utazási termék hasonló több országban is, ezért a meglévő know-how-t át tudtuk adni a magyar kollégáknak. Így indult el a csomagajánlatok technikai bevezetése Magyarországon.

És turistaként milyen benyomásai vannak Magyarországról?

Nagyon szeretem az országot. Teljesen más, mint például Szlovénia, Csehország vagy Ausztria. Magyarország sokkal síkabb, nincsenek magas hegyei, amelyeket egyébként nagyon szeretek, de pont ez adja a különlegességét. Ami igazán megfogott, az az emberek kedvessége, az ételek, a borok és természetesen a történelem. Nagyon szeretek utazni, érdekel a földrajz és a történelem, ezért ebből a szempontból Magyarország kifejezetten izgalmas számomra.

A vállalat több közép-európai piacon is jelen van. Miben látja a legnagyobb különbséget a magyar, a lengyel és a cseh utazók igényei között?

Rövid időt töltöttem eddig itt, de a csoporton belül sokat beszélünk a piacok közötti különbségekről. Közép-Európában élünk, sok mindenben hasonlítunk egymásra, de közben fontos eltérések is vannak. Amit eddig látok, hogy a magyar ügyfelek számára nagyon fontos a stabil, komplex termék, szeretik, ha egyben kapják meg a teljes csomagot: repülőjegyet, szállást, transzfert, biztosítást, helyi segítséget. Ezt sokan azzal magyarázzák, hogy a magyarok nem beszélnek elég jól angolul, de szerintem ez legalább annyira a kényelemről is szól.

Nagyon hektikus időket élünk. Nem mindenkinek van ideje és energiája arra, hogy maga építse fel az utazását: külön repülőjegyet keressen, szállást foglaljon, transzfert intézzen, biztosítást kössön. A magyar utas szereti a kényelmet.

A magyar piacot erősen befolyásolják a fapados légitársaságok is.

Igen, ez nagy különbség például a cseh piachoz képest. Csehországban a low-cost légitársaságok jelenléte sokkal korlátozottabb, főleg Prágára koncentrálódik, és onnan sincs annyi járat, mint Budapestről. Magyarországon, különösen Budapesten, a Wizz Airrel, a Ryanairrel és más légitársaságokkal rengeteg európai célállomás elérhető. Ez azt jelenti, hogy a magyar utasnak több lehetősége van, és természetes módon keresi a legjobb ár-érték arányt. De attól még, hogy valaki külön-külön foglalja le a repülőt, a szállást és a transzfert, nem biztos, hogy végül olcsóbban jön ki.

Stanislav Zeman

Sokan azt gondolják, hogy saját szervezésben mindig olcsóbb utazni.

Ez nagyon tipikus gondolkodás Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon is. Mindenki azt hiszi, hogy maga olcsóbban össze tudja rakni az utazást, mint egy utazási iroda. Én magam is sokat utazom hátizsákkal, tehát ismerem az egyéni utazás világát is. De a szakmai tapasztalatom alapján látom, hogy milyen árakon szerződünk szállodákkal, légitársaságokkal, transzferszolgáltatókkal: ha ezeket egy csomagba tesszük, sokszor kedvezőbb árat tudunk adni, mint amit az utas egyénileg elérne. Ez különösen igaz a családokra és az all inclusive tengerparti utakra. Egy pár talán könnyebben utazik kevesebb segítséggel, de amikor valaki anya vagy apa lesz, megváltoznak a szempontok, akkor már a biztonság, a kényelem és a kiszámíthatóság kerül előtérbe.

És a biztosítás, illetve a helyi segítség is fontosabbá válik.

Pontosan. Ha történik valami külföldön, akkor az utasnak szüksége van arra, hogy az utazási iroda segítsen. Elég csak körülnézni a világban: természeti katasztrófák, tüzek, háborús helyzetek, váratlan események. Ilyenkor nagyon fontos, hogy az utas tudja: ha baj van, az iroda gondoskodik róla, és segít biztonságban hazajutni. Ez az egyik legfontosabb különbség az egyéni utazás és az utazási irodával szervezett út között: a kényelem és a biztonság.

Ön hogy látja, a magyar utas lojális egy adott utazási irodához?

Ez a személyes véleményem, de szerintem a lojalitás nagyon sokszor az árnál kezdődik és ott is ér véget. Mindannyian árérzékenyek vagyunk, ugyanakkor persze nem csak az ár számít, hanem az is, hogy az utas milyen értéket kap a pénzéért. Nekünk a méretünk miatt jelentős előnyünk van: közösen vásárolunk repülőkapacitásokat több piacra, a szállodai szerződések is csoportszinten készülnek. Egy szerződéskötő nemcsak a lengyel piacra tárgyal, hanem a magyar, cseh, szlovák, sőt bizonyos desztinációkban a balti piacokra is. Ez hatékonyabb működést jelent, és jobb alkupozíciót ad. A magyar ügyfél ebből a vásárlóerőből profitálhat.

Tehát a jó ár az első számú szempont?

Inkább úgy mondanám: jó minőség jó áron. Ez a lényeg. Igyekszünk innovátorok lenni a piacon, olyan új desztinációkat szeretnénk megnyitni az utasok előtt, amelyek korábban kevésbé voltak elérhetők. Ezt Csehországban már megtapasztaltuk a Čedokkal. Amikor elkezdtük a munkát, a Čedoknak körülbelül 27 ezer utasa volt, miközben a nagy versenytársak 300 ezer körül jártak. Az Itaka know-how-jával és új desztinációkkal nagyon gyors növekedést értünk el. Valami hasonlót szeretnénk Magyarországon is: nemcsak meglévő úti célokat kínálni, hanem új trendeket is behozni.

Mely utazási trendek határozzák meg jelenleg a piacot?

Ha tengerparti nyaralásról beszélünk, a tömegpiaci desztinációk természetesen továbbra is erősek: Törökország, Görögország, Olaszország, Spanyolország. Ezek mindig népszerűek lesznek. De más piacokon azt látjuk, hogy a Kanári-szigetek nagyon erősek, ahogy Madeira is. Albániát szintén sikeresen vezettük be több piacon, Magyarországon is.

Albániával kapcsolatban azért gyakran felmerülnek kritikák, elsősorban a szolgáltatások minősége és az infrastruktúra fejlettsége miatt.

Én sokszor jártam Albániában, és azt tudom mondani, hogy a szállodák minősége nagyon sokat fejlődött. A csoportunknak heti 45-50 járata is van Albániába, és nagyon jelentős szállodai kapacitással dolgozunk ott. Ismerjük a piacot, tudjuk, mely szállodák biztonságosak és megfelelőek az ügyfeleink számára.

Persze Albánia nem Közép-Európa. Vannak olyan részek, ahol az infrastruktúra még fejlődik, és az utcák képe nem olyan, mint Ausztriában vagy Csehországban. De az ország nagyon gyorsan változik, rengeteg pénzt fektetnek a turizmusba, és szerintem biztonságos desztináció.

A klasszikus tengerparti utak mellett milyen új irányokat lát?

Erősödnek a körutazások és az egzotikusabb utak. Közép-Európából egyre többen érdeklődnek például Kína és Japán iránt. Ezek az utak ma már elérhetőbbek, mint korábban. Érdekes trend a rövidebb, intenzív utazások megjelenése is. Csehországban például bevezettünk egy rövid pekingi city breaket. Elsőre extrém ötletnek tűnt: öt-hat napos út, ebből három teljes nap Pekingben, de nagyon jól működik, mert az ár így alacsonyabb, az utas pedig rövid idő alatt kap egy erős élményt. Magyarországon is szeretnénk erősíteni a körutazásokat. Bevezettük például Grúziát, amely nagyon ígéretes desztináció, emellett Portugáliában, Madeirán, Portóban, Lisszabonban, Egyiptomban és Törökországban is kínálunk körutazásokat.

A tengerparti utak mellett mi a második legfontosabb termékvonal Magyarországon?

A körutazások. A tengerparti nyaralás természetesen a legfontosabb, de a körutazások is nagyon erősek. Emellett nagyon sikeresen indítottuk el a dinamikus csomagokat is.

Mit jelent pontosan a dinamikus csomag?

A technológiánknak köszönhetően össze tudjuk kapcsolni a szállodai adatbázisokat, a légitársasági foglalási rendszereket, a transzfereket és más szolgáltatásokat. Az utas így maga alakíthatja az utazását: eldöntheti, hány napra menne, három- vagy ötcsillagos szállodát választana, milyen időpontban utazna. A rendszer ezekből az igényekből állítja össze a lehető legjobb csomagot. Ez nagy szabadságot ad, miközben az utas továbbra is utazási irodai háttérrel és biztonsággal foglal. A csoporton belüli adatok alapján azt látjuk, hogy ez a típusú utazás nagyon gyorsan növekszik. A magyar piac különösen dinamikusan fejlődik ezen a területen.

Tud mondani egy igazán meglepő új desztinációt 2027-re?

A konkrétumok egy részéről még nem beszélhetek, még titok, de hamarosan indulnak az előértékesítések. Azt azonban elmondhatom, hogy több újdonságra készülünk, regionális repülőterekkel és új desztinációkkal is. Amit viszont már most nagyon fontosnak tartok kiemelni, az egy téli projektünk: a zanzibári járatok mellett elindítjuk a Budapest–Phuket közvetlen charterjáratot Thaiföldre. Ez történelmi jelentőségű projekt lehet Magyarországon: a Malév megszűnése óta először indul teljes charter közvetlenül Budapestről Phuket felé szélestörzsű repülőgéppel, Dreamlinerrel.

Mikor indul a járat?

Februárban, a Dreamlinerrel üzemeltetjük, az olasz Neos légitársasággal. A gép körülbelül 355 férőhelyes, modern fedélzeti szórakoztató rendszerrel, kényelmes ülésekkel. Lesz egy „light business” rész is a gép elején, jobb kiszolgálással, kényelmesebb ülésekkel, étel- és italkínálattal. Szerintem a magyar utasok számára ez új utazási élményt jelent majd: közvetlenül Budapestről elrepülni egy távoli nyaralódesztinációra, átszállás nélkül. Az út nagyjából 10-11 óra lesz, a széljárástól és az útvonaltól függően.

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Beszéljünk az idősebb utazókról. Sokan közülük ragaszkodnak a személyes utazási tanácsadóhoz. Hisz ebben a modellben?

Igen, nagyon is. Bár Magyarországon még csak rövid ideje vagyok, általánosságban azt gondolom, hogy Közép-Európában az idősebb utazók nagyon fontos célcsoportot jelentenek. Sokan közülük már felnevelték a gyerekeiket, több szabadidejük van, és az egészségi állapotuk is jobb, mint a korábbi generációké volt ebben az életkorban. Tovább élünk, aktívabbak vagyunk, és egyre többen szeretnék a pénzüket élményekre, utazásra költeni. Ezek az utasok sokszor nem akarnak mindent online intézni. Lehet, hogy nem beszélnek idegen nyelveket, nem bíznak az internetes foglalásban, vagy egyszerűen csak szeretik, ha van egy ember, akit ismernek és akiben megbíznak.

Tehát azt látja, a személyes kapcsolat esetükben kulcsfontosságú?

Igen. Sok ügyfél bízik abban a konkrét ügyintézőben, aki az utazási irodában ül, és akit már ismer. Ezért szeretnénk Magyarországon is erősíteni az értékesítési hálózatunkat. Fontos, hogy a kollégáink jól ismerjék a terméket, járjanak a desztinációkban, lássák a szállodákat, és valóban professzionális tanácsot tudjanak adni. Ha valaki bejön az irodába, és azt mondja: ide szeretnék utazni, ezek az igényeim, mit ajánlanak?, akkor pontos, személyre szabott választ kell kapnia.

Terveznek új irodákat nyitni Magyarországon tekintettel a senior korosztályra?

Igen. Szeretnénk bővíteni a hálózatot, különösen vidéken. A tapasztalatunk szerint a vidéki városokban nagyon jól működik a személyes értékesítés. Lengyelországban az Itakának több száz irodája van, Csehországban a Čedoknak körülbelül hetven, Szlovákiában is erős hálózat működik, ezt a logikát szeretnénk Magyarországon is követni. Az emberek sokszor először megnézik az ajánlatokat online, de amikor több száz hotel közül kell választani, szívesen beszélnek egy szakértővel. Különösen az idősebb utasok és a családok esetében nagyon fontos a személyes tanácsadás.

Közben az online foglalás is egyre fontosabb…

Természetesen. Figyeljük, hogyan foglalnak az emberek weboldalon vagy mobilalkalmazáson keresztül. A technológia számunkra is prioritás. Az értékesítési partnereinktől azt hallottam, hogy a foglalási rendszerünk az egyik legjobb a piacon, mert nagyon egyszerű használni. Én úgy szoktam mondani: olyan, mint a Booking.com, csak szakembereknek.

Albánia mellett melyik lehet a következő nagyon jó ár-érték arányú családi nyaralódesztináció? Bulgária, Horvátország, Törökország ismert választások, mi jöhet még?

Nehéz kérdés, mert az árak szinte mindenhol emelkednek. De ha ár-érték arányról beszélünk, Egyiptom továbbra is nagyon erős. Sőt, bizonyos szempontból verhetetlen. Nagyon jó a tenger, sok a jó minőségű szálloda, és rengeteg fakultatív program érhető el. Ez különösen érdekes a magyar utasoknál, mert azt látjuk, hogy a magyarok más közép-európai nemzetekhez képest szívesebben vesznek részt egynapos kirándulásokon.

Tehát a magyar utas nem csak a hotelben akar maradni.

Pontosan. A magyar vendég szeret pihenni a tengerparton, de közben meg akarja ismerni az országot is. Nem fél attól, hogy egy-két napot kirándulásra szánjon. Ez nagyon fontos különbség más piacokhoz képest. Egyiptom mellett látok jó lehetőséget Olaszország egyes új térségeiben is, ahol családoknak és pároknak is jó szállodákat tudunk kínálni. És bár az átlagár magasabb lehet a repülőjegy miatt, a Kanári-szigetek is nagyon jó ár-érték arányt adnak, különösen télen.

Télen azért a Kanári-szigetek nem olyan forrók, mint Egyiptom.

Ez igaz, de nem mindenki a kánikulát keresi. Sokan napsütést, kellemes klímát és jó programlehetőségeket szeretnének. Ezt a Kanári-szigetek egész évben biztosítani tudják.

Az árak folyamatosan emelkednek, mire számít 2026 és 2027 között?

Nagyon nehéz pontos számot mondani. Nem gondolom, hogy drasztikus, 10-15 százalékos emelkedésről kellene beszélni. Inkább néhány százalékos növekedés lehet, talán 5-7 százalék körül, de ez sok tényezőtől függ. Az utazási csomag árát rengeteg dolog befolyásolja: a helyi valuta árfolyama, az üzemanyagár, a szállodai árak, a repülőkapacitások. Nem mindig csak felfelé mozoghatnak az árak, bizonyos tényezők lefelé is hathatnak.

A magyar forint erősödése például befolyásolhatja az árakat?

Igen, természetesen. Ha a helyi valuta erősödik, az hatással lehet az árakra. Ugyanígy, ha gyengül, az is beépülhet a csomagárakba. Ezért nehéz előre pontosan megmondani, mennyi lesz az áremelkedés.

Üzleti szempontból megkönnyítené a működést, ha a régió valamennyi országa bevezetné az eurót?

Üzletemberként azt mondom: igen, természetesen. Nemcsak az utazási irodáknak, hanem az egész gazdaságnak egyszerűbb lenne. De tudom, hogy ennek érzelmi oldala is van. Csehországban is még mindig megtartottuk a koronát, és ott is hasonló viták vannak.

Gazdasági szempontból az euró egyszerűsítené a működést, de társadalmi és érzelmi szempontból ez mindig összetettebb kérdés.

A turizmust gyakran kritizálják a környezeti hatásai miatt. Mit tud tenni egy utazási iroda ezen a területen?

Több oldalról kell megközelíteni a kérdést. Az egyik a közlekedés. Olyan légitársaságokkal dolgozunk, amelyek modern repülőgépeket használnak. Az újabb gépek kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, csendesebbek, és kisebb a környezeti terhelésük. A másik fontos terület a szállodák kiválasztása. Amikor szerződünk egy hotellel, figyeljük, hogy milyen fenntarthatósági megoldásokat használ. Van-e például napelem, alkalmaznak-e helyi beszállítókat, használnak-e helyi farmokról származó alapanyagokat, szelektíven gyűjtik-e a hulladékot. Sok szálloda büszkén mutatja meg a saját kertjét, ahol zöldséget vagy fűszernövényeket termesztenek. Ezek apró dolgoknak tűnhetnek, de összeadódnak. És természetesen az is számít, hogy mi magunk mit teszünk. A saját irodáinkban is figyelünk a szelektív hulladékgyűjtésre, az energiatakarékosságra. Mindenki tud valamit tenni: lekapcsolni a villanyt, ha nincs rá szükség, csökkenteni a pazarlást, figyelni a hulladékra.

Az utasokat ez valóban érdekli, vagy végül csak az ár számít?

Őszintén szólva ez inkább a fiatalabb generációknak fontos. A Z generáció és a fiatalabb utazók sokkal érzékenyebbek erre. Az én generációm, az ötvenesek körében ez kevésbé van a prioritási lista élén.

De a fiatalok egyáltalán utaznak még utazási irodával?

Sokan mondják, hogy a fiatalok nem utaznak utazási irodával, de az adataink alapján ez nem teljesen igaz. Gyerekként, tinédzserként a szüleikkel utaznak, sőt sokan még a 20-as éveikben is, ugyanis nem repülnek ki a családi fészekből olyan hamar, mint pár évvel ezelőtt. Ez egy nagyon érdekes tendencia. Később néhány évre eltűnnek, önállóan szervezik az útjaikat. Aztán amikor családjuk, gyerekük lesz, visszatérnek az utazási irodákhoz. Ez nem feltétlenül trendi dolog, de ez az élet realitása. Amikor valakinek gyereke lesz, újra fontos lesz a biztonság, a kényelem és a kiszámíthatóság.

Képek: Gosztola Judit