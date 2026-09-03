Nem mindennapi hús érkezik a Lidl-be: mélyen a zsebébe kell nyúlnia, aki ebből akar vacsorázni

Nem mindennapi termék kerül a Lidl hűtőpultjaiba: szeptember 3-tól kilónként 59 990 forintért kínálnak magyar Wagyu marhahátszínt és marharostélyost. Bár a Wagyu világszerte a prémium húsok közé tartozik, az ár még így is látványosan kilóg egy diszkontlánc megszokott kínálatából. Ráadásul ugyanebben az akcióban több más Wagyu-termék is megjelenik, jóval alacsonyabb kilóáron.

Szeptember 3. és 6. között egészen szokatlan árcédulával találkozhatnak a Lidl vásárlói: a Faluvégi Hús Wagyu marhahátszíne és Wagyu marharostélyosa kilogrammonként 59 990 forintba kerül, ráadásul mindkét terméket „Szuper árként” hirdeti az áruházlánc. Az akciós újság szerint a húsok változó kiszerelésben lesznek kaphatók.

Az összeg különösen akkor feltűnő, ha az akcióban szereplő többi húshoz viszonyítjuk. A 220 grammos wagyu marhanyaksteak 4599 forintba kerül, ami 20 905 forintos kilóárat jelent, míg a szintén 220 grammos marhacombsteakért 3599 forintot kérnek, kilogrammra átszámítva 16 360 forintot. A marhahamburgerhús két 125 grammos húspogácsája 2299 forint, vagyis annak kilója 9196 forintra jön ki.

Az akciós újság szerint szeptember 3-tól 6-ig érhető el a termék az üzletekben. (Forrás: Lidl)

A közel 60 ezer forintos ár már a közösségi médiában is felkeltette a figyelmet. Redditen külön bejegyzés született az ajánlatról, ahol a hozzászólók egy része éppen azon értetlenkedett, hogyan lehet az 59 990 forintos kilóár „szuper ár”, illetve hogy a prémium termék elég nagy kontraszt az ugyanazon az oldalon szereplő sertéskaraj 1199 forintos kilós árával szemben. Mások viszont pont arra hívták fel a figyelmet, hogy a wagyu eleve rendkívül drága húsfajta. Egy TikTok videóban szintén arról panaszkodott a posztoló, hogy "marha jó" vétel a Lidl ajánlata, a kommentek között azonban itt is többen megjegyezték, hogy prémium termékről van szó.

Mitől kerül 60 ezer forintba egy kiló hús?

A wagyu nem hagyományos marhahús, a Lidl kínálatában szereplő Faluvégi Hús saját leírása szerint különlegességét a szarvasmarhák genetikai adottságai, speciális tartása és a fajta igényeihez igazított takarmányozás együttesen adja. A hús egyik legfontosabb jellemzője az erős, egyenletes márványozottság: a zsír az izomrostok között rakódik le, ennek köszönhetően sütés után különösen puha, porhanyós állagot kap. A vállalkozás tájékoztatása szerint a wagyu akár 30 százalékkal több egyszeresen telítetlen zsírsavat tartalmazhat, mint a legjobb minőségű európai fajták húsa, zsírtartalma pedig már körülbelül 7 Celsius-fokon olvadni kezdhet.

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Ez a termék ráadásul hazai: a Faluvégi Hús tenyészete a Hortobágyon található, ahol több mint 350 hektáron, GMO-mentes és természetközeli tartásban nevelik az állatokat. A vállalkozás közlése szerint jelenleg 150 anyaállattal rendelkeznek, ezt a következő években 250-re szeretnék növelni, így a szaporulattal együtt közel 400 egyedből állhat majd a tenyészet.

A luxushúsoknak Magyarországon is van piaca

A különleges és prémium húsok magyarországi jelenléte ugyanakkor korántsem új jelenség. A Pénzcentrum korábban részletesen foglalkozott azzal, milyen egzotikus húsokat lehet Magyarországon beszerezni, és kik jelentik ezeknek a termékeknek a legfontosabb vásárlóközönségét. A Wagyu mellett olyan különlegességek is bekerültek már a hazai kínálatba, amelyekkel egy átlagos élelmiszerbolt húspultjában aligha találkozhatunk. Ezeknek a termékeknek jelentős része elsősorban a felső kategóriás éttermekben és a prémium gasztronómiában jelenik meg, de a lakossági kereslet is létezik irántuk.

A prémium alapanyagok magas ára ugyanakkor nem kizárólag magának a terméknek a beszerzési árából következik. A Pénzcentrum egy korábbi interjújában Andrejszki Richárddal, a Chef Market tulajdonosával azt is körbejártuk, miért kerülhet Magyarországon egy prémium vendéglátóhelyen akár jóval többe ugyanaz vagy egy hasonló termék, mint Nyugat-Európában. A szakember többek között a magyar vendéglátás költségszerkezetéről, a munkaerő és az alapanyagok áráról, valamint a prémium gasztronómia hazai sajátosságairól beszélt.