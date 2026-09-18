A Pénzcentrum 2026. szeptember 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Erősödött péntek reggelre a forint: így áll most az euróval és dollárral szemben
Erősödött kissé a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a bankközi piacon, a hetet pedig vegyes eredménnyel fejezheti be, kissé gyengébben a dollár ellenében, erősebben az euróval és a svájci frankkal szemben.
Az eurót reggel hét órakor 362,42 forinton jegyezték a csütörtök délután hat órai 362,72 forint után, a dollár jegyzése 315,51 forintra ment lejjebb 315,97-ről, a svájci franké pedig 383,08-ra 383,26 forintról.
A forint péntek reggeli jegyzésén 0,5 százalékkal áll erősebben az euróval és 0,4 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben a 38. heti, hétfői kezdésnél, de 0,2 százalékkal gyengébben a dollár ellenében.
A forint szeptemberi teljesítménye eddig 0,8 százalék és 1,4 százalék erősödés az euróval és a svájci frankkal szemben, és 0,3 százalék gyengülés a dollár ellenében.
A forint erősebben áll az év eleji kezdésnél: 5,8 százalékkal az euró, 3,6 százalékkal a dollár és 7,3 százalékkal a svájci frank ellenében.
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