2026. szeptember 18. péntek Diána
22 °C Budapest
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A különböző európai országok valutái egy képen. Valuta, deviza, forint, pénznemek, euró, zloty
Gazdaság

Erősödött péntek reggelre a forint: így áll most az euróval és dollárral szemben

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 08:13

Erősödött kissé a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a bankközi piacon, a hetet pedig vegyes eredménnyel fejezheti be, kissé gyengébben a dollár ellenében, erősebben az euróval és a svájci frankkal szemben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az eurót reggel hét órakor 362,42 forinton jegyezték a csütörtök délután hat órai 362,72 forint után, a dollár jegyzése 315,51 forintra ment lejjebb 315,97-ről, a svájci franké pedig 383,08-ra 383,26 forintról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A forint péntek reggeli jegyzésén 0,5 százalékkal áll erősebben az euróval és 0,4 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben a 38. heti, hétfői kezdésnél, de 0,2 százalékkal gyengébben a dollár ellenében.

A forint szeptemberi teljesítménye eddig 0,8 százalék és 1,4 százalék erősödés az euróval és a svájci frankkal szemben, és 0,3 százalék gyengülés a dollár ellenében.

A forint erősebben áll az év eleji kezdésnél: 5,8 százalékkal az euró, 3,6 százalékkal a dollár és 7,3 százalékkal a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:17
09:10
09:03
08:54
08:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 17. 16:52
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
KonyhaKontrolling  |  2026. szeptember 18. 07:45
Miért kerül 3-szor annyiba a te étkezésed? - kutatás
Online beszélgetések során nagyon sokszor kiderül, hogy hatalmas különbségek vannak az étkezésre köl...
MEDIA1  |  2026. szeptember 17. 19:37
Soós Edvin, az új ügyvezető megvált Argyelán Krisztinától a Manna FM-nél
A Kuna Tiborhoz közelálló ügyvezető igazgató, Soós Edvin nemrég vette át a Manna FM irányítását és a...
Kasza Elliott-tal  |  2026. szeptember 17. 17:38
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt sha...
Holdblog  |  2026. szeptember 17. 12:00
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban i...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 18.
Veszélyes vírusok terjedhetnek Magyarországon: ezek a tüneteik, figyelmeztet Rusvai Miklós
2026. szeptember 17.
Kiderült a nagy Kifli.hu-titok: ennyire drága valójában az online bevásárlás Magyarországon - bezzeg Ausztriában
2026. szeptember 17.
Luxusnyaralás vagy pénzégetés? Egyszerű ember el sem juthat a világ legdrágább úticéljaira: itt a friss toplista
2026. szeptember 17.
Rendkívüli bejelentés jött a magyar euróról: ekkor tűnhet el végleg a forint a pénztárcáinkból
2026. szeptember 17.
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 18. péntek
Diána
38. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Vallott a szakértő: piaci alapon sosem fog megtérülni a Paks II. projekt – évente több milliárd adóforintot égetünk el az orosz hitel törlesztésére
2
4 napja
Megszólalt a Roszatom vezére a Paks II projektről: egyértelműen üzent a magyar kormánynak Lihacsov
3
1 hete
Színt vallott a szakértő: jöhetnek a kormány fájdalmas döntései, kemény idők várhatnak a magyar családokra
4
1 hete
Meglepő fordulat a paksi fenékküszöb ügyében: ezt mondja az Európai Bizottság
5
4 napja
Megszólalt a korábbi pénzügyminiszter, Bokros Lajos: "A Tisza-kormány 100 nap alatt még semmit sem tett a gazdaságért"
PÉNZÜGYI KISOKOS
Káridőponti érték
sajátos biztosítási - és a biztosítási szerződések feltételeiben megfogalmazott - tényleges érték. Viszonylag gyakori szerződési formula. A biztosító a kárt káridőponti (avult) értéken téríti meg. A káridőponti értéket a károsodott vagyontárgy újrabeszerzési árából, vagy újraépítési költségéből számítják ki, az időközi értékcsökkenés, avulás levonásával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 18. 07:03
Mutatjuk az ország legdrágább panellakását: ilyen a 250 milliós lakótelepi luxus
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 18. 06:30
Szedd magad alma 2026 ősz: felejtsd el a méregdrága boltit, most csapj le az akciókra + megyei lista
Agrárszektor  |  2026. szeptember 18. 08:42
Veszélyes hús kerülhetett a boltokba? Hatalmas botrányt lepleztek le