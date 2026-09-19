2026. szeptember 19. szombat Vilhelmina
27 °C Budapest
OTP Bank Liga
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 19.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 19.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 19. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. szeptember 19., szombat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Névnap

Vilhelmina

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 364.34 Ft
CHF: 385.88 Ft
GBP: 424.9 Ft
USD: 317.21 Ft

<h2>Eurojackpot</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 18.<br> Az Eurojackpot nyerőszámai a 38. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>4, 25, 30, 32, 33</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 5+2-ös találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 0 db<br> 4+2-es találat: 0 db<br> 4+1-es találat: 14 db<br> 4-es találat: 24 db<br> 3+2-as találat: 35 db<br> 3+1-as találat: 638 db<br> 2+2-es találat: 490 db<br> 3-as találat: 1247 db<br> 1+2-es találat: 2411 db<br> 2+1-es találat: 10886 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 46160 Ft
MOL: 5160 Ft
RICHTER: 12830 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.09.20: Többnyire napos időre van kilátás, majd délutántól északnyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami lassan meg is vastagszik. Csapadék nem lesz. A délnyugati, nyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8, 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26, 30 fok között alakul.

2026.09.21: Éjjel frontfelhőzet vonul át felettünk, de napközben a napos időt követően már felhőátvonulások lesznek jellemzőek. Helyenként, de nagyobb eséllyel az északkeleti megyékben fordulhat elő zápor. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, napközben helyenként viharossá is fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 12 és 19, délután 19 és 24 fok között alakul.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul, de délután, este az ózon koncentrációja átmenetileg az egészségügyi határérték közelébe emelkedhet. (2026.09.19. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.09.18)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:30
10:02
09:45
09:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 19.
Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen háza van: alig lehet eladni, főleg az idősek esnek drága csapdába
2026. szeptember 18.
Veszélyes vírusok terjedhetnek Magyarországon: ezek a tüneteik, figyelmeztet Rusvai Miklós
2026. szeptember 18.
Fillérekért vehetsz lakást ebben a jóléti országban: óriási csapdába esik, aki bedől a nyomott áraknak
2026. szeptember 18.
Hiába a vendégsereg, sorra adják el sokak kedvenc szállodáit: olyan válság ütötte fel a fejét, amire nincs megoldás?
2026. szeptember 18.
Már 700 forint felett a gázolaj, és a legrosszabb még csak most jön? Moszkva hozhatja el a horror üzemanyagárakat
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 19. szombat
Vilhelmina
38. hét
Szeptember 19.
Takarítási világnap (Szemétszedési világnap)
Szeptember 19.
A Kulturális Örökség Napjai
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba
2
2 hete
Magyar turistaként milliomosnak érezheted magad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
3
1 hete
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
4
5 napja
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
5
2 napja
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Függőkár
olyan, biztosítási eseményből származó kár, amelyet a biztosítónak már bejelentettek, de a kárügy végleges lezárása még nem történt meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 19. 10:02
Megszereztük a legízesebb magyaros töltött paprika receptjét: egészen más kerül bele, mint gondolnád
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 19. 09:32
Dízeltámogatás az autósoknak: megjelent a kormányrendelet – itt van minden fontos kérdés és válasz a témában
Agrárszektor  |  2026. szeptember 19. 10:01
Súlyos szigorítás jön a boltokban: erről jobb, ha te is tudsz vásárláskor