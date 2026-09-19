Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 19.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. szeptember 19., szombat.

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Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 18.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 38. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 25, 30, 32, 33

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 0 db

4+1-es találat: 14 db

4-es találat: 24 db

3+2-as találat: 35 db

3+1-as találat: 638 db

2+2-es találat: 490 db

3-as találat: 1247 db

1+2-es találat: 2411 db

2+1-es találat: 10886 db



OTP: 46160 Ft

MOL: 5160 Ft

RICHTER: 12830 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.09.20: Többnyire napos időre van kilátás, majd délutántól északnyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami lassan meg is vastagszik. Csapadék nem lesz. A délnyugati, nyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8, 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26, 30 fok között alakul.

2026.09.21: Éjjel frontfelhőzet vonul át felettünk, de napközben a napos időt követően már felhőátvonulások lesznek jellemzőek. Helyenként, de nagyobb eséllyel az északkeleti megyékben fordulhat elő zápor. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, napközben helyenként viharossá is fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 12 és 19, délután 19 és 24 fok között alakul.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség általában kedvezően alakul, de délután, este az ózon koncentrációja átmenetileg az egészségügyi határérték közelébe emelkedhet. (2026.09.19. szombat éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2026.09.18)

Akciók

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