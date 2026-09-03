Hiába a tiltakozás: megjelentek a munkagépek a Balaton-parton, épül a 99 lakásos luxuslakópark

Megérkeztek a munkagépek, és szeptember 1-jén hivatalosan is elkezdődött a Cordia fonyódi beruházásának kivitelezése. A 99 lakásos The View közvetlenül a Balaton partján épül, a projekt azonban korábban komoly helyi és civil ellenállást váltott ki.

Szeptember 1-jén megkezdődött a The View by Cordia nevű, 99 lakásos prémium lakópark kivitelezése Fonyódon. A területet elkerítették, a helyszínre pedig felvonultak a munkagépek – számolt be a friss fejleményről a HirBalaton.

Ahogy korábban a HelloVidék is írt róla, a fejlesztés közvetlenül a Balaton partján, a fonyódi kikötő közelében valósul meg. A tervek szerint az 1–4 szobás lakások mindegyikéhez erkély vagy terasz tartozik, a legtöbb ingatlanból pedig a Balatonra és a Badacsonyra nyílik panoráma. A beruházó korábbi tájékoztatása szerint a lakóparkhoz közösségi terek és parkosított belső kert is készül.

A projekt ugyanakkor nem előzmények nélküli viták mellett indult el

A beruházás helyszíne korábban a helyiek által szabadstrandként és zöldterületként használt partszakasz volt, ezért civilek és helyi lakosok tiltakoztak a beépítés ellen. Petíció és demonstráció is indult a projekt miatt, miközben a beruházó a projekt jogszerűségét hangsúlyozta. Fonyód polgármestere, Erdei Barnabás korábban a HirBalatonnak úgy nyilatkozott, hogy a rendelkezésre álló engedélyek miatt a beruházást már nehéz lenne megakadályozni. A Cordia szerint a fejlesztés gazdasági és infrastrukturális előnyöket is hozhat a településnek.

A beruházás most tehát a tiltakozások ellenére kivitelezési szakaszba lépett. A projekt a tervek szerint a balatoni ingatlanpiac prémium szegmensét célozza: a Növekedés.hu friss információi szerint a lakások várható négyzetméterára 2–3 millió forint körül alakulhat.