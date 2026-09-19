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Egy euró érme a kézben és magyar forint az asztalon
Gazdaság

Hatalmasat menetelt a forint: rég nem látott szintre kapaszkodott fel a magyar pénz - ez áll az erősödés hátterében

Pénzcentrum
2026. szeptember 19. 13:45

Látványosan erősödött a forint szeptember 17-én, csütörtökön: az euró jegyzése késő estére a 362,5-ös szint közelébe süllyedt, a magyar deviza pedig a zlotyval szemben is július közepe óta nem látott szintre kapaszkodott fel. A hazai állampapír-aukciókon a meghirdetettnél jóval nagyobb összegben keltek el a kötvények, miközben a nemzetközi piacokon a Fed kamatemelése és a további szigorítás kilátásai álltak a figyelem középpontjában. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

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A forint csütörtök késő estére közel 3 forinttal erősödött az euróval szemben. Az euró-forint jegyzés napközben 362,2-ig süllyedt, majd az esti órákban 362,5 körül alakult, így a magyar fizetőeszköz a napi csúcsa közelében zárt. A dollár árfolyama a reggeli 318,4 körüli szintről délig 317 közelébe csökkent, míg a lengyel zloty jegyzése délután 83,2 forintig esett vissza.

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A magyar deviza ezzel teljes egészében ledolgozta a Fed szerdai kamatdöntése után elszenvedett veszteségét. Az amerikai kamatemelést követően az euró árfolyama még a 366-os szintet tesztelte, csütörtök reggel viszont már 365 körül mozgott, majd a nap folyamán tovább menetelt lefelé. A délutáni amerikai makroadatok csak átmeneti kilengést hoztak, az esti kereskedésben pedig szűk sávba rendeződött a jegyzés.

A forinterősödés ráadásul nem egy általános régiós felülteljesítés része volt. A lengyel zloty eközben közel kétéves mélypontra gyengült az euróval szemben, az EUR/PLN keresztárfolyam átmenetileg 4,36757-ig ugrott fel. A forint dél körül a zlotyval és a cseh koronával szemben is mintegy fél százalékos napi felértékelődést mutatott.

Héthetes csúcs után korrigált a dollár

A dollár kezdetben jelentősen erősödött a Fed szerdai, 25 bázispontos kamatemelésére. A hat vezető devizával szembeni teljesítményt követő dollárindex (DXY) csütörtökön 100,36 pontig emelkedett, ami július vége óta a legmagasabb érték volt, majd a délelőtti órákban 100,13 pontig korrigált.

Az euró a korábbi 1,1456 dolláros, héthetes mélypontjáról délelőtt 1,1481-ig kapaszkodott vissza. Kora délután az EUR/USD jegyzés az 1,1495-ös szintet is elérte, az amerikai munkaerőpiaci adatok közzétételét követően azonban 1,1485 közelébe csúszott vissza.

A zöldhasú korrekciójához az olajárak esése is hozzájárult, amelyet a Szaúd-Arábia által Ománon keresztül kínált többletszállítmányokról szóló piaci hírek váltottak ki. A japán jen szintén erősödött: az USD/JPY kurzus csütörtök délelőtt 0,41 százalékkal, 155,68-ra süllyedt, miközben a befektetők már a Bank of Japan péntekre várt kamatemelésére pozicionáltak.

A tervezettnél jóval több magyar államkötvény kelt el

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) csütörtökön összesen 65 milliárd forintnyi állampapírt hirdetett meg, ám a kedvező keresletet látva végül 90 milliárd forint értékben fogadott el ajánlatokat. A vételi érdeklődés mindhárom felkínált sorozat esetében meghaladta a kvótát, bár a nyár eleji szintekhez képest mérsékeltebb volt a túljegyzés.

A 2031/B sorozatra 57,48 milliárd forintnyi ajánlat érkezett a meghirdetett 20 milliárddal szemben. Az ÁKK végül 28 milliárd forintot értékesített, 5,69 százalékos átlaghozam mellett. A 2029/C sorozatnál a 20 milliárdos kínálatra 28,95 milliárd forintnyi kereslet mutatkozott, az elfogadott mennyiség 20 milliárd forint lett, 5,67 százalékos átlaghozammal.

A 2037/A benchmark iránt alakult ki a leghevesebb érdeklődés: a meghirdetett 25 milliárd forintos keretre 81,39 milliárdnyi ajánlat futott be, az elfogadott volumen így 42 milliárd forintra hízott, 5,69 százalékos átlaghozammal párosulva.

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Az aukciós átlaghozamok 4–8 bázisponttal maradtak el az előző napi másodpiaci referenciahozamoktól, ugyanakkor az érintett sorozatok legutóbbi aukcióihoz mérten 16–18 bázisponttal magasabban alakultak. Vagyis a hét közbeni hozamcsökkenés ellenére a korábbi kibocsátásokhoz képest valamivel drágábban tudta megújítani a forrásait az állam.

További amerikai szigorítást áraz a piac

Kevin Warsh Fed-elnök a szerdai döntést követő sajtótájékoztatón az amerikai gazdaság fundamentális erejét és a továbbra is makacs inflációt helyezte a fókuszba. A Federal Reserve annak ellenére határozott a monetáris szigorítás mellett, hogy Donald Trump elnök ismét hevesen és nyíltan sürgette a mielőbbi kamatvágást.

A piacok a jegybank hivatalos prognózisánál lényegesen héjább kamatpályát kezdtek árazni. Míg a döntéshozók dot plot előrejelzése 2026-ra már csak egyetlen további emelést, 2027-re pedig szinten tartást valószínűsített, a határidős piaci várakozások az idei évre egynél több, 2027 végéig pedig összesen mintegy három további kamatemelést tükröztek vissza.

A csütörtöki makroadatok eközben meglehetősen vegyes gazdasági képet festettek. Az első alkalommal munkanélküli-segélyért folyamodók száma 206 ezerről 196 ezerre mérséklődött, ami a feszes munkaerőpiac fennmaradását jelzi. Az építési engedélyek volumene ugyanakkor havi bázison 2,7 százalékkal esett vissza. A Philadelphia Fed feldolgozóipari indexe 47,4 pontról 37,8 pontra lassult, ám a felmérés alindexei egyúttal fokozódó árnyomást mutattak.

Nagyobb szerepet szánnak az uniós kötvényeknek

Az Európai Bizottság jelenleg az EU-kötvények nemzetközi államkötvény-indexekbe (sovereign bond indexekbe) történő felvételén dolgozik. Mivel ezek az indexek a globális befektetési alapok benchmarkjaiként szolgálnak, az indexálás érdemben feltornázhatná a közös uniós adósság iránti likviditást és keresletet.

Valdis Dombrovskis gazdasági biztos megerősítette: jelenleg mintegy 800 milliárd eurónyi uniós kötvényforgalom van a piacon, és a kibocsátások a jövőben is folytatódnak. Brüsszel kimondott célja egy mély, likvid, könnyen kereskedhető európai kötvénypiac kialakítása, valamint az euró globális tartalékvaluta-szerepének erősítése.

A geopolitikai és kereskedelempolitikai kockázatokat ugyanakkor Donald Trump legújabb protekcionista fenyegetése élezte tovább. Az amerikai elnök büntetővámokat helyezett kilátásba arra az esetre, ha az Európai Unió Kanada társult tagságára irányuló törekvéseit Washington az Egyesült Államok gazdasági érdekeit sértő, ellenséges lépésként értékeli.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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