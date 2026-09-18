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NKA-botrány: rács mögött marad Fásy Ádám felesége
Továbbra is rács mögött marad Fásy Ádám felesége, Gurzó Mária, akit másfél héttel ezelőtt tartóztattak le az NKA-botránnyal kapcsolatban. A gyanú szerint egy több mint 82 millió forintos támogatásból készülő dokumentumfilm-sorozattal úgy számoltak el, hogy annak forgatása még el sem kezdődött, az elszámoláshoz pedig valótlan tartalmú számlákat és teljesítési igazolásokat használtak fel. Az ügy annak a büntetőeljárásnak a része, amelyben az NKA által megítélt, összesen több mint 17 milliárd forintnyi támogatást vizsgálják.
Helybenhagyta a Kecskeméti Törvényszék a Kecskeméti Járásbíróság szeptember 9-ei döntését, amellyel egy hónapra elrendelte két ember, köztük Fásy Ádám felesége, Fásyné Gurzó Mária letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban. A letartóztatottakkal szemben költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználásának megalapozott gyanúja miatt folyik büntetőeljárás.
A Kecskeméti Törvényszék sajtóosztálya pénteken jelentette be, hogy a megalapozott gyanú szerint a nő és a férfi egy gazdasági társaságon keresztül a Nemzeti Kulturális Alaptól 82,55 millió forint támogatást nyert el egy két részből álló dokumentumfilm-sorozat elkészítésére. A támogatási összeget 2025 decemberében folyósították. A gazdasági társaság a filmkészítéshez elnyert támogatással 2026 áprilisában úgy számolt el a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő felé, hogy a film még nem készült el.
Az elszámolás során valótlan tartalmú számlákat és teljesítési igazolásokat használtak fel, amelyek egy része a pályázatot benyújtó személy tulajdonában álló gazdasági társaságtól származott. A dokumentumfilm forgatása csak a pályázati elszámolást követően kezdődött meg.
Korábban lapunk is megírta, hogy Gurzó Máriát vezetőszáron vitték a NAV nyomozói a kecskeméti bíróságra. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Munkácsy Art Kft. tulajdonosát és egyben ügyvezetőjét is őrizetbe vette. A cégvezető több mint 56 millió forintért bízta meg a Fásy Ádám lányához és feleségéhez köthető cégeket, hogy vegyenek részt a Kéz, szív, lélek – magyar kortárs művészek nyomában című több részes dokumentumfilm elkészítésében.
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Korábban az ügyészség közölte, hogy a megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079, összesen több mint 17 milliárd forint értékű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott.
A most letartóztatott két emberen kívül júniusban hat, majd július végén további egy embert vettek őrizetbe, majd tartóztattak le, közöttük Bús Balázst, az NKA volt alelnökét, korábbi óbudai polgármestert, valamint Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselőt. Jelenleg négyen – ketten hűtlen kezelés, ketten költségvetési csalás gyanúja miatt – letartóztatásban, öten pedig bűnügyi felügyeletben vannak.
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