Erősödött a forint: így áll most az euróval és dollárral szemben

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 365,17 forintról 362,72 forintra csökkent 18 órakor, napközben 362,52 forint és 365,51 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 385,71 forintról 383,26 forintra csökkent, míg a dolláré 318,49 forintról 315,97 forintra gyengült. Az euró jegyzése a reggeli 1,1466 dollárról 1,1477 dollárra változott.