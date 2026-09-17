2026. szeptember 17. csütörtök Zsófia
17 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
deviza euró dollár forint bankjegy pénz készpénz
Gazdaság

Erősödött a forint: így áll most az euróval és dollárral szemben

MTI
2026. szeptember 17. 18:48

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 365,17 forintról 362,72 forintra csökkent 18 órakor, napközben 362,52 forint és 365,51 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 385,71 forintról 383,26 forintra csökkent, míg a dolláré 318,49 forintról 315,97 forintra gyengült. Az euró jegyzése a reggeli 1,1466 dollárról 1,1477 dollárra változott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:31
19:17
19:02
18:48
18:30
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 17. 16:52
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Kasza Elliott-tal  |  2026. szeptember 17. 17:38
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt sha...
MEDIA1  |  2026. szeptember 17. 13:55
Rendkívüli: dr. Tóth Csaba NMHH- és Médiatanács-elnöki pályázó a parlamenti meghallgatása után egy asztalnál ült egy bisztró teraszán az őt vizsgáztató bizottság több tagjával
A Media1 fotókat készített arról, hogy dr. Tóth Csaba, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 17. 11:55
Nem a haláltól féltek, hanem attól, hogy adóssággal hagyom itt a gyerekeimet!
Van egy mondat, amit sok család kimond, amikor életbiztosításról van szó: még ráérünk ezzel foglalko...
iO Charts  |  2026. szeptember 16. 10:01
Az Objective Corporation részvényelemzése - Állam az államban
Az Objective Corporation részvény (ASX:OCL) alapadatai, áttekintés Az Objective Corporation egy 1987...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 17.
Kiderült a nagy Kifli.hu-titok: ennyire drága valójában az online bevásárlás Magyarországon - bezzeg Ausztriában
2026. szeptember 16.
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
2026. szeptember 17.
Luxusnyaralás vagy pénzégetés? Egyszerű ember el sem juthat a világ legdrágább úticéljaira: itt a friss toplista
2026. szeptember 17.
Rendkívüli bejelentés jött a magyar euróról: ekkor tűnhet el végleg a forint a pénztárcáinkból
2026. szeptember 17.
Súlyos csapás érte a népszerű magyar várost: messzire elkerülik a turisták, mi lehet az oka?
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 17. csütörtök
Zsófia
38. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Vallott a szakértő: piaci alapon sosem fog megtérülni a Paks II. projekt – évente több milliárd adóforintot égetünk el az orosz hitel törlesztésére
2
3 napja
Megszólalt a Roszatom vezére a Paks II projektről: egyértelműen üzent a magyar kormánynak Lihacsov
3
1 hete
Színt vallott a szakértő: jöhetnek a kormány fájdalmas döntései, kemény idők várhatnak a magyar családokra
4
1 hete
Meglepő fordulat a paksi fenékküszöb ügyében: ezt mondja az Európai Bizottság
5
3 napja
Megszólalt a korábbi pénzügyminiszter, Bokros Lajos: "A Tisza-kormány 100 nap alatt még semmit sem tett a gazdaságért"
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzforgalmi betétkönyv
Olyan nem kamatozó betétkönyv, amely az ügyfél készpénzforgalmának lebonyolítására szolgál. Az ügyfelek készpénzt vehetnek fel/fizethetnek be a betétkönyv terhére/javára a postahivatalokban. A betétkönyvet a bank nyitja meg és továbbítja a postahivatalnak. A készpénzáramlást a posta regisztrálja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 17. 19:02
Egészen elképesztő, mennyit keresnek a magyar kórházak sztárorvosai: csak úgy repkednek a havi 6-7 milliós fizetések
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 17. 17:59
Kvíz: Rég volt a matekóra? Lássuk, hogy menne most egy matematika IGAZ-HAMIS az ötödikes tananyagból!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 17. 18:29
Orvhalászokra csaptak le a Tiszán: durva, mit használtak csalinak