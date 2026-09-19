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Emberek sétálnak a keszthelyi Festetics-palota mellett egy napsütéses napon.
Kvíz

Kvíz: Ismered Magyarország híres műemlékeit? Egy igazi országjárónak a 10/10 is menni fog!

Pénzcentrum
2026. szeptember 19. 18:03

A magyar történelem nemcsak könyvekben és múzeumokban maradt fenn, hanem azokban az épületekben is, amelyek évszázadok óta velünk vannak. Várak, kastélyok, templomok mesélnek a múltunkról: háborúkról, uralkodókról, művészetről és a mindennapi élet változásairól. Szeptember 19-20-án tartják a Kulturális Örökség Napjai kezdeményezést, ez pedig jó alkalmat ad arra, hogy egy kicsit közelebbről is megnézzük ezt az örökséget. Kvízünkkel most letesztelheted, mennyit tudsz Magyarország nevezetes műemlékeiről és történelmi épületeiről.

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Kvíz: Ismered Magyarország híres műemlékeit? Egy igazi országjárónak a 10/10 is menni fog!

1/10 kérdés
Melyik városban található a híres Festetics-kastély?
Keszthely
Sopron
Eger
Szolnok
2/10 kérdés
Melyik történelmi személyhez kötődik különösen szorosan a Gödöllői Királyi Kastély?
Mária Teréziához
Zrínyi Ilonához
Szilágyi Erzsébethez
Erzsébet királynéhoz, Sisihez
3/10 kérdés
Melyik városban található a Tűztorony?
Szeged
Gyula
Sopron
Veszprém
4/10 kérdés
Ki tervezte a budapesti Magyar Állami Operaházat?
Makovecz Imre
Steindl Imre
Pollack Mihály
Ybl Miklós
5/10 kérdés
Melyik városban áll Magyarország legnagyobb egyházi épülete, a Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház?
Esztergom
Pécs
Győr
Kalocsa
6/10 kérdés
Melyik magyar vár vált az 1552-es török ostrom elleni sikeres védekezés jelképévé?
Egri vár
Füzéri vár
Budai vár
Vajdahunyad vára
7/10 kérdés
Milyen intézmény működik a budapesti Múzeum körút monumentális klasszicista épületében?
Szépművészeti Múzeum
Magyar Nemzeti Múzeum
Néprajzi Múzeum
Magyar Nemzeti Galéria
8/10 kérdés
Melyik városban található a Dóm tér és a Fogadalmi templom?
Miskolc
Székesfehérvár
Debrecen
Szeged
9/10 kérdés
Mi volt eredetileg a Budavári Palota legfontosabb funkciója?
Egyetem
Városháza
Kolostor
Uralkodói rezidencia
10/10 kérdés
Melyik településen található a több mint ezeréves bencés főapátság?
Lébény
Zirc
Tihany
Pannonhalma
Címlapkép: Getty Images
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