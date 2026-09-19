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A magyar történelem nemcsak könyvekben és múzeumokban maradt fenn, hanem azokban az épületekben is, amelyek évszázadok óta velünk vannak. Várak, kastélyok, templomok mesélnek a múltunkról: háborúkról, uralkodókról, művészetről és a mindennapi élet változásairól. Szeptember 19-20-án tartják a Kulturális Örökség Napjai kezdeményezést, ez pedig jó alkalmat ad arra, hogy egy kicsit közelebbről is megnézzük ezt az örökséget. Kvízünkkel most letesztelheted, mennyit tudsz Magyarország nevezetes műemlékeiről és történelmi épületeiről.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ismered Magyarország híres műemlékeit? Egy igazi országjárónak a 10/10 is menni fog! 1/10 kérdés Melyik városban található a híres Festetics-kastély? Keszthely Sopron Eger Szolnok Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik történelmi személyhez kötődik különösen szorosan a Gödöllői Királyi Kastély? Mária Teréziához Zrínyi Ilonához Szilágyi Erzsébethez Erzsébet királynéhoz, Sisihez Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik városban található a Tűztorony? Szeged Gyula Sopron Veszprém Következő kérdés 4/10 kérdés Ki tervezte a budapesti Magyar Állami Operaházat? Makovecz Imre Steindl Imre Pollack Mihály Ybl Miklós Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik városban áll Magyarország legnagyobb egyházi épülete, a Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház? Esztergom Pécs Győr Kalocsa Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik magyar vár vált az 1552-es török ostrom elleni sikeres védekezés jelképévé? Egri vár Füzéri vár Budai vár Vajdahunyad vára Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen intézmény működik a budapesti Múzeum körút monumentális klasszicista épületében? Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Múzeum Magyar Nemzeti Galéria Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik városban található a Dóm tér és a Fogadalmi templom? Miskolc Székesfehérvár Debrecen Szeged Következő kérdés 9/10 kérdés Mi volt eredetileg a Budavári Palota legfontosabb funkciója? Egyetem Városháza Kolostor Uralkodói rezidencia Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik településen található a több mint ezeréves bencés főapátság? Lébény Zirc Tihany Pannonhalma Eredmények

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