Az orgonaművész ma már világpolgárként él, idejét magyarországi, kanadai, berlini és olaszországi otthonai között osztja meg.
Kvíz: Ismered Magyarország híres műemlékeit? Egy igazi országjárónak a 10/10 is menni fog!
A magyar történelem nemcsak könyvekben és múzeumokban maradt fenn, hanem azokban az épületekben is, amelyek évszázadok óta velünk vannak. Várak, kastélyok, templomok mesélnek a múltunkról: háborúkról, uralkodókról, művészetről és a mindennapi élet változásairól. Szeptember 19-20-án tartják a Kulturális Örökség Napjai kezdeményezést, ez pedig jó alkalmat ad arra, hogy egy kicsit közelebbről is megnézzük ezt az örökséget. Kvízünkkel most letesztelheted, mennyit tudsz Magyarország nevezetes műemlékeiről és történelmi épületeiről.
Kvíz: Ismered Magyarország híres műemlékeit? Egy igazi országjárónak a 10/10 is menni fog!
Régen olvastad Madách Az ember tragédiáját? Teszteld a tudásod 10 kérdéssel a szereplőkről, helyszínekről és a mű legfontosabb mozzanatairól!
Kvíz: Rég volt a matekóra? Lássuk, hogy menne most egy matematika IGAZ-HAMIS az ötödikes tananyagból!
A mai kvíz során tíz állításról kell eldöntened, hogy igaz vagy hamis. Teszteld le, mennyire emlékszel az iskolai matematika anyagra!
Kvíz: Sokat kirándulsz, jól ismered Tokaj környékét? Teszteld, mennyit tudsz valójában a híres bortermő vidékről!
A mai kvíz során Tokaj és a borvidék történetéhez, látnivalóihoz és híres boraihoz kapcsolódó kérdésekre kell válaszolnod.
Vajon mennyire vagy képben a demokrácia működésével? Tíz alapvető kérdésből gyorsan kiderül.
Kvíz: Te Google nélkül is tudod, mit jelentenek ezek a szavak? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!
Te mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben? Teszteld a tudásod a mai nyelvi kvíz kérdésein keresztül!
Mennyire ismered azokat a zöldségeket és gyümölcsöket, amelyeknek ősszel jön el az idejük? Kvízünkből most kiderül!
A mai kvíz során tesztelheted, mennyire emlékszel az ikonikus regények narrátoraira, vagyis arra, hogy ki meséli a történetet!
A mai kvíz során kiderítheted, mennyire ismered a közterek névadóit, híres magyar és akár külföldi történelmi személyeket, politikusokat, művészeket.
Vajon meddig jutottál volna Vágó István legendás vetélkedőjében? Válaszolj 10 korabeli kérdésre, és kiderül, mennyit nyertél volna!
Az egyik legnépszerűbb gasztrokulturális közhely, hogy Magyarország rántott hús alakú, amit úgy is szoktak mondani, hogy Magyarország államformája rántotthús.
A világon számtalan különböző írásrendszert használnak. Lássuk, mennyit ismersz közülük, és sikerül-e megszerezned mind a 10 pontot!
Tedd próbára Egyiptommal kapcsolatos tudásodat, és derítsd ki, mennyire ismered az ország földrajzát, kultúráját és történelmét!
A mai kvíz során ismert és kevésbé könnyen felismerhető ásványokat, drágaköveket és féldrágaköveket mutatunk. Vajon mennyit ismersz fel közülük?
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