Magyar turistaként milliomosnak érezheted madad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy

Panama lett 2026-ban a külföldiek pénzügyi jólétét mérő InterNations Personal Finance Index első helyezettje. A közép-amerikai országban az expatok 90 százaléka szerint a rendelkezésére álló jövedelem elég a kényelmes élethez, 76 százalékuk pedig elégedett a pénzügyi helyzetével. Bár Panama nem olyan filléres úti cél, mint Vietnám vagy India, magyar szemmel több alapvető költség így is kifejezetten kedvező: a benzin literje nagyjából 390 forint, egy helyi buszjegy Panamavárosban alig több mint 100 forint, a havi tömegközlekedési bérlet pedig körülbelül 6600 forint. Mindehhez trópusi szigetek, karibi tengerpart, modern főváros, esőerdők és a világ egyik legismertebb mérnöki csodája, a Panama-csatorna társul.

Panama sokáig inkább az amerikai nyugdíjasok, digitális nomádok és offshore céges történetek kapcsán került elő, pedig az ország turisztikai szempontból is egyre látványosabban építi magát. A friss InterNations-felmérés most új apropót ad: a 2026-os Personal Finance Indexben Panama végzett az első helyen 31 vizsgált célország közül. A rangsor nem klasszikus turistaköltség-lista, hanem azt vizsgálja, hogy az adott országban élő külföldiek mennyire elégedettek a pénzügyeikkel, milyennek érzik a megélhetési költségeket, és elégnek tartják-e a jövedelmüket a kényelmes élethez. Panama mindhárom szempontban erősen szerepelt: az expatok 90 százaléka szerint a rendelkezésükre álló jövedelem elég a kényelmes élethez, 76 százalékuk elégedett a pénzügyi helyzetével, 69 százalékuk pedig pozitívan értékelte a megélhetési költségeket.

Az InterNations listáján Panama mögött Thaiföld, Mexikó, Portugália és Malajzia következett, vagyis a rangsor elején főként olyan országok szerepelnek, ahol a külföldi jövedelemmel vagy nyugdíjjal érkezők a saját országukhoz képest kedvezőbb költségszinttel találkoznak. Ez különösen Panamára igaz: az ország régóta népszerű az amerikai és kanadai expatok körében, részben a dolláralapú gazdaság, részben a viszonylag fejlett infrastruktúra, részben pedig a tengerparti és hegyvidéki életforma miatt.

A magyar turisták szempontjából azonban fontos különbséget tenni: Panama nem az a hely, ahol minden sarkon 600 forintért lehet ebédelni. A helyi árszint sokkal inkább egy közepesen megfizethető, de amerikai hatásokkal erősen átitatott ország képét mutatja. Panamaváros egyes részei kifejezetten modern, drága, üzleti jellegű negyedek, míg vidéken, helyi étkezdékben, piacokon és kevésbé turistás térségekben jóval barátibb árakkal lehet találkozni.

Ennyibe kerülnek az alapvető dolgok Panamában

A Numbeo 2026-os panamai adatai szerint egy egyszerű éttermi étkezés átlagosan 10 dollárba kerül, ami a hivatalos dollárárfolyammal számolva nagyjából 3117 forint. Ez olcsóbb, mint sok nyugat-európai vagy amerikai nagyvárosban, de nem annyira alacsony, mint a délkelet-ázsiai turistaparadicsomokban. A kétfős, középkategóriás éttermi vacsora átlagosan 50 dollár, vagyis körülbelül 15 800 forint, egy gyorséttermi menü pedig 8 dollár, azaz nagyjából 2530 forint.

A közlekedésnél már látványosabb a különbség. Panamavárosban egy helyi tömegközlekedési jegy a Numbeo szerint 0,35 dollár, ami mindössze 110 forint körüli összeg. A havi bérlet átlagosan 21 dollár, vagyis nagyjából 6600 forint, ami még a budapesti bérletnél is olcsóbb. Összehasonlításként: a Numbeo júniusi budapesti adatai szerint a havi tömegközlekedési bérlet ára 9000 forint, egy egyszerű éttermi étkezés pedig 4000 forint körül volt.

A benzin ára szintén kedvezőbb a magyarországinál. A GlobalPetrolPrices 2026. augusztus 31-i adata szerint Panamában a 95-ös benzin ára 1,23 dollár/liter, ami körülbelül 389 forint/liter, vagyis autóbérlésnél, vidéki kirándulásoknál vagy hosszabb túráknál érezhető lehet a különbség.

Panamai árlista forintban

A friss panamai, illetve panamavárosi adatok alapján, 1 USD = 316,10 Ft árfolyammal számolva:

Egyszerű éttermi étkezés: kb. 3160 Ft

Gyorséttermi menü: kb. 2530 Ft

Kétfős vacsora középkategóriás étteremben: kb. 15 800 Ft

0,5 liter helyi csapolt sör: kb. 950 Ft

Cappuccino: kb. 1290 Ft

0,33 liter palackos víz: kb. 480 Ft

Helyi tömegközlekedési jegy Panamavárosban: kb. 110 Ft

Havi tömegközlekedési bérlet: kb. 6600 Ft

Benzin: kb. 389 Ft/liter

Egyszobás lakás bérleti díja Panamaváros központjában: kb. 400 ezer Ft/hó

Egyszobás lakás bérleti díja Panamában országos átlag szerint, belvárosi lokációban: kb. 299 ezer Ft/hó

A lista jól mutatja a lényeget: Panama nem mindenben olcsó, sőt a lakhatás Panamaváros jobb részein kifejezetten drága lehet. A turisták szempontjából viszont a közlekedés, az üzemanyag, bizonyos helyi szolgáltatások és a vidéki árak miatt mégis kedvező ár-érték arányú célpont lehet, főleg akkor, ha valaki nem amerikai típusú importtermékekre, luxusszállodákra és nemzetközi éttermekre építi az utazását.

A dollár az úr

Panama egyik sajátossága, hogy bár hivatalosan a balboa a nemzeti valuta, az ország gazdasága erősen dolláralapú: a Nemzetközi Valutaalap leírása szerint Panama az amerikai dollárt használja elsődleges fizetőeszközként, a balboa pedig főként elszámolási egységként és érmék formájában jelenik meg. Ez turistaként kényelmes, mert nem kell egzotikus, nehezen váltható pénznemmel számolni, ugyanakkor a forintban számolt költségek gyorsan változhatnak.

Magyar utazóknak ez azt jelenti, hogy a panamai árakat gyakorlatilag dollárban érdemes fejben tartani. Egy 10 dolláros ebéd nem tűnik soknak, de forintban már több mint 3000 forint. Egy 50 dolláros vacsora két főre viszont még mindig kedvezőbb lehet, mint egy hasonló kategóriájú nyugat-európai vagy amerikai vagy akár magyar éttermi este.

Egyre több turista érkezik Panamába

Panama nemcsak expatcélpontként erősödik, hanem turistaként is egyre többen fedezik fel. A Panamai Turisztikai Hatóság adatai szerint 2025-ben 3 004 266 nemzetközi látogató érkezett az országba, ami 8,2 százalékos növekedést jelentett 2024-hez képest. A turizmusból származó devizabevétel 2025-ben 6,583 milliárd balboát tett ki, a Tocumen nemzetközi repülőtér pedig több mint 2,24 millió látogatót fogadott.

A 2026-os év első fele is erős volt: a panamai elnökség augusztusi közlése szerint az év első hat hónapjában 1 755 998 látogató érkezett az országba, ami 22 százalékkal magasabb a 2024-es szintnél. Ugyanez a közlés 66 százalékos első féléves szállodai foglaltságról és növekvő konferenciaturizmusról számolt be, ami azt mutatja, hogy Panama tudatosan építi magát regionális turisztikai és üzleti központként.

Miért érdekes Panama turistaként?

Panama legnagyobb előnye, hogy kicsi országban nagyon sokféle élményt kínál. Ott van a modern, felhőkarcolós Panamaváros, a történelmi Casco Viejo, a Panama-csatorna, a karibi Bocas del Toro, a hegyvidéki Boquete, a kávéültetvények, a trópusi esőerdők, a Csendes-óceán partvidéke és a szigetek. A hivatalos turisztikai oldal is kiemeli, hogy az ország mérete miatt viszonylag kevés utazási idővel lehet váltani nagyváros, hegyvidék, esőerdő és tengerpart között.

A legismertebb látnivaló természetesen a Panama-csatorna. A Miraflores látogatóközpontból testközelből lehet látni a hajóforgalmat és a zsiliprendszert, amely a világkereskedelem egyik ikonikus helyszíne. A Panama-csatorna hivatalos látogatói oldala szerint a Miraflores és az Agua Clara látogatóközpontok is a csatorna működését és a hajóáthaladásokat mutatják be, vagyis ez nemcsak mérnöki, hanem turisztikai attrakció is.

Karib-tenger, szigetek, kávé és esőerdők

Aki tengerparti hangulatra vágyik, annak Bocas del Toro lehet az egyik legjobb választás. A hivatalos turisztikai oldal szerint Bocas del Toro mindössze 45 perces repülőútra van Panamavárostól, és karibi szigeteket, mangrovékat, korallzátonyokat, szörfhelyeket, vízitaxikat, afro-karibi kultúrát és őslakos közösségeket kínál. Ez az a Panama, amelyik leginkább megfelel a „turistaparadicsom” képnek.

Boquete teljesen más világ: hűvösebb, hegyvidéki, zöld, kávéültetvényekkel és túraútvonalakkal. A panamai turisztikai oldal szerint a Chiriquí tartományban fekvő völgy vízesésekkel, sziklamászással, vadvízi programokkal, termálforrásokkal és kávékultúrával vonzza a látogatókat. Ez különösen azoknak lehet érdekes, akik nem csak tengerparti pihenésben gondolkodnak, hanem aktív, természetközeli utazásban is.

Magyar turistáknak nem olcsó eljutni

Panama egyik hátránya magyar szemmel az eljutás. Budapestről jelenleg nincs közvetlen járat Panamavárosba, a KAYAK adatai szerint az út átszállással oldható meg, a kereső pedig 509 dollártól jelzett Budapest–Panamaváros repülőjegyeket. Ez azt jelenti, hogy Panama nem lesz olyan spontán, fapados hétvégi célpont, mint Albánia, Grúzia vagy Egyiptom; inkább hosszabb, 10–14 napos utazásként érdemes tervezni.

A beutazás ugyanakkor magyar állampolgároknak viszonylag egyszerű lehet. Panama washingtoni nagykövetségének vízuminformációs oldalán Magyarország szerepel a vízummentesen belépő országok listájában, a panamai migrációs tájékoztató pedig általános turistabelépési feltételként érvényes úti okmányt, megfelelő anyagi fedezetet és visszaútra vagy továbbutazásra szóló jegyet említ. Indulás előtt persze mindig érdemes a hivatalos konzuli és migrációs oldalakon ellenőrizni az aktuális szabályokat.

Mikor érdemes menni?

Panamában két fő időjárási időszakot szokás megkülönböztetni: az esős és a száraz évszakot. A panamai meteorológiai intézet szerint az esős időszak jellemzően májustól novemberig tart, a legcsapadékosabb hónapok október és november körül vannak, míg a szárazabb időszak decembertől áprilisig jellemző. A Karib-tenger felőli oldalon ugyanakkor egész évben előfordulhat eső, vagyis Bocas del Toro és a karibi térség esetében külön érdemes figyelni a helyi előrejelzéseket.

Turistaként a december–április közötti időszak a legkényelmesebb, különösen ha valaki városnézést, tengerpartot és vidéki kirándulásokat is tervez. Ez viszont főszezonnak számíthat, így a repülőjegyek és szállások ára magasabb lehet, mint az esősebb hónapokban.

Olcsó ország vagy drága ország?

A lényeg nem az, hogy Panama mindenben filléres. Inkább az, hogy egy fejlettebb infrastruktúrájú, dolláralapú, trópusi országban lehet viszonylag kedvező költségszinten utazni, ha az ember okosan választ szállást, helyi éttermekben eszik, tömegközlekedést vagy megosztott transzfereket használ, és nem kizárólag luxusresortokra építi az utat.

A magyar Konzuli Szolgálat aktuális tájékoztatása szerint Panama alapvetően látogatható, alacsony biztonsági kockázatú ország, ugyanakkor vannak kiemelt kockázatú térségei. A 2026. augusztus 7-én frissített, 2026. szeptember 4-én is érvényes figyelmeztetés szerint Bocas del Toro tartományban felfüggesztették az alkotmányos jogok egy részét, ezért az utazóknak kerülniük kell a tartomány nyugati területeit, és fokozottan követniük kell a helyi hatóságok utasításait. Különösen veszélyesek a Kolumbia határához közeli részek, főként a Darién tartomány és San Blas környéke, ahol fegyveres csoportok, embercsempészek és kábítószer-csempész szervezetek jelenléte miatt csak halaszthatatlan esetben javasolt az utazás.

A külügy szerint az ország alapvetően biztonságos, de az utóbbi években megjelentek a turisták sérelmére elkövetett bűncselekmények is. Az értékeket érdemes a szálloda széfjében hagyni, az utcára csak a napi költéshez szükséges készpénzt vinni, Panamavárosban pedig San Miguelito, El Chorillo és Juan Díaz kerületeiben indokolt a fokozott óvatosság. Taxizásnál sötétedés után kerülendők a sárga taxik, főleg ha már ül bennük más utas; a Konzuli Szolgálat inkább az Uber és az Easytaxi használatát javasolja. Magyar állampolgárok turistaként 90 napra vízummentesen utazhatnak Panamába, érvényes menettérti jeggyel, legalább 500 dollárnyi anyagi fedezettel és a távozástól számított legalább 6 hónapig érvényes útlevéllel.

Egészségügyi szempontból a CDC Panamára vonatkozó utazási tájékoztatója szerint a dengue-láz kockázatával számolni kell, malária pedig bizonyos térségekben fordulhat elő, miközben Panamavárosban és a Canal Zone területén nincs maláriaterjedés. Ez praktikusan azt jelenti, hogy városnézésnél és klasszikus tengerparti nyaralásnál is fontos a szúnyogvédelem, vidéki vagy dzsungeles programok előtt pedig érdemes utazás-egészségügyi tanácsadást kérni.

Mennyi pénzből jöhet ki egy panamai út?

A repülőjegy nélkül számolt napi költés nagyon eltérő lehet. Egy takarékos utazó, aki egyszerű szállást választ, helyi étkezdékben eszik, tömegközlekedéssel jár, és nem minden nap fizet be drága szervezett programokra, akár napi 20–35 ezer forintból is kihozhatja a helyi költéseket. Egy kényelmesebb, középkategóriás panamai utazásnál viszont inkább napi 40–70 ezer forintos költéssel érdemes számolni, különösen ha jobb szállások, belső repülők, hajós kirándulások, túrák, éttermek és transzferek is bekerülnek a programba.

Ezért Panama nem az a „fillérekből túlélős” ország, hanem inkább az a célpont, ahol egy európai vagy amerikai színvonalú, trópusi utazási élményt lehet sok esetben kedvezőbb áron megkapni. Magyar pénztárcával nézve ez akkor különösen vonzó, ha valaki nem egyetlen tengerparti hotelben akar ülni, hanem Panamavárost, a csatornát, Bocas del Torót, Boquetét és a természetközeli programokat is összekötné.

Megéri magyar turistaként?

Ha valaki a legolcsóbb egzotikus országot keresi, Panama nem biztos, hogy az első választás. Vietnám, Thaiföld egyes részei, India vagy Kambodzsa napi költésben könnyen olcsóbb lehet. Ha viszont az a cél, hogy egy biztonságosabbnak, fejlettebbnek, könnyebben kezelhetőnek tűnő közép-amerikai országban lehessen trópusi szigeteket, modern fővárost, hegyvidéki kávéültetvényeket, esőerdőt és világhírű látnivalókat összekötni, Panama nagyon erős ajánlat.