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Óriási változás az üvegvisszaváltásoknál Magyarországon: ezentúl így nem fizetnének a palackok után
Kivezetné a készpénzkifizetést a palackvisszaváltási rendszerből a MOHU. A vállalat már megkezdte az egyeztetéseket az önkormányzatokkal a jogszabály-módosításról, amellyel a köztéri kukákból történő tömeges üveggyűjtést, valamint az ehhez kapcsolódó köztisztasági és szociális problémákat igyekeznek enyhíteni - szúrta ki a Refersher.
Bozóki Csaba, a MOHU visszaváltásért felelős igazgatója egy közösségi médiában közzétett videóban jelentette be a készpénzmentesítés tervét. Rámutatott, hogy a parkolóautomatákhoz hasonlóan a visszaváltó automatáknál is feleslegessé vált a készpénzhasználat. Mivel a kifizetési módokat jelenleg jogszabály rögzíti, a vállalat hivatalos módosító javaslatot nyújt be a készpénz kivezetése érdekében.
A gyakorlatban a reform azt jelentené, hogy a visszaváltáskor kapott bolti kuponokat a jövőben kizárólag levásárolni lehetne, így a pénztáraknál már nem adnának helyettük készpénzt. A másik kifizetési lehetőség, a REPont alkalmazáson keresztüli azonnali banki átutalás természetesen továbbra is megmaradna - írják.
A 2024 elején bevezetett, 50 forintos betétdíjas rendszer az elmúlt több mint két és fél évben komoly környezetvédelmi eredményeket ért el, hiszen az indulás óta a visszaváltott palackok száma Magyarországon már meghaladta a 6 milliárdot. A sikernek azonban árnyoldalai is akadtak.
A visszaváltó automaták működését és a szolgáltatás elérhetőségét ért kezdeti kritikák mellett egy súlyosabb társadalmi mellékhatás is megjelent, főként a fővárosban nőtt meg ugyanis drasztikusan azok száma, akik a köztéri szemetesekből gyűjtött flakonokkal egészítik ki jövedelmüket.
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Ez a jelenség jelentős kihívást jelent, különösen a belvárosi kerületekben, ahol a polgármesterek már többször is egyeztettek a köztéri hulladékgyűjtés és az egyéb utcai problémák miatt. Bozóki Csaba a kritikákra reagálva hangsúlyozta, hogy a hajléktalanság, a drogfüggőség és a mélyszegénység nem új keletű problémák, és nem is a visszaváltási rendszer idézte elő azokat. Ugyanakkor kiemelte, hogy a MOHU kiemelten fontosnak tartja az önkormányzatokkal, a szociális szervezetekkel és a hatóságokkal való közös munkát a társadalmi feszültségek feloldása érdekében, miközben a visszaváltási rendszer környezetvédelmi vívmányait is megóvják.
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