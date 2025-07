Ez is eljött! Lefújták az augusztus 20-i tűzijátékot: különös az indok

Ha esetleg lemaradtál volna: ezek voltak 2025 27. hetének legfontosabb, legolvasottabb, na meg legérdekesebb hírei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a képes vagy sima textlinkes kiajánlókra.

Lefújták az augusztus 20-i tűzijátékot Cegléden

Idén nem lesz augusztusi tűzijáték Cegléden, derült ki a városvezetés váratlan bejelentéséből, ami sokakat meglepett. Dr. Csáky András polgármester tájékoztatása szerint a tűzijáték sorsa hosszú ideje vita tárgyát képezte a helyiek között, és már korábban is közvélemény-kutatást tartottak, amelyben a többség a színes pirotechnikai bemutatók ellen voksolt. Idén azonban a végleges döntést a Kossuth Művelődési Központ és a kivitelező vállalkozó együttműködése hozta meg.

A polgármester elmondta: „A belvárosban az elmúlt időszakban sok épületre szereltek napelemeket, ami miatt a visszahulló törmelék komoly károkat okozhatna, ezért nem sikerült olyan biztonságos helyszínt találni, ahol a tűzijátékot meg lehetne rendezni.” A város távolabbi pontjain pedig a szervezők nem találták értelmét az esemény lebonyolításának. Így idén Cegléden elmarad a hagyományos augusztusi tűzijáték. További részletek itt:

Méregdrága csúcstelefonokat vásárolnak fillérekért élelmes magyarok

Az okostelefonok a modern ember mindennapi életének szinte elengedhetetlen részei, Magyarországon 2025-ben már több mint 7,5 millió aktív felhasználóval. A folyamatos technológiai fejlődés, az eszközök gyors erkölcsi avulása és az új készülékek magas ára miatt egyre többen fordulnak a használt, felújított telefonok felé. A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatása 1988 fő válaszai alapján vizsgálta, hogyan vélekednek erről a trendről a magyar fogyasztók. Bár a válaszadók többsége (69,1%) elutasítja a felújított készülékek vásárlását, minden hatodik megkérdezett már vásárolt ilyen eszközt, további 11,7% pedig tervezi.

Az első vásárlás pozitív tapasztalata gyakran megnyitja az utat az ismételt beszerzések felé. A legnagyobb bizalmi akadályokat az akkumulátor állapota, a rejtett hibák és a személyes kipróbálás hiánya jelentik. A vásárlók többsége garanciát és megbízható kereskedőt vár el, a környezettudatosság viszont még mindig csak másodlagos szempont. A használtpiac térnyerése ugyanakkor megállíthatatlannak tűnik – a kérdés már csak az, mikor tör be igazán a hazai tömegek körébe is.

Almási Kitti: Sokan mondják nekem, bárcsak elváltak volna a szülei, mert így pokol volt otthon

Miért maradnak együtt sokan egy kiüresedett kapcsolatban? Vajon a közös hitel, a megszokás vagy a gazdasági biztonság elég lehet a boldogsághoz? A Pénzcentrumnak adott interjújában Dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus arról beszél, hogy milyen tényezők tartanak ma össze egy párt – akár akarva, akár kényszerből. Szó esett a babaváró és CSOK hatásáról, a válás társadalmi megítélésének változásáról, a szinglikultúráról és arról is, miért vállalnak kevesebb gyermeket a nők. Az interjúból az is kiderül, milyen párkapcsolati töréseket vagy épp megerősödést hozott a home office kora.

Ma már elfogadottabbá vált a válás, amit sok szakember egyszerre tekint áldásnak és kihívásnak. Áldás, mert ma már jellemzően azok is képesek kilépni romboló vagy bántalmazó kapcsolatokból, akiket korábban visszatartott volna a stigma. Ugyanakkor kihívás is, mert ez a szabadság olykor azt is jelenti, hogy kevesebben próbálnak meg minden lehetőséget kiaknázni a kapcsolatukban, mielőtt elválnának. Ha két ember valóban mindent megpróbál, de a kapcsolat mégis romboló marad, akkor a válás racionális döntés lehet – de ritka, hogy a párok ennyi erőfeszítést beletennének előtte

- fogalmazott többek között a szakember. További magvas gondolatok a teljes intejúben, itt:

3%-os lakáshitelt vezetnek be első lakásvásárlóknak

Új, 3%-os lakáshitelt vezetnek be első lakásvásárlóknak – bárki és bárhol igényelheti majd. De mit jelent ez pontosan? Idő közben megérkeztek az első információk, amelyek részletezik a jogosultak körét és egyéb feltételeket. Cikkeinket a témában az alábbi gyűjtődobozban taláod!

Láthatáron az autódrágulás Magyarországon: erre kocsira most 1 év a várólista

Kíváncsiak voltunk, mennyit kell várni most a legnépszerűbb új autókra. A Suzuki Vitara és az S-Cross esetében jelenleg 2-3 héten belül átvehetők az új modellváltozatok, augusztustól pedig márkakereskedői készletről is elérhetők lesznek. Mint az importőrtől megtudtuk, az új Opel Frontera szállítási ideje körülbelül 2 hónap. A Mazda6e modellre nagyjából fél évet kell várni, míg az Audi Q5 esetében gyári rendelésnél akár egy év is lehet a szállítási határidő, de a Skoda Superb Combi alapváltozatának esetében is akár 34–38 hetes átfutással lehet számolni.

Grillezés és bográcsolás tűzgyújtási tilalom idején

Ha nyár, akkor előkerül a grill és a bogrács. A tűzgyújtás ugyan magánterületen nem engedélyköteles, erre nem vonatkozik a tűzgyújtási tilalom, de számos biztonsági szabályt be kell tartani. A szél, a forró parázs, a lecsöpögő zsír vagy a rosszul használt gázpalack is komoly baleset forrása lehet. A Katasztrófavédelem hasznos tanácsokat adott, hogy ne váljon tragédiává a nyári sütögetés.

Ez a perzselő forróság lesz a normális innentől a nyári Magyarországon

2023 volt az elmúlt kétezer év legforróbb nyara az északi féltekén – állapították meg kutatók, akik szerint az akkori nyár közel négy fokkal volt melegebb, mint a vizsgált időszak leghidegebb nyara. Sok magyar számára azonban a tavalyi, 2024-es nyár lehetett az igazán emlékezetes: hosszan elhúzódó hőhullámokkal, kiugró napi csúcsokkal és forró éjszakákkal. De vajon valóban egyre elviselhetetlenebbek a nyarak? Miért fordul elő, hogy Magyarországon gyakran melegebb van, mint egyes mediterrán országokban? És milyen kilátásaink vannak a jövőre nézve? Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Szabó Péterrel, az ELTE Meteorológiai Intézetének doktoranduszával és a Másfélfok szakértőjével.

A gigászi német pénzeső sem mentheti meg a magyar gazdaságot?

Kilencpontos gazdaságélénkítő programot indított be Németország, amely a társasági adócsökkentéstől a digitalizációig terjedő intézkedésekkel kívánja kivezetni a német ipart a stagnálásból. A tervezett változások Magyarország gazdaságára is hatással lehetnek, különösen az export, az energetika és az uniós forráselosztás területén. A szakértők szerint valóban lehet a dolognak pozitív lecsapódása Magyarországon is. Igaz, inkább csak hosszabb távon.

A Covid hívta életre, de mára kiderült, abszolút zsákutca: befellegzett ezeknek a nyaralásoknak

A járvány után sokak számára praktikus megoldásnak tűnt az egynapos utazás: olcsó, rugalmas, szállást sem igényel. Itthon is látványosan nőtt az ilyen utak száma, de mostanra egyre világosabb, hogy ez a forma nem csak környezetileg terhelő, hanem élményként is kiüresedett. A fapados repülésre épülő utazási modell, a mesterségesen alacsonyan tartott árakkal hosszú távon fenntarthatatlan, és a szakértők szerint össze fog omlani. A turizmus jövője nem a gyors fogyasztáson, hanem a tudatosabb jelenléten és valódi kapcsolódásokon alapulhat.

Óriási foglalkoztatási válság jöhet Magyarországon

Miközben a nyilvánosság figyelmét a tömeges leépítések és az ipari gigaprojektek körüli botrányok kötik le, szakértők egy átfogóbb és aggasztóbb folyamatra hívják fel a figyelmet: a magyar iparban zajló munkaerőpiaci átrendeződés már nem csupán átmeneti zavar, hanem a jelenlegi gazdasági modell strukturális válságának jele. Szakértői értékelések szerint a gyárbezárások, csökkenő munkaórák és leépítések mögött nemcsak piaci megtorpanás, hanem a hazai dolgozók védelmét figyelmen kívül hagyó iparpolitikai irány is áll.

A CATL és a Dunaferr példája csak a jéghegy csúcsa – a munkaerő-kölcsönzésre és bérletörzítésre épülő rendszer most a rugalmasság árnyoldalait mutatja meg: amikor baj van, először a magyar munkások kerülnek sorra. Szakértők szerint azonnali irányváltásra lenne szükség: transzparens, kiszámítható szabályozásra, a dolgozók valós védelmére és célzott átképzési programokra – enélkül a mostani tendencia akár rendszerszintű foglalkoztatási válsággá is fajulhat.

Teljesen legálisan vonnak le pénzeket a magyarok fizetéséből: ez a bűnük

A kárt okozó munkavállaló minden cégvezető rémálma, történjen a tett szándékosan, súlyos gondatlanságból, vagy gondatlanságból. A magyar munkajog ismer úgynevezett főszabályokat, ám adott esetben nagyon körültekintően kell megítélni, pontosan ki hibázott, milyen mértékű a felelőssége, szerepet játszott-e abban maga a munkáltató is, mikor kell megtéríteni a kárt, milyen mértékben, és mikor nincs ok a kártérítésre? Sőt, adott esetben már egyenesen a büntetőjog mezején van-e az ügy, és hivatkozhat-e felmentésre a kleptomániás munkavállaló?

Így dőzsöl a magyar elit 2025-ben: képesek ennyit kifizetni egy rántott húsért az ország csúcséttermeiben

A rántott hús ugyanúgy nem hiányozhat a vidéki kisvendéglők vagy tóparti büfék, mint az ország csúcséttermeinek étlapjáról. Ez az étel nemcsak az otthon, a család és az ünnepek szimbóluma, hanem a bőség és jólét egyik jelképe is. A Pénzcentrum, ahogy a korábbi években is, a Dining Guide Étteremkalauz 2025-ös kiadásának friss toplistája alapján utánajárt, mennyit kérnek az ország topéttermei az ikonikus fogásért, illetve hogy mennyit drágultak Magyarország legjobb rántott húsai az évek során.

Vakságot okozó óriásnövény terjed itthon: a szakértő elárulta, hogyan védekezhetünk

Az utóbbi időben több hírforrás is beszámolt arról, hogy Kárpátalján a kaukázusi medvetalp tömegesen kezdett terjedni, súlyos ökológiai és közegészségügyi problémát okozva. Ennek kapcsán pár hete a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársát kérdeztük, most pedig az ország nyugati részén, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságtól érdeklődtünk, milyen a helyzet náluk, és várható-e a faj további terjedése hazánkban, különösen a védett területeken.

Mennyibe kerül a mobilházas nyaralás 2025-ben?

A mobilházas nyaralás mára valódi alternatívává vált a klasszikus szállodai vagy apartmanos pihenéssel szemben. A természetközeli, mégis kényelmes szálláshelyek különösen vonzók családok, baráti társaságok és párok számára is. Ráadásul sok esetben olcsóbbak, mint a hagyományos szállások – főleg főszezonban. Cikkünkben három népszerű úti célnál vizsgáljuk meg az árakat és lehetőségeket: Magyarországon, Horvátországban és Olaszországban. Kiderül, hol mennyibe kerül egy éjszaka vagy egy hét a mobilházban, és mit kapunk ezért a pénzünkért.

A 80 az új 20: elképesztő dologra vállalkozik sok magyar nyugdíjas, teljesen odavannak érte

Az időskor nemcsak a lelassulásról, hanem a megújulás lehetőségéről is szólhat. Magyarországon is egyre több figyelem irányul arra, hogyan támogathatjuk az idősödő társadalmat nemcsak egészségmegőrzéssel, hanem aktív tanulással is. A 65 év felettiek már a népesség ötödét teszik ki, ezért kiemelten fontos, hogy a nyugdíjas évek ne zárjanak ki senkit a közösségi és szellemi életből. A szeniorképzés célja, hogy az idősebb korosztály is elérhető tudást, közösségi élményt és értelmes elfoglaltságot találjon. Cikkünkben bemutatjuk a hazai időseknek szóló oktatási programok fejlődését, ebben pedig segítségünkre lesz a hazai idősképzés egyik emblematikus intézménye, a Széchenyi István Egyetem is, amely már több mint egy évtizede működteti az erre irányuló programját.

Indul a bírságszezon: nincs sok ideje annak, akinek kertes háza, telke van, súlyos pénzre büntethetnek

A tavalyi évben 75 millió forintnyi bírságot osztott ki a Nébih a parlagfüves területek tulajdonosainak - közölte a hatóság a Pénzcentrum kérdésére. Mint írták, a legnagyobb büntetés mértéke meghaladta a 2 millió forintot. Mutatjuk, hol és hogyan lehet bejelenteni, ha valaki burjánzó parlagfűvel találkozik a lakókörnyezetében.

Változás készülődik a magyar patikákban: veszélyben a betegellátás, már tényleg muszáj lépni?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint, ha minimálisan is, de tovább csökkent a gyógyszertárak száma Magyarországon. Most már több mint egy éve, hogy változtak a fiókgyógyszertárak működtetésére vonatkozó szabályok, melytől a szakma fellendülést várt. A friss számok alapján most megvizsgáltuk, valóban javult-e az ország patikai ellátottsága. Kitérünk arra is, jelenleg milyen tényezők befolyásolhatják az ágazat helyzetét.

Jelentősen csökkent a használható ágyak száma a magyar kórházakban: mi lesz így a betegekkel?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint tovább csökkent a működő kórházi ágyak száma, a tízezer lakosra jutóágyak aránya is kevesebb lett 2024-ben. Az ágykihasználási százalék még mindig elmarad a pandémia előtti szinttől. Az egynapos ellátási esetek száma viszont jelentősen emelkedett, de a 2019-es szintet továbbra sem éri el. A halálozási arány sem csökkent a világjárványt megelőző szintre. Mutatjuk a friss adatokat a magyar kórházak teljesítményéről.

Elképesztő, ami az üdítőkkel történik itthon: a Coca-Cola és a HELL tarolt, a Pepsi padlót fogott

Látványos változások történtek a hazai üdítőital-piacon 2024-ben: míg a Coca-Cola és a HELL Energy tovább tudta erősíteni pozícióját, addig a Pepsi gyengülő eredményekkel zárta a tavalyi üzleti évet. A Szentkirályi is növekedni tudott, bár nyereségessége visszaesett a 2023-as üzleti évhez képest. A foglalkoztatottak létszáma is eltérően alakult, míg a HELL esetében 78%-kal nőtt a munkavállalók száma 2024-ben az előző évhez képest, addig a Coca-Colánál ez a szám gyakorlatilag stagnált.

Könnyen beüthet a szülők nyári rémálma: súlyos baja lehet a gyereknek, ha ezekre nem figyelsz

A nyári hónapokban megnő a gyermekbalesetek száma, hiszen a szünetben többet mozognak, játszanak, sportolnak a kicsik. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete szerint ilyenkor gyakoriak a játszótéri sérülések, égések, vízi balesetek és rovarcsípések, amelyek többsége megelőzhető lenne. A szakemberek a fényvédelemre, a folyamatos felügyeletre, a védőfelszerelések használatára és a megfelelő folyadékpótlásra hívják fel a figyelmet. Kiemelték, hogy a trambulinoknál és az ugráróváraknál is fokozottan kell figyelni a biztonságra.

Teszten a legnagyobb Opel: elektromosan is hozza a kötelezőt az új Grandland?

Az Opel történelmi lépést tett az elektromos Grandland bevezetésével: a márka kínálata minden kategóriában lefedi a villanyautós igényeket. A látványos rézszínű fényezés alapáron jár, a dizájn letisztult, a technika modern. Bár maradt néhány idegesítő apróság, összességében egy jól használható, szerethető SUV lett belőle. A 17,8 millió forinttól induló elektromos változat korrekt felszereltséggel és akár 580 kilométeres hatótávval versenyez a szegmensben.